Армия и оружие

ИзвестияИзвестияУкраина и ДНР начали разведение сил в районе Петровского

Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и украинские военные начали разведение сил в районе поселка Петровское на линии соприкосновения в Донбассе. Стороны запустили белые сигнальные ракеты в знак готовности к разведению, а после — зеленые, как сигнал к началу операции.
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Мир или война: разведение сил в ДНР будут тщательно контролировать

Вести.Ru12:44

ДНР завершила отвод сил из Петровского

Российская газета08:50

В ДНР рассказали о возможности открытия пункта пропуска в Петровском

Известия08:26

В ДНР сообщили о завершении отвода войск из Петровского

Национальная служба новостей10:19

Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском

RT на русском10:36

Войска в Донбассе отошли, дав дорогу дипломатии

ТАСС11:41

ДНР завершила отвод сил из Петровского

РИА Новости08:02
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Футбол

Акинфеев получил в подарок от «Ференцвароша» футболку Пушкаша

Встреча закончилась со счетом 0:0. После матча с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым встретился министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, который вручил капитану московского небольшой подарок — футболку с фамилией знаменитого венгерского нападающего Ференца Пушкаша.
Спорт-Экспресс 08:38
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Происшествия

Тело студентки пролежало в квартире профессора СПбГУ 2 дня

АБН 08:43
Футбол

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:56
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Магомед Анкалаев нокаутировал соперника на турнире UFC в Москве

Магомед Анкалаев в третьем раунде нокаутировал Дальче Лунгиамбулу из ЮАР на турнире UFC в Москве.
РИА Дагестан 14:34
Авто

Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran

Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Автоновости дня 07 ноября в 06:36
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Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

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Известия вчера в 06:15
Политика

Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ

Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Известия 11:14
Политика

В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов

Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
РИА Новости 10:42
Политика

Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета

Газета.Ru 13:44
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Названы 9 противораковых принципов, чтобы снизить риск онкологии

Как сообщает ToDay News Ufa, есть 9 простых принципов, соблюдение которых поможет избежать онкологии: Держать вес в норме.
ToDay News Ufa 02:21
Футбол

Головин забил за «Монако» в матче с «Дижоном»

В матче 13-го тура Лиги 1 «Монако» принимает на своем поле «Дижон» (1:0, перерыв).
Metaratings 14:45
Общество

Instagram предупредил пользователей из США об отключении лайков

Социальная сеть Instagram протестирует в США функцию, которая скрывает количество лайков под постами.
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В Москве умер клубный промоутер Павел Пичугин

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В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой

Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.
Lenta.ru вчера в 18:24
Общество

В России установили размеры пособий по безработице на 2020 год

На официальном портале правовой информации опубликовали документ, согласно которому пособие по безработице в России на 2020 год останется на прежнем уровне.
Республика Татарстан 08:10
Армия и оружие

Группа бомбардировщиков B-52 ВВС США покинула Европу

Группа из четырех стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress ВВС США покинула территорию Европы после базирования на британской авиабазе Фэйрфорд в течение месяца.
Известия 05:42
Общество

Синоптики прогнозируют аномально теплую зиму для москвичей

Вести Подмосковья вчера в 01:07
Политика

Миллиардер Блумберг заявился на участие в выборах президента США

Бывший мэр Нью-Йорка Майл Блумберг, который считает возможное переизбрание Дональда Трампа президентом США в следующем году «беспрецедентной угрозой», подал документы на участие в праймериз от Демократической партии и может стать реальным соперником действующему главе Белого дома.
Евразия Daily вчера в 20:08
Происшествия

В Башкирии рабочих завалило землей в траншее: один погиб

Российская газета 11:30
Политика

«Би-би-си» ответил на обвинения в искажении слов Кадырова

В «Би-би-си» считают точным перевод слов с чеченского на русский Рамзана Кадырова о пользователях интернета.
URA.Ru вчера в 13:02
Происшествия

Кот спас ребенка от падения с лестницы

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Футбол

«Балтика» разгромила «Факел» в матче ФНЛ

Калининградская "Балтика" победила воронежский "Факел" в матче 22-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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«Реал» разгромил «Эйбар» и вернулся на первое место

«Реал» в матче 13-го тура чемпионата Испании в гостях обыграл «Эйбар» со счетом 4:0. Голы забили Карим Бензема (дубль), Серхио Рамос и Федерико Вальверде.
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Культура

Юбилейный фестиваль настольных игр «Игрокон 2019» откроется 16 ноября

Любителей и ценителей хардкорных настольных игр 16 и 17 ноября ждут в КВЦ «Сокольники» в Москве, Там пройдёт юбилейный, десятый «Игрокон», самый крупный фестиваль настолок в СНГ.
Игромания.ру 14:19
Общество

В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году

Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
RT на русском 13:26
Происшествия

В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
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Наживался на детях: чиновник мэрии Брянска Шаров задержан за взятку

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Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.
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«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию»

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