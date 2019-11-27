с чего всё началось

Глава дипведомства ДНР Наталья Никонорова сообщила, что Донецк и Киев приступили к обсуждению поправок к закону об особом статусе Донбасса. Об этом информирует телеканал RT.

Украина и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса

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