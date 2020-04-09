Политика
Российская газетаУкраина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию. Согласно пятилетнему контракту, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре.
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с чего всё началось
Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.Газета.Ru02:31
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Украина не прекращает противодействовать строительству «Северного потока — 2»
Московский Комсомолецвчера в 23:20
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Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
5. Путин объявил меры поддержки безработных Для тех, кто временно признан безработным, президент предложил при начислении пособий (в том числе на детей от трех до семи лет) не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.
Общество
Тесты подтвердили 1459 новых случаев заражения коронавирусом в РФ
Москва, 9 апреля 2020, 11:04 — REGNUM В России за сутки подтверждено 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах.
Общество
В Пермском крае выявили 9 новых случаев коронавируса
Девять новых случаев коронавируса выявили в Пермском крае. Результаты тестов подтвердили в столичных лабораториях.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Происшествия
В Брянской области выявили 40 новых зараженных коронавирусом
За прошедшие сутки число случаев заражения коронавирусом в Брянской области увеличилось на 40 человек.
Политика
Зеленского протестировали на коронавирус
Президента Украины Владимира Зеленского протестировали на коронавирус.
Общество
В Минздраве объяснили рост числа зараженных коронавирусом в России
В России на сегодняшний день выявили 8672 случая заболевания COVID-19, при этом 580 человек уже выздоровели.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Президент Владимир Путин обсудил с вирусологами ситуацию с коронавирусом в России.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса
Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч
Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.
Общество
Комитет по борьбе с коронавирусом создали в Москве
В столице создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, в его состав вошли главврачи коронавирусных стационаров, говорится в сообщении штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Энергетика
Россия согласилась сократить добычу нефти
Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Общество
ВЦИОМ: 70% россиян положительно оценили ситуацию в своей жизни
Большинство россиян (69%), принявших участие в опросе ВЦИОМ, оценивают как хорошую ситуацию, сложившуюся в их жизни.
Технологии
Sony показала новый геймпад для PlayStation 5
Политика
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
Космос
«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
Общество
Бывший министр Михаил Абызов женился в СИЗО «Лефортово»
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов женился в следственном изоляторе «Лефортово» 25 марта.
Финансы
Курс доллара упал ниже 74 рублей
В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
Происшествия
В Новосибирской области выявили пять новых пациентов с коронавирусом
Пять новых случаев инфицирования новым коронавирусом зарегистрировано за сутки в Новосибирской области, из них два контактных, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Армия и оружие
Потерю Кенигсберга назвали национальной катастрофой Германии
Эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов назвал потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии, передает РИА "Новости".
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Происшествия
Еще у четверых кузбассовцев обнаружен коронавирус
Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился еще у четырех человек.
Шоу-бизнес
В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.
Общество
В Италии за сутки выздоровело рекордное число человек
В Италии за сутки выздоровели более двух тысяч человек, что стало рекордным показателем, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Экономика
В Счётной палате призвали оказать помощь всем отраслям экономики
Аудитор Счётной палаты Данил Шилков считает, что государство должно оказать адресную помощь всем отраслям экономики России в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Шоу-бизнес
Заболевшая коронавирусом звезда «Дома-2» стала донором плазмы
Заболевшая коронавирусом звезда "Дома-2" Анастасия Киушкина вылечилась и стала донором плазмы, сообщает Telegram-канал Mash.
Происшествия
У семи жителей Калужской области подтвержден коронавирус
Еще у одного жителя Калужской области подтвержден коронавирус.
Футбол
Креспо считает, что Месси и Роналду повезло играть друг против друга
Экс-игрок сборной Аргентины Эрнан Креспо считает, что нападающему «Барселоны» Лионелю Месси повезло с тем, что против него за «Реал» играл Криштиану Роналду.
Общество
В Башкирии стартуют тотальные проверки работающих предприятий
С 10 апреля в Башкортостане начнутся проверки соблюдения противоэпидемиологических мероприятий на работающих предприятиях.