Армия и оружие
RT на русскомУкраина и ДНР начали разведение сил в Петровском
В населённом пункте Петровское стартовало разведение сил ВСУ и самопровозглашённой Донецкой народной республики, что подтвердили представители обеих конфликтующих сторон, а также ОБСЕ.
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Политика
Китайские СМИ предрекли захват Калининграда за два дня
На китайском портале Eastday.com был опубликован материал, в котором содержится информация о захвате Калининграда в течение двух дней в случае конфликта России и НАТО в Прибалтике.
Газета.Ru 18:11
Происшествия
СМИ сообщили детали убийства студентки СПбГУ в квартире доцента
Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов застрелил свою бывшую ученицу Анастасию Ещенко, после чего спрятал труп, сообщает издание 47news.
РИА Новости 10:58
Происшествия
Два автобуса столкнулись в Уфе из-за плохого самочувствия водителя
50-летнему мужчине стало плохо за рулём автобуса, он выехал на встречную и врезался в другое маршрутное транспортное средство.
Говорит Москва 08:29
Футбол
Карпин: «Ростов» проиграл «Тамбову» не из-за судейства Карасёва
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от «Тамбова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.
RT на русском 11:10
Происшествия
Глава района погиб при тушении пожара в Смоленской области
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, когда помогал тушить загоревшийся дом в своем муниципалитете.
Известия 02:53
Общество
Судно Газпрома отправилось за газом в США
Взгляд.ру вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь впервые высказалась о тайной свадьбе с Цыгановым
Добавим, что в телеграм-канале «НеМалахов» появилась информация, что Снигирь просто стыдится отношений с Цыгановым.
Телепрограмма 12:17
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 13:44
Авто
В Россию привезли уникальный гиперкар за 160 миллионов рублей
Как редчайший автомобиль оказался в Москве не сообщается.
Motor вчера в 11:17
Политика
Зеленский поручил разработать запрещающий россиянам владеть СМИ закон
Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров разработать законопроекты об урегулировании СМИ, а именно о стандартах для новостей, о борьбе с фейками и о запрете российским гражданам владеть украинскими СМИ.
Известия 11:22
Авто
В Сети появились фотографии редкого ЗАЗ «Спорт-900»
В Сети появились уникальные фотографии первого советского купе ЗАЗ «Спорт-900».
Автоновости дня 05:46
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44
Политика
Зеленский перечислил изобретения украинцев
Lenta.ru вчера в 21:01
Политика
Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
Известия вчера в 11:38
Политика
В Боливии оппозиция захватила государственные СМИ
В Боливии сторонники оппозиции взяли под контроль национальный телеканал Bolivia TV (BTV) и государственную радиостанцию Patria Nueva (RPN), тем самым прервав освещение протестов в стране.
Вести.Ru 20:39
Шоу-бизнес
Актриса Настя Задорожная выходит замуж
Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
МИР 24 11:49
Политика
В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов
Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
РИА Новости 10:42
Общество
В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru 03:52
Музыка
Опубликован рейтинг лучших музыкальных клипов десятилетия
Лидером списка лучших музыкальных клипов десятилетия стал ролик Адель на песню Rolling in the Deep.
ТК Звезда вчера в 03:10
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM 09:57
Экономика
Страна несбывшихся программ: Почему провалилась Стратегия-2020?
Стратегию написали, но на следующий год о ней забыли, - говорит Игорь Николаев.
Комсомольская правда вчера в 17:01
Общество
В Карелии чиновник предложил расстреливать граждан за жалобы
Глава администрации Олонецкого муниципального района республики Карелия Сергей Прокопьев в буквальном смысле предложил расстреливать тех, кто жалуется властям на нерешенные проблемы.
Общая газета.RU вчера в 16:54
Здоровье
В Минздраве сочли успешным приобщение россиян к здоровому образу жизни
Российские регионы проделали «очень серьезный путь» в формировании у граждан приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ).
Lenta.ru вчера в 15:05
Политика
Бундестаг заткнул «Северный поток-2» в угоду Киеву
В ночь на 8 ноября Бундестаг не принял закон, по которому газопровод «Северный поток-2» мог быть защищен от ужесточенных правил газовой директивы ЕС.
Свободная Пресса вчера в 05:36
Здоровье
Какие проблемы поможет решить употребление яиц и капусты
Употребление яиц и капусты может облегчить течение некоторых заболеваний. Специалисты назвали симптомы, которые могут быть сигналами недуга.
ToDay News Ufa вчера в 08:30
Политика
Помпео обвинил Россию в агрессии к соседним странам
Майк Помпео в ходе конференции в Берлине, посвященной 30-летию падения Берлинской стены, заявил, что под "российской агрессией" находятся ближайшие ей страны.
Деловое.ТВ вчера в 09:09
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru 00:38
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Единоборства
Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей
31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Вести.Ru 17:33