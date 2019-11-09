В населённом пункте Петровское стартовало разведение сил ВСУ и самопровозглашённой Донецкой народной республики, что подтвердили представители обеих конфликтующих сторон, а также ОБСЕ.

Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском

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