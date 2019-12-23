с чего всё началось

Обсуждение состоялось, и на этот раз есть конкретные результаты. Представителям Киева, Донецка и Луганска, при участии посредников — России и ОБСЕ, удалось согласовать необходимые условия для проведения освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года.

Киев и Донбасс договорились об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных".

Украина и Донбасс договорились об обмене пленными

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