Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина и Донбасс провалили переговоры по обмену пленными

Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и руководители ДНР и ЛНР. Последний крупный обмен пленными между Киевом, Луганском и Донецком состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда Киев передал ДНР и ЛНР 233 человека, непризнанные республики отдали 73 человека.
Читать в источнике
Комментировать37

Подробнее о событии

Контактная группа по Донбассу не договорилась об обмене пленными

RT на русском15:16

В ДНР заявили, что нужно соблюдать действующее перемирие, а не объявлять о новом

ТАСС15:56

Обмен пленными между Донбассом и Киевом согласовать не удалось. Переговоры Путина и Зеленского не помогли

Фонтанка.Ру14:02

Переговоры с Донбассом завершились без договоренности об обмене пленными

Интерфакс13:55

В ОБСЕ рассказали о планах Киева, ДНР и ЛНР по обмену пленными

РИА Новости16:25

В Минске не удалось согласовать дальнейшее разведение сил сторон конфликта и обмен пленными

Коммерсантъ14:17

Глава МИД Украины заявил об отсутствии прогресса по обмену пленных

РБК16:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 16:45, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» вырвал победу у «Монтеррея» и вышел в финал клубного ЧМ

Газета.Ru 14:24
Экономика

В 2020 году новые легковые машины подорожают на 7-10%

Стоимость новых автомобилей в России за пять лет выросла в 1,5 раза. Причем подорожали как отечественные, так и импортные машины.
Газета.Ru 09:54
Авто

Внедорожник Ineos Grenadier обосновался в Уэльсе

Представители компании Ineos Automotive считают, что их внедорожник станет «лучшим в мире».
Car.ru вчера в 12:11
Происшествия

Солдаты отсудили 6 млн руб. у Минобороны за расстрел из танка

Ленинградский областной суд обязал Министерство обороны выплатить в общей сложности 6 млн руб. троим бывшим срочникам в качестве компенсации за травмы, полученные во время стрельб.
РБК 10:03
Футбол

«Барселона» и «Реал» сыграли вничью

В матче десятого тура Примеры «Барселона» на своём поле сыграла вничью с мадридским «Реалом».
RT на русском 15:53
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели 03:54
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Шоу-бизнес

Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены

Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
WomanHit.ru 11:12
Общество

Названа причина задержания израильтян в Домодедово

Причиной задержания израильтян в московском аэропорту Домодедово стали проблемы с документами.
РИА Новости 12:58
Общество

Гороскоп гениев: 6 самых умных людей по знаку Зодиака

Popcornnews.ru 16:39
Армия и оружие

На комиссии Минобороны РФ обсудят инновационные проекты и технологии

Участники обсудят работу по инновационным проектам и технологиям в 2019 году.
ТК Звезда 16:12
Хоккей

Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина

Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
Российская газета 00:41
Шоу-бизнес

Дана Борисова вызывала врачей, чтобы снять наркотическую ломку

После осмотра медики диагностировали абстинентный синдром на фоне приема запрещенных веществ, который называют попросту наркотической ломкой.
StarHit.ru 03:00
Кино

Девятый эпизод «Звездных войн» выходит в российский прокат

Например, Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней.
ТАСС 16:32
Экономика

ФАС накажет банки за «антиотмывочные» тарифы при переводах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует наказывать банки, которые, прикрываясь антиотмывочным законодательством, используют «прогрессивные» комиссии на перевод и выдачу средств.
Коммерсантъ 00:47
Автоспорт

Команда Квята объявила дату презентации нового болида

Команда Формулы-1 «Альфа Таури» презентует болид на чемпионат 2020 года 14 февраля, сообщает SpeedWeek.
Чемпионат 09:49
Общество

Собянин заявил о «забавляющих» его жалобах на сжигание и вывоз мусора

Мэр добавил, что слышал жалобы и на полигоны, в том числе в Шиесе. «В тайгу собрались везти мусор — не дай бог!» — отметил он.
РБК 08:24
Армия и оружие

Асад обвинил США в продаже нефти с сирийских месторождений

Президент Сирии Башар Асад заявил, что США продают Турции нефть с захваченных ими сирийских месторождений, Анкара тем самым является соучастником Вашингтона.
РИА Новости 16 декабря в 02:24
Энергетика

«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года

Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Российская газета вчера в 10:27
Общество

МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда

МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
Газета.Ru 05:01
Космос

На Марсе найден обломок неопознанного корабля

Южный Федеральный вчера в 20:23
Происшествия

Источник назвал ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара

Пожар на авианосце произошел 12 декабря. Погибли два человека, 14 пострадали.
Газета.Ru 15:55
Спорт

Министра спорта Колобкова наградили орденом Александра Невского

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил новости о том, что министр спорта Павел Колобков был награжден орденом Александра Невского.
Свободная Пресса 05:54
Армия и оружие

В Сирии повторно испытали российские Су-57

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
REGNUM вчера в 19:58
Общество

Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
RT на русском 09:10
Гаджеты

Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»

Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
Красная весна 15:13
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.
Газета.Ru вчера в 09:53
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой

Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Газета Кемерова 09:16
Авто

Несколько моделей марки Ford покинули Россию

Российские дилеры Ford распродали почти все запасы легковых автомобилей, оставшихся после закрытия заводов во Всеволожске и Набережных Челнах.
Автоновости дня 06:48
Происшествия

Сергею Пашинскому изменили меру пресечения на домашний арест

Бывшему украинскому нардепу Сергею Пашинскому, которого подозревают в умышленном нанесении телесных повреждений, изменили меру пресечения.
Новостной фронт 11:35
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное