Общество

REGNUMREGNUMУкраина готовится зимовать без контракта с «Газпромом»

На Украине готовы встретить зимние холода, даже если контракт с «Газпромом» по транзиту газа в Евросоюз не будет продлён, заявил 18 ноября украинский министр энергетики Алексей Оржель.
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Украина заявила о наличии достаточного количества газа и угля для отопительного сезона

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На Украине оценили запасы топлива для отопительного сезона

Мой Брянсквчера в 23:51

Украина готовится зимовать без контракта с «Газпромом»

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На Украине оценили запасы топлива для отопительного сезона

Газета.Ruвчера в 19:02

Украина заявила о достаточных запасах топлива для отопительного сезона

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Глава Минэнерго Украины: страна не замерзнет без транзита газа

Московский Комсомолецвчера в 17:21
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Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу

Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Свободная Пресса вчера в 21:45
Авто

Выпуск легковых автомобилей в октябре снизился на 8%

По данным Росстата, за десять месяцев 2019 года с российских конвейеров сошло 1,3 млн легковых автомобилей, что соответствует уровню прошлого года.
Автостат 01:27
Происшествия

В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию

Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе.
Известия 00:54
Армия и оружие

Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии

С 9 по 22 октября Турция проводила в Сирии военную операцию «Источник мира» против курдских формирований и боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Известия вчера в 23:40
Общество

Названы самые популярные желания детей в письмах Деду Морозу

Стало известно, с какими пожеланиями российские дети чаще всего обращаются к Деду Морозу. Об этом RT рассказали в пресс-службе Деда Мороза.
RT на русском вчера в 22:02
Игры

Дождались: Valve анонсировала новый Half-Life

Вчера компания Valve совершенно неожиданно анонсировала Half-Life: Alyx, заявив, что это флагманский проект для устройств виртуальной реальности.
iXBT.com 01:24
Общество

Россиян предупредили об аномальных холодах и снегопадах

На Урале, в Башкортостане, на юге Пермского края, в Свердловской области ожидается сильный снег и похолодание.
ФедералПресс 17 ноября в 22:21
Политика

Путин и Макрон обсудили подготовку к саммиту «нормандской четвёрки»

Президент РФ Владимир Путин и лидер Франции Эмманюэль Макрон провели переговоры по телефону.
Life.ru вчера в 09:02
Шоу-бизнес

Внучка Михаила Боярского затмила всех дебютанток на балу Tatler

Внучка Михаила Боярского Катерина Боярская затмила всех остальных дебютанток на балу гламурного журнала Tatler.
Актуальные Новости 01:16
Футбол

Сборная Италии впервые за 71 год забила 9 голов в матче

Национальная команда Италии разгромила сборную Армении в матче 10-го тура квалификации чемпионата Европы – 2020 со счётом 9:1. Как сообщается в «твиттере» Gracenote Live, сборная Италии смогла забить 9 голов в одном матче впервые с 1948 года.
Чемпионат вчера в 22:55
Кино

Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино

Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Газета.Ru 17 ноября в 18:02
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM вчера в 13:33
Футбол

Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Коммерсантъ вчера в 17:10
Политика

Минэнерго Украины отвергло предложение «Газпрома» по транзиту газа

Глава минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российского "Газпрома" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Газета.Ru 01:29
Общество

В России предложили сократить время продажи алкоголя

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил правительству РФ ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах и сократить на час время реализации спиртного.
Известия 17 ноября в 19:16
Экономика

В Магаданской области побит 40-летний рекорд по добыче золота

RT на русском вчера в 22:51
Политика

Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.
РИА Новости вчера в 15:49
Театры

Юрий Поляков: «То, что случилось с Дорониной, вызывает оторопь»

На прошлой неделе свое шестидесятипятилетие отметил писатель и драматург Юрий Поляков.
Московский Комсомолец вчера в 12:40
Политика

Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
REGNUM вчера в 06:38
Общество

Дума Екатеринбурга полностью отказалась от постройки храма в сквере

Как сообщало ИА REGNUM, после протестов в мае 2019 года власти отказались строить храм в сквере у Драмтеатра.
REGNUM 01:11
Экономика

Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд.
РБК вчера в 22:39
Общество

Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»

RT на русском 01:20
Здоровье

В Китае зафиксировали вспышку бубонной чумы

В обоих случаях пациенты из Внутренней Монголии были помещены в карантин в одном из столичных учреждений после того, как им поставили диагноз «легочная форма бубонной чумы».
Naked Science вчера в 07:36
Общество

Правительство назвало проблему домашнего насилия преувеличенной

Минюст считает, что масштабы домашнего насилия в России, а также «серьезность его дискриминационного воздействия» на женщин «достаточно преувеличены».
Дождь 01:30
Экономика

В России выросло число просрочек по кредитам

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн.
Известия вчера в 17:54
Общество

РЖД показали прототип нового плацкарта

Прототип нового плацкарта с модульным пространством разработали в России и впервые показали его макет в натуральную величину в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:26
Происшествия

Красноярец признался в убийстве пропавшей девушки

Жителя Красноярска задержали по подозрению в убийстве пропавшей несколько дней назад 29-летней женщины. Он уже дал признательные показания.
Российская газета 01:36
Экономика

Индекс Dow Jones покорил исторически знаменательную отметку

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 222.93 пунктов или 0.80% до 28004.89 пунктов, рост за неделю составил 1.2%.
Finam.Ru 16 ноября в 11:10
Авто

Nissan и Dongfeng показали бюджетный аналог кроссовера Nissan X-Trail

Согласно документам китайского ведомства, моторная гамма кроссоверу Venucia достался вовсе не от Nissan или Dongfeng, а от местного предприятия Shenyang Aerospace Mitsubishi – это бензиновая «турбочетверка» объемом 1,5 литра мощностью 140 л.с. А еще новый SUV станет первой моделью марки, у которой будет «мягкая» гибридная версия с 48-вольтовой системой.
SpeedMe вчера в 07:26
Гаджеты

Nokia готовит конкурента наушникам Apple AirPods Pro

В продажу наушники выйдут в черном и сером цвете. Другие особенности пока не раскрываются.
Astera 17 ноября в 11:24
Как работают Яндекс.Новости?
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