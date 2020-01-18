Политика

Газета.RuГазета.RuУкраина и Грузия пожаловались на действия России в Черном море

Украина и Грузия обвинили Россию в неких незаконных действиях в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, и подали жалобу в Международную морскую организацию. По заверению истца, Россия создает негативные последствия для поисково-спасательных операций.
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В Совфеде ответили на заявление о нарушении Россией морского права

РИА Новости05:58

Украина и Грузия пожаловались на действия России в Черном море

Газета.Ru03:34

Украина и Грузия обвинили Россию в препятствовании морским поисково-спасательным операциям

RT на русскомвчера в 18:30

Грузия и Украина обвинили Россию в препятствовании морским спасательным операциям

Коммерсантъвчера в 20:16

Украина и Грузия обвинили Россию в помехах навигации в Причерноморье

РБКвчера в 20:10

Грузия и Украина пожаловались на Россию в Международную морскую организацию

Эхо Москвы01:30

Украина и Грузия обвинили Россию в препятствовании морским поисково-спасательным операциям

ТАССвчера в 16:01
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
Политика

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Госбюро расследований Украины на следующей неделе вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса, на которых он выступит в качестве свидетеля.
RT на русском 05:58
Политика

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Украинские власти разрабатывают проект стратегии национальной безопасности Украины, который предусматривает меры по уменьшению напряженности в двусторонних отношениях с Россией.
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Политика

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Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону "Об общем среднем образовании".
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Журналистская правда 06:06
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Газета.Ru вчера в 08:12
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Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 22:55
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При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
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В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия

Газета.Ru вчера в 16:39
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Директор московской школы, где ученик ударил учителя, принял решение об увольнении по собственному желанию.
Вести.Ru 05:36
Политика

Мишустин пообещал отслеживать доходы россиян через единую систему

Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с фракцией КПРФ пообещал, что в России появится единая система, которая будет контролировать доходы всех граждан страны.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, раскритиковавшему слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об отношении США к международному праву.
Вести.Ru 05:01
Политика

Трамп призвал лидера Ирана быть осторожнее в словах

Американский президент Дональд Трамп призвал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи быть осторожнее в словах.
RT на русском вчера в 17:52
Происшествия

Устроившего стрельбу в суде в Новокузнецке арестовали на два месяца

Мужчину, открывшего стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке, арестовали на два месяца.
РБК 04:41
Политика

РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина

Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Газета.Ru вчера в 09:17
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Вооруженные силы Сирии уничтожили около 50 боевиков в Идлибе и Алеппо

РИА Новости вчера в 12:08
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S&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
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Общество

Парковка еще на 80 улицах Москвы станет платной

Парковочные места еще на 80 столичных улицах с 17 февраля станут платными, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Администратора московского парковочного пространства (АМПП).
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Армия и оружие

Украинские военные собрались минировать побережье Азовского моря

REGNUM вчера в 23:42
Происшествия

SSJ-100 «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную полосу «Домодедово»

В "Домодедово" самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ираэро" совершил экстренную посадку на строящуюся взлетно-посадочную полосу, никто не пострадал, сообщил источник "Интерфакса" в экстренных службах.
Интерфакс 16 января в 08:12
Происшествия

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Газета.Ru вчера в 01:19
Гаджеты

Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны

Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
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Экономика

Глава ПФР предсказал рост пенсий более чем на 18%

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с показателем 2019 года, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
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Новый офис Intel открылся в Нижнем Новгороде

Центр исследований и разработок мировой компании Intel открылся в Нижнем Новгороде в пятницу, 17 января.
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Происшествия

Против главы саратовского Минздрава возбуждено уголовное дело

В отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной возбудили уголовное дело.
УтроNews вчера в 07:00
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