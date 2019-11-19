На Украине готовы встретить зимние холода, даже если контракт с «Газпромом» по транзиту газа в Евросоюз не будет продлён, заявил 18 ноября украинский министр энергетики Алексей Оржель.

Украина готовится зимовать без контракта с «Газпромом»

Авто Выпуск легковых автомобилей в октябре снизился на 8% По данным Росстата, за десять месяцев 2019 года с российских конвейеров сошло 1,3 млн легковых автомобилей, что соответствует уровню прошлого года.

Происшествия В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе.

Армия и оружие Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии С 9 по 22 октября Турция проводила в Сирии военную операцию «Источник мира» против курдских формирований и боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Игры Дождались: Valve анонсировала новый Half-Life Вчера компания Valve совершенно неожиданно анонсировала Half-Life: Alyx, заявив, что это флагманский проект для устройств виртуальной реальности.

Футбол Сборная Италии впервые за 71 год забила 9 голов в матче Национальная команда Италии разгромила сборную Армении в матче 10-го тура квалификации чемпионата Европы – 2020 со счётом 9:1. Как сообщается в «твиттере» Gracenote Live, сборная Италии смогла забить 9 голов в одном матче впервые с 1948 года.

Происшествия ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.

Общество В России предложили сократить время продажи алкоголя «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил правительству РФ ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах и сократить на час время реализации спиртного.

Политика Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.

Политика Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.

Здоровье В Китае зафиксировали вспышку бубонной чумы В обоих случаях пациенты из Внутренней Монголии были помещены в карантин в одном из столичных учреждений после того, как им поставили диагноз «легочная форма бубонной чумы».

Общество Правительство назвало проблему домашнего насилия преувеличенной Минюст считает, что масштабы домашнего насилия в России, а также «серьезность его дискриминационного воздействия» на женщин «достаточно преувеличены».

Экономика В России выросло число просрочек по кредитам Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн.

Общество РЖД показали прототип нового плацкарта Прототип нового плацкарта с модульным пространством разработали в России и впервые показали его макет в натуральную величину в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Красноярец признался в убийстве пропавшей девушки Жителя Красноярска задержали по подозрению в убийстве пропавшей несколько дней назад 29-летней женщины. Он уже дал признательные показания.

Экономика Индекс Dow Jones покорил исторически знаменательную отметку Индекс Dow Jones industrial average повысился на 222.93 пунктов или 0.80% до 28004.89 пунктов, рост за неделю составил 1.2%.