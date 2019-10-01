Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВУкраина и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера»

1 октября в Минске на заседании Контактной группы по урегулированию делегация Украины подписала "формулу Штайнмайера", сообщает "Интерфакс". "Формула Штайнмайера" определяет механизм введения закона об особом порядке местного самоуправления. В отдельных районах ДНР и ЛНР на временной основе.
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В ЛНР назвали подписание «формулы Штайнмайера» символическим шагом

РБК13:01

Представители ДНР и ЛНР положительно оценили подписание «формулы Штайнмайера»

Коммерсантъ12:43

Киев и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера»

Lenta.ru10:35

Украинская делегация подписала «формулу Штайнмайера»

News.ru10:43

Эксперт: Киев подписал «формулу Штайнмайера» благодаря давлению Евросоюза

ТАСС13:39

Украина подписала «формулу Штайнмайера» на переговорах по Донбассу

РЕН ТВ10:35

Контактная группа по Украине подписала «формулу Штайнмайера»

Интерфакс10:43
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Экономика

На перепись населения выделят 33 млрд рублей

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Газета.Ru 07:27
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«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля

Интерфакс 12:41
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В Саратове мужчина и двое детей упали с крыши высотного дома

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Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Культура

Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале

Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU вчера в 20:13
Политика

Глазьева утвердили на посту министра ЕЭК

Сергей Глазьев официально стал новым министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
News.ru 11:25
Авто

Загадочный российский бренд Monarch создал концепт нового кроссовера

Новая автомобильная марка из России разработала концепт своего первого кроссовера, который сейчас носит название Monarch Concept SX.
CarsWeek.ru 09:43
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Происшествия

Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы

В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.
Примечания 11:37
Политика

Депутат Власов объяснил приглашение Греты Тунберг в Госдуму

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить на молодежном круглом столе.
РБК 10:52
Политика

Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк

Ранее работу в должности главы Крыма и премьер-министра совмещал господин Аксенов, а Юрий Гоцанюк последние три года работал заместителем председателя правительства полуострова.
Коммерсантъ 05:06
Шоу-бизнес

57-летняя Екатерина Андреева стала выглядеть еще моложе

Многие восхитились тем, как молодо выглядит 57-летняя телезвезда. Екатерину даже сравнили с феей, нимфой и богиней.
Вечерний курьер 08:41
Политика

В аэропортах Тбилиси и Батуми стало меньше пассажиров

Закарадзе пояснила, что снижение потока пассажиров вызвано прекращением воздушного сообщения с Россией.
REGNUM 08:28
Музыка

Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню

Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru вчера в 03:41
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Политика

Глава РАН заявил об ухудшении положения дел в российской науке

Большинство академиков считают, что положение дел в российской науке ухудшилось после реформы РАН, проведенной шесть лет назад, заявил президент академии Александр Сергеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 07:48
Наука

В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн

От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн, сообщает Институт океанографии Скриппс.
РИА Новости 04:09
Происшествия

В Ставрополе скорая оставила пенсионера с инсультом на улице

Минздрав Ставропользя начал проверку после видео, где пенсионера с инсультом оставили на улице сотрудники скорой помощи.
Газета.Ru 12:06
Авто

Great Wall представила Haval H9 для тяжелого бездорожья

Китайский производитель Great Wall показал новую версию своего флагманского внедорожника Haval H9, который дебютировал после рестайлинга в августе текущего года.
Letnews.ru 03:31
Политика

Правила получения российского гражданства могут измениться

Власти планируют позволить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства.
Газета.Ru 09:34
Общество

Определена обладательница самых красивых ягодиц мира

В конкурсе красоты Miss BumBum 2019, на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, победила бразильская модель Playboy.
Lenta.ru 07:12
Авто

Кроссоверы Hyundai Tucson и Santa Fe получили новые моторы

Компания Hyundai привезла в Россию кроссоверы Tucson и Santa Fe, которые получили новые моторы.
Актуальные Новости 12:52
Общество

В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам

МИР 24 вчера в 06:50
Общество

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Политика

Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове

Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Происшествия

Персональные данные 20 млн россиян побывали в открытом доступе

В базе значились ФИО, адреса, телефоны, ИНН и суммы уплаченных налогов Данные 20 млн российских налогоплательщиков оказались в открытом доступе, сообщила британская исследовательская компания Comparitech.
Коммерсантъ 08:52
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На АвтоВАЗе рассказали, на чем ездят руководители и работники завода

Как сообщил ведущий передачи, специалист пресс-центра АвтоВАЗа Стас Березий, "в гараже заводоуправления нет ни одной иномарки, на Lada ездят и президент АвтоВАЗа, и его заместители".
Российская газета 07:14
Общество

Самой популярной песней в России оказался украинский хит

Lenta.ru 08:25
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Полиция Финляндии арестовала студента, устроившего бойню в колледже

Полиция Финляндии арестовала учащегося, устроившего бойню в колледже Саво в Куопио, 1 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 10:53
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В сети появились рендеры новой «Оки» за 300 тысяч рублей

В оснащение современной «Оки» можно было бы включить минимальный набор опций, чтобы её цена не превышала 300 – 350 тысяч рублей.
Профиль вчера в 05:52
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