Армия и оружие
RT на русскомУкраина и ДНР начали разведение сил в Петровском
В населённом пункте Петровское стартовало разведение сил ВСУ и самопровозглашённой Донецкой народной республики, что подтвердили представители обеих конфликтующих сторон, а также ОБСЕ.
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Наука
Радиус протона оказался меньше, чем считалось
Измерение радиуса заряда протона на новом устройстве составило примерно 0,831 фемтометра.
Naked Science 07 ноября в 19:01
Происшествия
Пьяный житель Магадана убил знакомого и захватил заложницу
По предварительным данным, 21-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения убил 27-летнего мужчину, а затем захватил в заложники 18-летнюю девушку, угрожая ей ножом.
Известия вчера в 23:00
Единоборства
Магомедшарипов победил Кэттера на турнире UFC в Москве
Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов победил американца Келвина Кэттера в заключительном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
РИА Новости вчера в 17:24
Происшествия
Преподавателя СПбГУ задержали после обнаружения женских рук в рюкзаке
Известия вчера в 07:46
Общество
Галкин заявил о цензуре на российском телевидении
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество
В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru вчера в 03:52
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 12:56
Происшествия
Двое погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Красноярском
Микроавтобус столкнулся с грузовиком под Красноярском, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 14:15
Политика
В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Lenta.ru вчера в 16:09
Экономика
Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП России
Европейская комиссия понизила прогноз по росту ВВП России в 2019 году до 1% с майской оценки в 1,5%.
RT на русском 07 ноября в 05:57
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
RT на русском вчера в 15:13
Общество
В Карелии чиновник предложил расстреливать граждан за жалобы
Глава администрации Олонецкого муниципального района республики Карелия Сергей Прокопьев в буквальном смысле предложил расстреливать тех, кто жалуется властям на нерешенные проблемы.
Общая газета.RU 08 ноября в 16:54
Происшествия
В Коми расстреляли мирового судью
Обстоятельства гибели мирового судьи выясняют следователи в Усть-Вымском районе Коми.
Авторадио вчера в 04:55
Общество
Акимов назвал сроки запуска системы поощрения аккуратных водителей
Вице-премьер Максим Акимов заявил журналистам, что в следующем году в тестовом режиме может заработать система поощрения аккуратного стиля вождения.
РБК вчера в 15:03
Происшествия
Ночные автогонки в российском городе закончились гибелью участников
Lenta.ru вчера в 21:40
Наука
Улучшить синхротроны поможет машинное обучение
Американские исследователи создали нейросеть, позволяющая увеличить характеристики синхротронного излучения.
МедиаПоток 08 ноября в 10:46
Футбол
Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
RT на русском вчера в 16:04
Политика
Трамп назвал дату публикации стенограммы второго разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп сообщил, что расшифровка второго разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским будет опубликована Белым домом 12 ноября.
RT на русском вчера в 14:11
Здоровье
Диетолог назвал простые способы избавиться от изжоги
Избавиться от неприятного ощущения можно, исключив из рациона питания некоторые продукты, утверждает диетолог Керри Торрентс.
Волгоградская правда вчера в 22:14
Здоровье
Несовместимые с алкоголем продукты назвали медики
Алкогольные напитки наносят вред здоровью человека, а в сочетании с некоторыми продуктами еще больший.
ToDay News Ufa 08 ноября в 03:21
Политика
Горбачев не связывает перестройку и распад СССР
В нынешней Германии уверены, что ее единство стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил Горбачев.
Газета.Ru вчера в 09:15
Политика
Оппозиция в Боливии захватила государственные радиостанцию и телеканал
Сторонники оппозиции Боливии захватили контроль над государственной радиостанцией Patria Nueva (RPN) и национальным телеканалом Bolivia TV (BTV).
Известия вчера в 21:53
Хоккей
«Вашингтон» переиграл «Вегас» с двумя очками Кузнецова
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" уверенно переиграл хоккеистов "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра прошла на льду вашингтонской "Кэпитал Уан-Арены" и закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.
REGNUM вчера в 23:53
Армия и оружие
Российские военные самолеты провели воздушное патрулирование в Сирии
Глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков сообщил, что военная полиция РФ продолжает выполнять патрулирование обозначенных территорий, а также воздушное патрулирование 7 ноября выполнила военная авиация.
Московский Комсомолец 07 ноября в 14:55
Хоккей
Юниорская сборная России по хоккею победила США в финале Кубка вызова
RT на русском 00:13
Культура
Полина Гагарина покинула студию «Голоса» в слезах
Российская певица Полина Гагарина покинула студию шоу "Голос" в слезах. Видео выпуска было опубликовано в YouTube.
Газета.Ru вчера в 23:44
Единоборства
Австралийский боксер умер после спарринга
Австралийский боксер Дуайт Ричи, выступавший в весовой категории до 69,85 кг, скончался в возрасте 27 лет, информирует Fightnews.com.
Спорт-Экспресс вчера в 11:57
Армия и оружие
Дочь Калашникова назвала себя «младшей сестрой» АК-47
Одна из дочерей конструктора Михаила Калашникова Елена призналась, что стала в некотором смысле младшей сестрой автомата АК-47.
Взгляд.ру 00:26
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 08 ноября в 10:34
Общество
Человек и автомат: Михаилу Калашникову исполнилось бы 100 лет
Одержав победу в конкурсных испытаниях, автомат Калашникова был признан лучшим и достойным для изготовления, а в 1949 году он был принят на вооружение Советской Армии под названием «7,62-мм автомат Калашникова образца 1947 года».
Живая Кубань 00:10