Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и украинские военные начали разведение сил в районе поселка Петровское на линии соприкосновения в Донбассе. Стороны запустили белые сигнальные ракеты в знак готовности к разведению, а после — зеленые, как сигнал к началу операции.

Украина и ДНР начали разведение сил в районе Петровского

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