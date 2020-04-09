Политика

Российская газетаРоссийская газетаУкраина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию. Согласно пятилетнему контракту, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре.
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с чего всё началось
В интервью изданию Liga.net
 он отметил, что страна при этом не прекратит попытки противодействия строительству "Северного потока – 2", для чего будет использовать возможности "американских и европейских партнеров", так как проект "несет риски не только для Украины, но и для всей Европы".
Инфорос01:07

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На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России

РБК00:52

Эксперт: разговорами о транзите газа Украина пугает европейцев

Телеканал 360°06:16

Украина сама толкает себя в направлении худшего «газового» сценария

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В Киеве заявили о готовности прекратить транзит газа из России

Газета.Ru04:43

Почему в Киеве заявили о подготовке к прекращению газового транзита через Украину

RT на русском14:43

На Украине приготовились к прекращению транзита российского газа

Известиявчера в 23:50

На Украине приготовились к прекращению транзита российского газа

РИА Новостивчера в 22:58
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Энергетика

Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти

Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
REGNUM 10:42
Политика

Кадыров ответил на критику ограничительных мер по коронавирусу

В понедельник премьер Михаил Мишустин заявил, что главы регионов должны принимать адекватные меры по борьбе с коронавирусом и не путать региональные полномочия с федеральными.
РИА Новости 11:31
Политика

Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.
RT на русском 06:00
Происшествия

Москвичка пожаловалась в полицию на парикмахерскую и подстригшуюся мать

Жительница Москвы обратилась в полицию после похода пожилой матери в парикмахерскую во время режима всеобщей изоляции, пишет издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 14:03
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину поместили в закрытый инфекционный бокс

Госпитализированная 1 апреля певица Надежда Бабкина помещена в изолированный бокс, передает издание "Антенна" со ссылкой на пресс-атташе певицы Александра Велора.
Газета.Ru 11:09
Политика

Путин уволил замглавы МВД Александра Романова

Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
Газета.Ru 13:50
Политика

Россия попросила передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу

Министр обороны России Сергей Шойгу попросил передать снесенный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Lenta.ru 14:14
Общество

Бориса Джонсона перевели из реанимации

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
Lenta.ru 14:24
Гаджеты

Глава OnePlus зашёл с козырей, опубликовав ночные фото, сделанные на OnePlus 8 Pro

Было опубликовано две фотографии в разрешении 12 Мп: первая сделана на OnePlus, а вторая — «на другой флагман» (какой именно — не указано).
3DNews 06:37
Шоу-бизнес

Дочери солиста «На-На» Левкина вырезали опухоль мозга

В январе дочь Владимира Левкина перенесла операцию по удалению опухоли мозга - астроцитомы, - а теперь проходит лучевую терапию.
Газета.Ru 10:05
Шоу-бизнес

Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца

Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Газета.Ru 07:59
Экономика

Группа «М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала розничные цены на социально значимую технику

Группа "М.Видео-Эльдорадо" на фоне распространения в России коронавируса и падения курса российской валюты отказалась от торговой наценки и зафиксировала розничные цены на модели техники в 10 социально значимых категориях, говорится в сообщении.
ТАСС 08:06
Происшествия

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв.
Коммерсантъ 07:03
Политика

Россия направит в Боснию и Герцеговину помощь для борьбы с COVID-19

Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению Владимира Путина поручил оказать Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает в четверг Минобороны России.
РИА Новости 10:44
Шоу-бизнес

Игорь Николаев пошел на поправку после пневмонии

Отмечается, что два теста на коронавирус, которые Николаев сдавал при поступлении в больницу, оказались отрицательными.
Восток-Медиа 11:35
Гаджеты

Смартфон с новым дизайном представила LG на эскизах

Компания LG уже скоро представит свой новый смартфон, дизайн которого она решила показать накануне презентации.
Газета DAILY 14:59
Армия и оружие

Беспилотник нанес удар по перевозившему Т-55 тягачу в Ливии

Российская газета вчера в 08:17
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 12:06
Общество

«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала

Журнал «Русский репортер» (учрежден медиахолдингом «Эксперт») больше не будет издаваться, его редакция получила письма о расторжении трудовых договоров, сказано в заявлении редакции на странице журнала в Facebook.
Ведомости 14:34
Экономика

ФРС США обнародовала программу помощи экономике объемом $2,3 трлн

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в четверг объявила о еще одной серии мер, направленных на предоставление пострадавшей от последствий нового коронавируса экономике помощи объемом $2,3 трлн.
ТАСС 09:16
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус».
Lenta.ru 14:32
Армия и оружие

Российское СМИ раскритиковало технику Украины «для штурма Крыма»

В опубликованном материале описана военная техника, которая имеется в распоряжении Киева и может быть использована для нападения на полуостров, а также обсуждаются ее боевые возможности.
Военное дело 01:14
Общество

Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:40
Общество

Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России

Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
BFM.ru 07 апреля в 16:37
Общество

СК возбудил три новых уголовных дела за фейки о коронавирусе

Следственный комитет возбудил три новых уголовных дела за распространение фейков о COVID-19.
Телеканал Санкт-Петербург 13:35
Экономика

Минэкономразвития решило отложить разработку макропрогноза

«В связи с текущей ситуацией в экономике Минэкономразвития выступило с предложением перенести разработку сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны на более поздний срок», — сообщили в министерстве.
РБК 13:41
Общество

Российский Ан-124 доставил медицинские маски и комбинезоны в Польшу

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Facebook, что российский Ан-124 привез в страну медицинские маски и защитные комбинезоны.
Аргументы и Факты вчера в 09:26
Здоровье

Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса

Минздрав разместил на своем сайте сообщение о простом средстве для профилактики коронавируса нового типа.
Рамблер 11:43
Общество

В Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции

ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
Армия и оружие

ВКС России активизировались в Идлибе

Несколько самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России заметили в небе над сирийской провинцией Идлиб в среду, 8 апреля, после того, как боевики попытались сорвать военное патрулирование, сообщает Al-Masdar News.
Lenta.ru 05:48
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