Политика

Эхо МосквыЭхо МосквыУкраина готовится обменять с Россией три группы задержанных людей

Месяц назад Москва и Киев обменялись удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". В числе тех, кто вернулся на Украину, был режиссер Олег Сенцов и задержанные в Керченском проливе моряки.
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Процесс обмена с Россией удерживаемыми лицами выходит на решающий этап, — утверждают в Киеве

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Вести.Ru05:48

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Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и Полномочный посланник 1 класса.
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