Общество
РИА НовостиВ Минэнерго оценили готовность Украины к отопительному сезону
Украина готова пройти отопительный сезон в нормальном режиме даже в случае непродления контракта с "Газпромом" по транзиту газа в ЕС, заявил в понедельник глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
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