Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина и Донбасс провалили переговоры по обмену пленными

Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и руководители ДНР и ЛНР. Последний крупный обмен пленными между Киевом, Луганском и Донецком состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда Киев передал ДНР и ЛНР 233 человека, непризнанные республики отдали 73 человека.
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"К сожалению, сегодня на заседании гуманитарной подгруппы не удалось достичь договоренностей об обмене удерживаемыми лицами по причине отсутствия с украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену", - приводит ее слова агентство Луганскинформцентр
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