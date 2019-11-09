Армия и оружие

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыДНР и Украина начали разведение сил в районе Петровского

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики начала отвод сил на участке возле линии соприкосновения в районе поселка Петровское в Донбассе, передает РИА Новости. Отмечается, что за процессом разведения сил наблюдают представители ОБСЕ.
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