Политика

Суть событийСуть событийУкраина и Донбасс согласовали дату обмена пленными

Украина и самопровозглашённые республики Донбасса согласовали дату обмена пленными. Обмен планируется произвести по формуле "всех на всех". Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с содержанием переговоров.
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с чего всё началось

Киев и Донбасс согласовали обмен «всех на всех» 29 декабря

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Коммерсантъ07:43

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Киев и Донбасс проведут «Большой обмен» под Горловкой 29 декабря — источник Интерфакса

Эхо Москвы09:32

Раскрыты подробности подготовки Украины и Донбасса к обмену пленными

Lenta.ru09:58

«Ъ»: Киев и Донбасс выбрали дату обмена «всех на всех»

Газета.Ru08:07

Украина и Донбасс собрались обменять 200 человек 29 декабря

Московский Комсомолец09:16

Обмен «всех на всех» между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря

Комсомольская правда08:16

Киев и Донбасс передадут друг другу около 200 пленных 29 декабря

Интерфакс08:56

Киев и Донбасс согласовали обмен «всех на всех» 29 декабря

Коммерсантъ07:43
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