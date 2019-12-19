Участники гуманитарной подгруппы Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в ходе очередного раунда переговоров в Минске не смогли договориться об обмене пленными. Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала представитель ЛНР в подгруппе Ольга Кобцева.

Республики Донбасса и Украина не договорились по обмену пленными

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