Политика
Суть событийУкраина и Донбасс согласовали дату обмена пленными
Украина и самопровозглашённые республики Донбасса согласовали дату обмена пленными. Обмен планируется произвести по формуле "всех на всех". Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с содержанием переговоров.
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с чего всё началось
ТКГ собралась 18 декабря в Минске. Там представители Киева и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сначала договорились об обмене до Нового года.Коммерсантъ07:43
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Происшествия
Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Дело сестер Хачатурян быстро приобрело большой резонанс и буквально раскололо общество.
Единоборства
Александр Емельяненко согласился провести бой с Рамзаном Кадыровым
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко опубликовал в своем Инстаграм видео, в котором заявил, что принимает вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Общество
Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.
Происшествия
Мать оставила младенца на дороге в Кемерово
Кино
На Новый год телеканалы покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Новогодний голубой огонек", отреставрированную "Иронию судьбы", трансляции с ключевых праздничных локаций Москвы и спецвыпуски любимых программ покажут телеканалы в ночь на 1 января, сообщили РИА Новости в пресс-службах вещателей.
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Политика
Эрдоган назвал число бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
Во время беседы с журналистами президент Турции заявил, что не имеет понятия, чем занимаются бойцы ЧВК Вагнера в Ливии.
Здоровье
Определены болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь
Кому из людей нельзя употреблять алкоголь ни в каких количествах, рассказал российский врач-Гастроэнтеролог Алексей Паромонов.
Политика
МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»
Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
Футбол
Роналду назвал главный свой трофей и лучший гол за карьеру
Общество
Бывшая жена Зайцева выиграла суд у хоккеиста за право опеки детьми
Защитник Оттавы Никита Зайцев проиграл суд бывшей жене Маргарите Готовцевой по вопросу опеки над детьми.
Общество
Установлена причина пожара на могиле Децла
Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Политика
В России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым
Заявление США по поводу запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту продиктовано завистью.
Происшествия
В Абакане горит торговый павильон
Экономика
Газовый договор Россия — Украина: Америка крупно просчиталась
Существует мнение, что синхронные с переговорами (Россия — Украина — ЕС) американские санкции против "Северного потока — 2" и иностранных трубоукладчиков сподвигли "Газпром" отказаться от жесткой конфронтации с "Нафтогазом".
Шоу-бизнес
Экс-жена Ивана Краско ждет ребенка от его предполагаемого сына
Бывшая супруга Ивана Краско может быть беременна от его сына.
Шоу-бизнес
Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске
Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена, следует из журналов заседания Синода, опубликованных в четверг на сайте Русской православной церкви.
Кино
«КиноПоиск» составил рейтинг лучших фильмов десятилетия
«КиноПоиск» решил подвести итоги уходящего десятилетия и выяснил, какие фильмы стали лучшими в 2010-х годах.
Технологии
Разработчик World of Tanks рассказал о будущем игры
Говоря об истории появления «танков», Макаров рассказал, что проект изначально создавался как многопользовательская игра про эльфов.
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Происшествия
Появилось видео с места покушения на главу района Воронежской области
Телеканал «Вести Воронеж» опубликовал видеозапись с места взрыва автомобиля главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Политика
Россия обвинила генсека ООН в попустительстве визовому саботажу США
Генсек ООН Антониу Гутерреш попустительствует саботажу правительства США в отношении виз для российских сотрудников секретариата ООН.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.