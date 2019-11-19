Общество
REGNUMУкраина готовится зимовать без контракта с «Газпромом»
На Украине готовы встретить зимние холода, даже если контракт с «Газпромом» по транзиту газа в Евросоюз не будет продлён, заявил 18 ноября украинский министр энергетики Алексей Оржель.
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Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу
Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Авто
Выпуск легковых автомобилей в октябре снизился на 8%
По данным Росстата, за десять месяцев 2019 года с российских конвейеров сошло 1,3 млн легковых автомобилей, что соответствует уровню прошлого года.
Происшествия
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию
Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе.
Армия и оружие
Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии
С 9 по 22 октября Турция проводила в Сирии военную операцию «Источник мира» против курдских формирований и боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Общество
Названы самые популярные желания детей в письмах Деду Морозу
Стало известно, с какими пожеланиями российские дети чаще всего обращаются к Деду Морозу. Об этом RT рассказали в пресс-службе Деда Мороза.
Игры
Дождались: Valve анонсировала новый Half-Life
Вчера компания Valve совершенно неожиданно анонсировала Half-Life: Alyx, заявив, что это флагманский проект для устройств виртуальной реальности.
Общество
Россиян предупредили об аномальных холодах и снегопадах
На Урале, в Башкортостане, на юге Пермского края, в Свердловской области ожидается сильный снег и похолодание.
Политика
Путин и Макрон обсудили подготовку к саммиту «нормандской четвёрки»
Президент РФ Владимир Путин и лидер Франции Эмманюэль Макрон провели переговоры по телефону.
Шоу-бизнес
Внучка Михаила Боярского затмила всех дебютанток на балу Tatler
Внучка Михаила Боярского Катерина Боярская затмила всех остальных дебютанток на балу гламурного журнала Tatler.
Футбол
Сборная Италии впервые за 71 год забила 9 голов в матче
Национальная команда Италии разгромила сборную Армении в матче 10-го тура квалификации чемпионата Европы – 2020 со счётом 9:1. Как сообщается в «твиттере» Gracenote Live, сборная Италии смогла забить 9 голов в одном матче впервые с 1948 года.
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Футбол
Россия сыграет с Данией на Евро-2020
Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Политика
Минэнерго Украины отвергло предложение «Газпрома» по транзиту газа
Глава минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российского "Газпрома" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил правительству РФ ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах и сократить на час время реализации спиртного.
Экономика
В Магаданской области побит 40-летний рекорд по добыче золота
Политика
Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.
Театры
Юрий Поляков: «То, что случилось с Дорониной, вызывает оторопь»
На прошлой неделе свое шестидесятипятилетие отметил писатель и драматург Юрий Поляков.
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
Общество
Дума Екатеринбурга полностью отказалась от постройки храма в сквере
Как сообщало ИА REGNUM, после протестов в мае 2019 года власти отказались строить храм в сквере у Драмтеатра.
Экономика
Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд
Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд.
Общество
Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»
Здоровье
В Китае зафиксировали вспышку бубонной чумы
В обоих случаях пациенты из Внутренней Монголии были помещены в карантин в одном из столичных учреждений после того, как им поставили диагноз «легочная форма бубонной чумы».
Общество
Правительство назвало проблему домашнего насилия преувеличенной
Минюст считает, что масштабы домашнего насилия в России, а также «серьезность его дискриминационного воздействия» на женщин «достаточно преувеличены».
Экономика
В России выросло число просрочек по кредитам
Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкарта
Прототип нового плацкарта с модульным пространством разработали в России и впервые показали его макет в натуральную величину в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Красноярец признался в убийстве пропавшей девушки
Жителя Красноярска задержали по подозрению в убийстве пропавшей несколько дней назад 29-летней женщины. Он уже дал признательные показания.
Экономика
Индекс Dow Jones покорил исторически знаменательную отметку
Индекс Dow Jones industrial average повысился на 222.93 пунктов или 0.80% до 28004.89 пунктов, рост за неделю составил 1.2%.
Авто
Nissan и Dongfeng показали бюджетный аналог кроссовера Nissan X-Trail
Согласно документам китайского ведомства, моторная гамма кроссоверу Venucia достался вовсе не от Nissan или Dongfeng, а от местного предприятия Shenyang Aerospace Mitsubishi – это бензиновая «турбочетверка» объемом 1,5 литра мощностью 140 л.с. А еще новый SUV станет первой моделью марки, у которой будет «мягкая» гибридная версия с 48-вольтовой системой.
Гаджеты
Nokia готовит конкурента наушникам Apple AirPods Pro
В продажу наушники выйдут в черном и сером цвете. Другие особенности пока не раскрываются.