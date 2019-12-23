Политика
Вести.RuУкраина и Донбасс договорились об обмене пленными
Киев и Донбасс договорились об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных".
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Обсуждение состоялось, и на этот раз есть конкретные результаты. Представителям Киева, Донецка и Луганска, при участии посредников — России и ОБСЕ, удалось согласовать необходимые условия для проведения освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года.
— Борис Грызлов, российский политикREGNUM 09:58
с чего всё началось
«Во время видеоконференции контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогами саммита лидеров стран "нормандской четверки" в Париже»,— сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы украинской делегации Дарья Олифер.Коммерсантъ11:14
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Политика
Медведев заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершат
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Родители одного из подростков, которые подозреваются в нападении на полицейских 20 декабря в городе Апатиты, написали заявление в местный следственный отдел СУ СК РФ по Мурманской области.
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Общество
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Армия и оружие
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