Политика
Lenta.ruУкраина и Донбасс провалили переговоры по обмену пленными
Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и руководители ДНР и ЛНР. Последний крупный обмен пленными между Киевом, Луганском и Донецком состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда Киев передал ДНР и ЛНР 233 человека, непризнанные республики отдали 73 человека.
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Культура
Ксения Собчак поиграла в солдатиков
Здоровье
Восемь человек умерли от свиного гриппа в Йемене
Восемь человек на севере Йемена скончались в результате осложнений, вызванных вирусом H1N1 (свиной грипп).
Политика
В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2
Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
Политика
СМИ сообщили о стычках на заседании аграрного комитета Рады
В ночь с 18 на 19 декабря народные депутаты Верховной рады от партий "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" заблокировали работу аграрного комитета парламента, после чего между представителями пропрезидентской партии "Слуга народа" и оппозиционерами произошли стычки, сообщает издание "Левый берег".
Политика
Иран обвинил европейские страны в бездействии после выхода США из СВПД
Иран будет вести переговоры с США только в рамках СВПД Аракчи заявил в интервью китайскому телеканалу CGTN, что иранская сторона стремится сохранить международное соглашение, а не отменить его.
Политика
Контактная группа по Донбассу не договорилась об обмене пленными
Контактная группа по Донбассу не смогла прийти к согласию в вопросе обмена удерживаемыми лицами.
Происшествия
Источник назвал ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара
Пожар на авианосце произошел 12 декабря. Погибли два человека, 14 пострадали.
Политика
ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
Европарламент подготовил проект резолюции, в которой намерен обратиться к Венецианской комиссии с призывом дать правовую оценку российскому закону о регулировании деятельности СМИ-иноагентов, а также с призывом к странам ЕС оказывать "постоянное давление" на РФ в рамках ОБСЕ.
Политика
ГА ООН приняла резолюцию о своевременной выдаче виз США дипломатам
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, обязывающую США своевременно выдавать въездные визы дипломатам, участвующим в мероприятиях всемирной организации.
Происшествия
Количество нарушений валютного законодательства на Сахалине в 2019 году выросло в 2,5 раза
В 2019 году Сахалинская таможня возбудила 102 административных дела по фактам нарушения валютного законодательства (в 2018 году - 40 аналогичных дел).
Футбол
В Барселоне у стадиона «Камп Ноу» вспыхнули беспорядки
У стадиона «Камп Ноу», на котором провели игру в матче 10-го тура Испании «Барселона» и мадридский «Реал», вспыхнули беспорядки, передает AFP.
Кино
Девятый эпизод «Звездных войн» выходит в российский прокат
Например, Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Лестер» вышли в полуфинал Кубка лиги
Состоялись матч финала Кубка английской лиги.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 13 человек
Тринадцать человек пострадали, один погиб при столкновении автобуса и автомобиля на трассе в Карелии, сообщает в среду ГИБДД РФ.
Политика
Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских переговорах" официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
Политика
Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
Политика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
Транспорт
Финский журналист восхитился железными дорогами в России
Финский журналист Эркка Микконен в своей статье в издании Yle поделился впечатлениями от путешествий по железным дорогам России, восхитившись при этом точностью, с которой ходят российские поезда.
Политика
Помпео заявил о готовности выступать в конгрессе в рамках импичмента
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности выполнять все требования закона в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа, в том числе выступать на слушаниях в конгрессе.
Происшествия
По делу Арашуковых задержали еще четырех фигурантов
Следствие задержало еще четырех сотрудников компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» по уголовному делу о хищении природного газа в Северо-Кавказском федеральном округе.
Происшествия
В Петербурге шторм повалил новогоднюю елку, рекламные щиты и светофоры
В Санкт-Петербурге шторм повалил деревья, новогоднюю елку, рекламные щиты и светофоры. Ветер уронил строительные леса в Подъездном переулке.
Политика
МИД Украины прокомментировал слова главы «Нафтогаза» о транзите газа
Нынешний контракт на транзит газа между Украиной и Россией перестает действовать с 2020 года По словам Пристайко, он смотрит на эту ситуацию шире, в связи с чем допускает возможность того, что украинская сторона сможет договориться с российскими коллегами о транзите газа.
Политика
Польша ждёт предложения от России по транзиту газа через «Ямал»
Польский энергетический концерн PGNiG ожидает, что Россия захочет заключить новое соглашение на транзит газа по польскому участку Ямальского газопровода.
Происшествия
Областной минлесхоз расскажет сахалинцам об ответственности за незаконную заготовку новогодних елей
Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области 20 декабря проведет прямую линию на тему: "Об ответственности за незаконную заготовку новогодних елей".
Кино
Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Экономика
ВЭБ создает третьего по величине в России оператора грузовых вагонов
ВЭБ.РФ планирует передать «Атланту» в лизинг или в собственность «на рыночных условиях» весь свой парк грузовых вагонов – около 40 000 шт.
Футбол
«ПСЖ» разгромил «Ле Ман» и вышел в полуфинал Кубка лиги Франции
«Ле Ман» на своем поле уступил «ПСЖ» в матче 1/8 финала Кубка французской лиги.
Спорт
В WADA надеются на пересмотр дел оправданных российских спортсменов
Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер надеется, что благодаря новым доказательствам, полученным в ходе исследования базы данных московской антидопинговой лаборатории, возобновится производство дел в отношении оправданных или частично оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов.