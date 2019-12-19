Политика
Lenta.ruУкраина и Донбасс провалили переговоры по обмену пленными
Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и руководители ДНР и ЛНР. Последний крупный обмен пленными между Киевом, Луганском и Донецком состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда Киев передал ДНР и ЛНР 233 человека, непризнанные республики отдали 73 человека.
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с чего всё началось
"К сожалению, сегодня на заседании гуманитарной подгруппы не удалось достичь договоренностей об обмене удерживаемыми лицами по причине отсутствия с украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену", - приводит ее слова агентство Луганскинформцентр.ТАССвчера в 13:43
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Скубченко: «Обмен пленными может сорваться, потому что нет такого гаранта, как Медведчук»
Украина.рувчера в 11:15
В Минске не удалось согласовать дальнейшее разведение сил сторон конфликта и обмен пленными
Коммерсантъвчера в 14:17
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