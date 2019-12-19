с чего всё началось

Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и руководители ДНР и ЛНР. Последний крупный обмен пленными между Киевом, Луганском и Донецком состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда Киев передал ДНР и ЛНР 233 человека, непризнанные республики отдали 73 человека.

Общество В Греции нашли две гробницы бронзового века, набитые золотом В греческом Пилосе недалеко от получившей в 2015 году всемирную известность гробницы Воина-Грифона, были обнаружены еще две элитные гробницы бронзового века, изобилующие уникальными предметами.

Политика КНДР осудила резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека Ранее в среду Генассамблея ООН в ходе заседания приняла резолюцию, в которой выражается глубокая озабоченность "многолетними и продолжающимися в настоящее время систематическими, широко распространенными и грубыми нарушениями прав человека в КНДР".

Общество Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти В конечном итоге мужчины после смерти продолжат содержать женщин: так называемые «недоиспользованные» пенсионные отчисления мужчин пойдут на покрытие дефицита.

Культура Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.