Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомУкраина и ДНР начали разведение сил в Петровском

В населённом пункте Петровское стартовало разведение сил ВСУ и самопровозглашённой Донецкой народной республики, что подтвердили представители обеих конфликтующих сторон, а также ОБСЕ.
Читать в источнике
Комментировать88

Подробнее о событии

Мир или война: разведение сил в ДНР будут тщательно контролировать

Вести.Ru12:44

В ДНР заявили об окончании отвода войск в Петровском

РБК10:23

ДНР завершила отвод сил из Петровского

РИА Новости08:02

В ДНР сообщили о завершении отвода войск из Петровского

Национальная служба новостей10:19

Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском

RT на русском10:36

Войска в Донбассе отошли, дав дорогу дипломатии

ТАСС11:41

В ДНР рассказали о возможности открытия пункта пропуска в Петровском

Известия08:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 18:17, Ашберн
Единоборства

Волков победил Харди на турнире UFC в Москве

RT на русском 16:44
Происшествия

Искавшие в Мойке останки тела убитой девушки водолазы нашли скелет

REGNUM 16:54
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова победила на четвертом этапе Гран-при в Китае

Ранее Щербакова заняла первое место на первом этапе Гран-при в США.
Интерфакс-Спорт 05:34
Культура

Отец погибшего в ДТП актера Егора Клинаева пришел на проект «Голос»

Дмитрий Клинаев, отец погибшего два года назад в ДТП актера Егора Клинаева, известного своей ролью в сериале «Физрук», выступил на шоу «Голос».
RuNews24.ru 12:22
Футбол

Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Примеры

Каталонская «Барселона» одержала победу над «Сельтой» в матче 13-го тура испанской Примеры.
RT на русском 17:00
Общество

На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»

Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 16:00
Происшествия

В Коми расстреляли мирового судью

В Усть-Вымском районе Коми следователи выясняют обстоятельства гибели мирового судьи Жершартского судебного участка, сообщает пресс-служба регионального СК.
Российская газета 03:19
Армия и оружие

В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня

В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Lenta.ru 16:09
Армия и оружие

Конвой курдских боевиков в Ракке попал под удар ИГ

NewInform 12:42
Политика

Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ

Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Известия 11:14
Здоровье

Врач рассказал, в каком случае на холоде может остановиться сердце

Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, чем опасно для организма переохлаждение, и при какой температуре возникает угроза для жизни человека.
РИА Новости 08:17
Политика

Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией

Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости 15:06
Происшествия

Три человека погибли в ночной аварии в Поронайске

АСТВ 18:03
Политика

Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета

Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 13:44
Политика

В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов

Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
РИА Новости 10:42
Политика

Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП

«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM 09:57
Происшествия

Водолаз пропал в Поронайском районе

В Поронайском районе пропал водолаз.
АСТВ 07 ноября в 23:59
Единоборства

Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл дебютный бой в UFC

В предварительном карде события Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, дебютировал в UFC поединком против немца Давида Завады.
Sport24.ru 12:42
Культура

Мать Децла прокомментировала фильм о сыне

Ирина Толмацкая, мать скончавшегося в феврале музыканта прокомментировала каналу 360 это событие.
Российская газета вчера в 14:10
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Красноярском погибли два человека

ТАСС 14:56
Происшествия

Кот спас ребенка от падения с лестницы

Телеканал 360° 07 ноября в 04:59
Гаджеты

Владельцы смартфонов OnePlus и Xiaomi сообщили о проблемах с WhatsApp

Пользователи смартфонов некоторых моделей от компаний OnePlus и Xiaomi столкнулись с быстрым разрядом батареи при использовании мессенджера WhatsApp.
REGNUM 02:10
Экономика

В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн

Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году.
Известия вчера в 03:57
Происшествия

Имя подозреваемого в убийстве историка Соколова стерли с сайта РВИО

Имя историка Санкт-Петербургского государственного университета, который подозревается в зверском убийстве своей студентки, стерли с сайта Российского военно-исторического общества.
Невские Новости 15:36
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова похвасталась новой прической в миникупальнике

Волочкова, оставшаяся довольна работой стилиста, решила на своей странице в Инстаграм похвастаться перед фанатами новой прической, и опубликовала фото, на котором она изображена сразу после похода в салон.
Uznayvse.ru 07 ноября в 11:03
Шоу-бизнес

Юлия Барановская примерила свадебное платье

В социальной сети Instagram Юлия Барановская показала фанатам кадры, на которых она примерила свадебное платье.
Дни24 06:00
Общество

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
РИА Новости вчера в 20:17
Армия и оружие

Серийный Су-57 впервые показали

Первый серийный истребитель пятого поколения, который в конце текущего года должны получить Воздушно-космические силы (ВКС) России, «практически готов», передает РИА Новости заявление замминистра обороны Алексея Криворучко.
Lenta.ru вчера в 10:18
Общество

Галкин заявил о цензуре на российском телевидении

Lenta.ru 16:36
Политика

Госдеп разблокировал помощь Украине до распоряжения Трампа

Госдепартамент США в сентябре принял решение возобновить выделение финансовой помощи Украине до того, как президент Дональд Трамп отдал соответствующее распоряжение.
Известия 17:11
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное