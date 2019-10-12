Месяц назад Москва и Киев обменялись удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". В числе тех, кто вернулся на Украину, был режиссер Олег Сенцов и задержанные в Керченском проливе моряки.

Украина готовится обменять с Россией три группы задержанных людей

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