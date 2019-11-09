Армия и оружие
ИзвестияУкраина и ДНР начали разведение сил в районе Петровского
Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и украинские военные начали разведение сил в районе поселка Петровское на линии соприкосновения в Донбассе. Стороны запустили белые сигнальные ракеты в знак готовности к разведению, а после — зеленые, как сигнал к началу операции.
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Футбол
Акинфеев получил в подарок от «Ференцвароша» футболку Пушкаша
Встреча закончилась со счетом 0:0. После матча с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым встретился министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, который вручил капитану московского небольшой подарок — футболку с фамилией знаменитого венгерского нападающего Ференца Пушкаша.
Спорт-Экспресс 08:38
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:56
Единоборства
Магомед Анкалаев нокаутировал соперника на турнире UFC в Москве
Магомед Анкалаев в третьем раунде нокаутировал Дальче Лунгиамбулу из ЮАР на турнире UFC в Москве.
РИА Дагестан 14:34
Авто
Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran
Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Автоновости дня 07 ноября в 06:36
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Политика
Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ
Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Известия 11:14
Политика
В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов
Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
РИА Новости 10:42
Здоровье
Названы 9 противораковых принципов, чтобы снизить риск онкологии
Как сообщает ToDay News Ufa, есть 9 простых принципов, соблюдение которых поможет избежать онкологии: Держать вес в норме.
ToDay News Ufa 02:21
Футбол
Головин забил за «Монако» в матче с «Дижоном»
В матче 13-го тура Лиги 1 «Монако» принимает на своем поле «Дижон» (1:0, перерыв).
Metaratings 14:45
Общество
Instagram предупредил пользователей из США об отключении лайков
Социальная сеть Instagram протестирует в США функцию, которая скрывает количество лайков под постами.
Piter.tv 08:48
Происшествия
В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой
Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.
Lenta.ru вчера в 18:24
Общество
В России установили размеры пособий по безработице на 2020 год
На официальном портале правовой информации опубликовали документ, согласно которому пособие по безработице в России на 2020 год останется на прежнем уровне.
Республика Татарстан 08:10
Армия и оружие
Группа бомбардировщиков B-52 ВВС США покинула Европу
Группа из четырех стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress ВВС США покинула территорию Европы после базирования на британской авиабазе Фэйрфорд в течение месяца.
Известия 05:42
Общество
Синоптики прогнозируют аномально теплую зиму для москвичей
Вести Подмосковья вчера в 01:07
Политика
Миллиардер Блумберг заявился на участие в выборах президента США
Бывший мэр Нью-Йорка Майл Блумберг, который считает возможное переизбрание Дональда Трампа президентом США в следующем году «беспрецедентной угрозой», подал документы на участие в праймериз от Демократической партии и может стать реальным соперником действующему главе Белого дома.
Евразия Daily вчера в 20:08
Происшествия
В Башкирии рабочих завалило землей в траншее: один погиб
Российская газета 11:30
Политика
«Би-би-си» ответил на обвинения в искажении слов Кадырова
В «Би-би-си» считают точным перевод слов с чеченского на русский Рамзана Кадырова о пользователях интернета.
URA.Ru вчера в 13:02
Происшествия
Кот спас ребенка от падения с лестницы
Телеканал 360° 07 ноября в 04:59
Футбол
«Балтика» разгромила «Факел» в матче ФНЛ
Калининградская "Балтика" победила воронежский "Факел" в матче 22-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
РИА Новости 12:18
Футбол
«Реал» разгромил «Эйбар» и вернулся на первое место
«Реал» в матче 13-го тура чемпионата Испании в гостях обыграл «Эйбар» со счетом 4:0. Голы забили Карим Бензема (дубль), Серхио Рамос и Федерико Вальверде.
Спорт-Экспресс 14:24
Культура
Юбилейный фестиваль настольных игр «Игрокон 2019» откроется 16 ноября
Любителей и ценителей хардкорных настольных игр 16 и 17 ноября ждут в КВЦ «Сокольники» в Москве, Там пройдёт юбилейный, десятый «Игрокон», самый крупный фестиваль настолок в СНГ.
Игромания.ру 14:19
Общество
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
RT на русском 13:26
Происшествия
В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Газета.Ru 02:51
Наука
Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.
Новости Рязани 09:56
Футбол
«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию»
Вести.Ru 14:50