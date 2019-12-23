Политика

Вести.RuВести.RuУкраина и Донбасс договорились об обмене пленными

Киев и Донбасс договорились об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных".
Читать в источнике
Комментировать57
Борис Грызлов
Обсуждение состоялось, и на этот раз есть конкретные результаты. Представителям Киева, Донецка и Луганска, при участии посредников — России и ОБСЕ, удалось согласовать необходимые условия для проведения освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года.
— Борис Грызлов, российский политикREGNUM 09:58
с чего всё началось
«Во время видеоконференции контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогами саммита лидеров стран "нормандской четверки" в Париже»,— сообщила на своей странице в Facebook
 пресс-секретарь главы украинской делегации Дарья Олифер.
Коммерсантъ11:14

Подробнее о событии

Киев, Донецк и Луганск договорились обменяться пленными

Коммерсантъ11:14

Контактная группа согласовала обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом

ФАН11:03

В Киеве заявили, что списки удерживаемых лиц для обмена еще дорабатываются

ТАСС11:16

Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными до конца года

РБК09:34

Контактная группа согласовала условия обмена в Донбассе

RT на русском09:32

Контактная группа по Украине согласовала обмен удерживаемых лиц до конца года

Интерфакс09:36

В ЛНР заявили, что обмен пленными пройдет по формуле «всех на всех»

РИА Новости10:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 12:32, Ашберн
Политика

Медведев заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершат

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что нет сомнений в завершении строительства "Северного потока — 2", несмотря на введенные США санкции, даже если понадобится на несколько месяцев больше, никакой катастрофы в этом нет.
РИА Новости 12:24
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Шоу-бизнес

Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Вечерняя Москва 04:19
Хоккей

«Ак Барс» в Давосе сыграет с «Салаватом Юлаевым»

Республика Татарстан 05:56
Политика

Белоруссия заявила о скором согласовании вопросов по интеграции с РФ

Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что в течение трех дней могут быть согласованы все части пакета интеграционных соглашений России и Белоруссии, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:18
Общество

Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год

Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила Минтранс о возможном срыве программы полетов в новогодние праздники.
Коммерсантъ 07:42
Политика

Евросоюз осудил запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту

Московский Комсомолец 11:38
Наука

Собачий мозг настроен на грубый подсчёт

Собачий мозг и впрямь реагировал на изменения количества, то есть, к примеру, если на смену трёх маленьких точек десятью большими он реагировал сильнее, чем если три маленькие точки сменялись тремя же большими.
Наука и жизнь 19 декабря в 23:00
Транспорт

Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга

Ранее сообщалось, что более 600 человек станут пассажирами поезда №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, который первым проедет по Крымскому мосту 25 декабря.
RT на русском 06:03
Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

Российская газета 05:28
Армия и оружие

Российский Су-30 «атаковал» эсминец ВМС США у берегов России

ГЛАС.RU 02:54
Армия и оружие

Охоту истребителя за беспилотником сняли на видео

Российская газета 05:45
Политика

Медведев назвал «гуманным» тариф на транзит газа через Украину

Тариф, который Украина установила на транзит российского газа в Европу, является гуманным, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает корреспондент РБК.
РБК 11:40
Политика

Медведев назвал условие снятия санкций с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о санкциях с Украиной, но инициатива должна исходить от Киева.
ТАСС 11:31
Армия и оружие

В России будет создан беспилотный стратегический бомбардировщик

Новый стратегический бомбардировщик шестого поколения будет создан в России ориентировочно к 2040 году.
Российская газета 02:27
Общество

Для преподавателей вузов отменят профстандарт

Профстандарт для преподавателей вузов, ограничивающий работу педагогов без ученой степени, будет отменен.
Красная весна вчера в 22:08
Происшествия

Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля

РИА Новости 11:34
Экономика

Назван российский бизнесмен года

Журнал Forbes назвал главных героев уходящего 2019 года в сфере российского бизнеса.
Lenta.ru 12:07
Происшествия

Родители напавших на полицию в Апатитах подростков обратились в СК

Родители одного из подростков, которые подозреваются в нападении на полицейских 20 декабря в городе Апатиты, написали заявление в местный следственный отдел СУ СК РФ по Мурманской области.
Российская газета 10:29
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Происшествия

На Камчатке муж задушил жену через десять дней после свадьбы

РИА Новости 07:53
Общество

В Минкомсвязи рассказали об итогах учений по устойчивой работе Рунета

Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета, прошедшие в России, продемонстрировали готовность власти и операторов связи эффективно реагировать на возможные угрозы в интернете, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов.
RT на русском 11:41
Армия и оружие

Сирийская ПРО отразила израильский ракетный удар по Дамаску

Системы сирийской противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетный обстрел со стороны израильских ВВС.
IslamNews 01:46
Кино

Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу

Lenta.ru вчера в 14:16
Культура

Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве

Inc-news.ru вчера в 15:39
Политика

Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»

Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Профиль 07:12
Политика

Путин рассказал, что не пьет чай

Президент России Владимир Путин рассказал, что пьет вместо чая заваренные алтайские травы.
РИА Новости 10:13
Спорт

Кадыров прокомментировал решение WADA об отстранении россиян

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил журналистам, что, если бы он был спортсменом, то отказался бы от участия от любых соревнований после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов.
РИА Новости 10:52
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК 19 декабря в 19:02
Политика

Путин назвал «виной России» ситуацию в Чечне в 90-е годы

Российский президент Владимир Путин считает "общей виной России" ситуацию в Чечне в 90-е годы, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:45
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное