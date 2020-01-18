Политика

РБКРБКУкраина и Грузия обвинили Россию в помехах навигации в Причерноморье

Делегации Украины и Грузии пожаловались в Международную морскую организацию (ММО) на «неправомерные» действия России в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе. Об этом сообщает посольство Украины в Лондоне в своем Facebook.
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Украина и Грузия обвинили Россию в препятствовании морским поисково-спасательным операциям

ТАССвчера в 16:01

Украина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье

РИА Новостивчера в 18:48

Украина и Грузия обвинили Россию в помехах навигации в Причерноморье

РБКвчера в 20:10

Украина и Грузия обвинили Россию в препятствовании морским поисково-спасательным операциям

RT на русскомвчера в 18:30

Грузия и Украина пожаловались на Россию в Международную морскую организацию

Эхо Москвы01:30

Грузия и Украина обвинили Россию в препятствовании морским спасательным операциям

Коммерсантъвчера в 20:16

Украина и Грузия обвинили Россию в препятствовании морским спасательным операциям

Газета.Ruвчера в 17:56
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Хоккей

Хоккеисту Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ

Капитану клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину разбили лицо клюшкой в матче с "Нью-Джерси Девилз".
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Врачи назвали противопоказания для крещенских купаний

РБК 01:31
Общество

Росгвардия получила машины связи, оснащенные дронами

В кузове аппаратной три рабочих места, которые оснащены ноутбуками, многофункциональным печатающим устройством, абонентскими телефонами и видеотелефоном.
РИА Новости вчера в 20:04
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РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина

Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Газета.Ru вчера в 09:17
Политика

Киев в стратегии нацбезопасности решил «гасить» конфликт с Россией

Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры по уменьшению напряженности в двухсторонних отношениях с Россией, сообщила пресс-служба офиса украинского президента.
РИА Новости вчера в 14:09
Армия и оружие

Юбилей «Фехтовальщика»: как Су-24 посрамил авианосец ВМС США

Как напугать авианосец Европа беспокоилась, но по-настоящему боялись Су-24 ВМС США.
Российская газета вчера в 01:55
Политика

Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США

Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США.
РБК вчера в 10:11
Общество

Московские власти согласовали митинг против реформирования Конституции

Разрешено мероприятие с участием до десяти тысяч человек, - сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на департамент региональной безопасности.
Эхо Москвы вчера в 14:59
Единоборства

Макгрегор и Серроне прошли процедуру взвешивания на UFC 246

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях и американский боец Дональд Серроне прошли взвешивание в преддверии турнира UFC 246.
Газета.Ru вчера в 13:36
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru вчера в 01:19
Общество

В аэропортах Таиланда усилены меры безопасности из-за коронавируса

В аэропортах Таиланда были усилены меры безопасности из-за коронавируса, который бушует в Китае.
Ореанда-Новости 01:37
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в штате Юта

Четыре человека были убиты во время стрельбы в Грантсвилле, штат Юта (США).
Известия 00:27
Происшествия

Главу МВД Коми арестовали по делу о взяточничестве

РБК вчера в 13:07
Наука

У глубинного крокодила выявили древнейшую доброкачественную опухоль

Самый древний из известных ныне случаев возникновения доброкачественной опухоли выявили ученые Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН вместе с врачами-рентгенологами, сообщает пресс-служба института 17 января на своем сайте.
Красная весна вчера в 10:45
Происшествия

Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна

Внуком режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баковым, с которым встречается российская модель Ксения Пунтус, действительно ничего не знал о падении девушки из окна.
REGNUM 16 января в 04:29
Кино

Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Новый сезон сериала «Сваты» может выйти уже в 2021 году. Об этом рассказал актер Федор Добронравов.
Блокнот Ростов-на-Дону 16 января в 03:01
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России

Но начнется неделя с вполне весенней погоды - днем в понедельник, например, в столичном регионе ожидается минус 1 - плюс 4 градуса.
Российская газета вчера в 23:00
Хоккей

«Тампа» разгромила «Виннипег» с дублем Кучерова

В составе «Тампы» голами отличились оформивший в матче хет-трик Энтони Чирелли (10-я, 20-я и 48-я минуты), оформивший в матче дубль российский нападающий клуба Никита Кучеров (13-я и 28-я), Картер Вераге (32-я) и Алекс Киллорн (51-я).
REGNUM вчера в 23:41
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

REGNUM вчера в 18:53
Гаджеты

Графеновые аккумуляторы скоро поступят в продажу

Графеновые аккумуляторы, которые будут заряжаться намного быстрее обычных литий-ионных батарей, скоро поступят в продажу.
UfaTime.ru вчера в 15:52
Здоровье

Вода может помочь в борьбе с лишним весом

Ugpressa.ru вчера в 03:19
Происшествия

Три человека пострадали при нападении в ресторан в Японии

Вооруженные ножами преступники ворвались в ресторан в Японии и ранили трех сотрудников, передает телеканал NHK.
REGNUM вчера в 23:23
Армия и оружие

При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных

Российская газета вчера в 00:34
Здоровье

Эти 6 правил сохранят почки здоровыми

Американскими медицинскими специалистами определены и названы шесть простых правил для сохранения здоровья почек.
Ugpressa.ru вчера в 12:40
Армия и оружие

В правительстве России подтвердили планы продолжить программу по Су-57

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что программа по поставкам российских истребителей пятого поколения Су-57 Вооружённым силам РФ будет продолжена в соответствии с графиком.
RT на русском 15 января в 05:52
Общество

В Госдуме предложили лишать преступников гонораров за мемуары

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил в Генпрокуратуру России обращение с предложением лишать известных преступников гонораров за публикацию их мемуаров.
RT на русском вчера в 23:00
Политика

В Раде анонсировали новый законопроект о децентрализации

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков анонсировал разработку нового законопроекта о децентрализации с привлечением к его обсуждению общественности и экспертов.
ФАН вчера в 20:29
Происшествия

16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж

В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
НТВ вчера в 11:52
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Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит вчера в 05:50
Политика

Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.
Lenta.ru вчера в 16:57
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