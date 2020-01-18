Делегации Украины и Грузии пожаловались в Международную морскую организацию (ММО) на «неправомерные» действия России в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе. Об этом сообщает посольство Украины в Лондоне в своем Facebook.

Украина и Грузия обвинили Россию в помехах навигации в Причерноморье

Общество Московские власти согласовали митинг против реформирования Конституции Разрешено мероприятие с участием до десяти тысяч человек, - сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на департамент региональной безопасности.

Единоборства Макгрегор и Серроне прошли процедуру взвешивания на UFC 246 Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях и американский боец Дональд Серроне прошли взвешивание в преддверии турнира UFC 246.

Наука У глубинного крокодила выявили древнейшую доброкачественную опухоль Самый древний из известных ныне случаев возникновения доброкачественной опухоли выявили ученые Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН вместе с врачами-рентгенологами, сообщает пресс-служба института 17 января на своем сайте.

Происшествия Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна Внуком режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баковым, с которым встречается российская модель Ксения Пунтус, действительно ничего не знал о падении девушки из окна.

Общество Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России Но начнется неделя с вполне весенней погоды - днем в понедельник, например, в столичном регионе ожидается минус 1 - плюс 4 градуса.

Хоккей «Тампа» разгромила «Виннипег» с дублем Кучерова В составе «Тампы» голами отличились оформивший в матче хет-трик Энтони Чирелли (10-я, 20-я и 48-я минуты), оформивший в матче дубль российский нападающий клуба Никита Кучеров (13-я и 28-я), Картер Вераге (32-я) и Алекс Киллорн (51-я).

Здоровье Эти 6 правил сохранят почки здоровыми Американскими медицинскими специалистами определены и названы шесть простых правил для сохранения здоровья почек.

Общество В Госдуме предложили лишать преступников гонораров за мемуары Депутат Госдумы Иван Сухарев направил в Генпрокуратуру России обращение с предложением лишать известных преступников гонораров за публикацию их мемуаров.

Политика В Раде анонсировали новый законопроект о децентрализации Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков анонсировал разработку нового законопроекта о децентрализации с привлечением к его обсуждению общественности и экспертов.