Политика
Газета.RuУкраина и Грузия пожаловались на действия России в Черном море
Украина и Грузия обвинили Россию в неких незаконных действиях в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, и подали жалобу в Международную морскую организацию. По заверению истца, Россия создает негативные последствия для поисково-спасательных операций.
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Украина и Грузия обвинили Россию в препятствовании морским поисково-спасательным операциям
RT на русскомвчера в 18:30
Грузия и Украина обвинили Россию в препятствовании морским спасательным операциям
Коммерсантъвчера в 20:16
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