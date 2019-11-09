Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомУкраина и ДНР начали разведение сил в Петровском

В населённом пункте Петровское стартовало разведение сил ВСУ и самопровозглашённой Донецкой народной республики, что подтвердили представители обеих конфликтующих сторон, а также ОБСЕ.
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В Петровском наконец-то началось разведение войск ДНР и Украины

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