Политика
РБКУкраина и Грузия обвинили Россию в помехах навигации в Причерноморье
Делегации Украины и Грузии пожаловались в Международную морскую организацию (ММО) на «неправомерные» действия России в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе. Об этом сообщает посольство Украины в Лондоне в своем Facebook.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Украина и Грузия обвинили Россию в препятствовании морским поисково-спасательным операциям
RT на русскомвчера в 18:30
Грузия и Украина обвинили Россию в препятствовании морским спасательным операциям
Коммерсантъвчера в 20:16
Украина и Грузия обвинили Россию в препятствовании морским спасательным операциям
Газета.Ruвчера в 17:56
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 01:47, Ашберн
Хоккей
Хоккеисту Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ
Капитану клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину разбили лицо клюшкой в матче с "Нью-Джерси Девилз".
Общество
Росгвардия получила машины связи, оснащенные дронами
В кузове аппаратной три рабочих места, которые оснащены ноутбуками, многофункциональным печатающим устройством, абонентскими телефонами и видеотелефоном.
Политика
РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина
Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Политика
Киев в стратегии нацбезопасности решил «гасить» конфликт с Россией
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры по уменьшению напряженности в двухсторонних отношениях с Россией, сообщила пресс-служба офиса украинского президента.
Армия и оружие
Юбилей «Фехтовальщика»: как Су-24 посрамил авианосец ВМС США
Как напугать авианосец Европа беспокоилась, но по-настоящему боялись Су-24 ВМС США.
Политика
Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США
Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США.
Общество
Московские власти согласовали митинг против реформирования Конституции
Разрешено мероприятие с участием до десяти тысяч человек, - сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на департамент региональной безопасности.
Единоборства
Макгрегор и Серроне прошли процедуру взвешивания на UFC 246
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях и американский боец Дональд Серроне прошли взвешивание в преддверии турнира UFC 246.
Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
Общество
В аэропортах Таиланда усилены меры безопасности из-за коронавируса
В аэропортах Таиланда были усилены меры безопасности из-за коронавируса, который бушует в Китае.
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в штате Юта
Четыре человека были убиты во время стрельбы в Грантсвилле, штат Юта (США).
Происшествия
Главу МВД Коми арестовали по делу о взяточничестве
Наука
У глубинного крокодила выявили древнейшую доброкачественную опухоль
Самый древний из известных ныне случаев возникновения доброкачественной опухоли выявили ученые Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН вместе с врачами-рентгенологами, сообщает пресс-служба института 17 января на своем сайте.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна
Внуком режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баковым, с которым встречается российская модель Ксения Пунтус, действительно ничего не знал о падении девушки из окна.
Кино
Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Новый сезон сериала «Сваты» может выйти уже в 2021 году. Об этом рассказал актер Федор Добронравов.
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России
Но начнется неделя с вполне весенней погоды - днем в понедельник, например, в столичном регионе ожидается минус 1 - плюс 4 градуса.
Хоккей
«Тампа» разгромила «Виннипег» с дублем Кучерова
В составе «Тампы» голами отличились оформивший в матче хет-трик Энтони Чирелли (10-я, 20-я и 48-я минуты), оформивший в матче дубль российский нападающий клуба Никита Кучеров (13-я и 28-я), Картер Вераге (32-я) и Алекс Киллорн (51-я).
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Гаджеты
Графеновые аккумуляторы скоро поступят в продажу
Графеновые аккумуляторы, которые будут заряжаться намного быстрее обычных литий-ионных батарей, скоро поступят в продажу.
Здоровье
Вода может помочь в борьбе с лишним весом
Происшествия
Три человека пострадали при нападении в ресторан в Японии
Вооруженные ножами преступники ворвались в ресторан в Японии и ранили трех сотрудников, передает телеканал NHK.
Армия и оружие
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
Здоровье
Эти 6 правил сохранят почки здоровыми
Американскими медицинскими специалистами определены и названы шесть простых правил для сохранения здоровья почек.
Армия и оружие
В правительстве России подтвердили планы продолжить программу по Су-57
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что программа по поставкам российских истребителей пятого поколения Су-57 Вооружённым силам РФ будет продолжена в соответствии с графиком.
Общество
В Госдуме предложили лишать преступников гонораров за мемуары
Депутат Госдумы Иван Сухарев направил в Генпрокуратуру России обращение с предложением лишать известных преступников гонораров за публикацию их мемуаров.
Политика
В Раде анонсировали новый законопроект о децентрализации
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков анонсировал разработку нового законопроекта о децентрализации с привлечением к его обсуждению общественности и экспертов.
Происшествия
16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж
В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Политика
Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.