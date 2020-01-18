Политика

Газета.RuГазета.RuУкраина и Грузия пожаловались на действия России в Черном море

Украина и Грузия обвинили Россию в неких незаконных действиях в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, и подали жалобу в Международную морскую организацию. По заверению истца, Россия создает негативные последствия для поисково-спасательных операций.
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Украина и Грузия пожаловались на действия России в Черном море

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Украина и Грузия обвинили Россию в помехах навигации в Причерноморье

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РИА Новостивчера в 18:48

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RT на русскомвчера в 18:30

Украина и Грузия обвинили Россию в препятствовании морским поисково-спасательным операциям

ТАССвчера в 16:01
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В Москве у безработного похитили $100 тысяч из банковской ячейки

Неизвестные похитили 100 тысяч долларов из банковской ячейки неработающего жителя Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
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При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

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Разработчик и производитель новых боевых машин "Уралвагонзавод", который входит в "Ростех", должен до 2021 года поставить войскам 132 танка и БМП на платформе "Армата".
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Футбол

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Сообщается, что субъектам страны, в которых ВИЧ-инфекция встречается у беременных женщин более чем на 1%, советуют проводить обследование всем, кто обратился в больницу в возрасте от 15 до 55 лет, а также тем, кто не был обследован ранее.
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Российский поэт и автор слов к песне Григория Лепса «Зола» Александр Вулых подтвердил, что премьер-министр России Михаил Мишустин является автором музыки к этой песне.
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Полиция обнаружила в грузовике обгоревшие тела десяти членов музыкального коллектива Sensation в мексиканском муниципалитете Чилапа-де-Альварес.
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В результате обстрелов Алеппо погибли 28 человек

В результате чего за трое суток погибли 28 мирных жителей, рассказали журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).
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Шоу-бизнес

Появилось первое фото свадебного платья Дарьи Жуковой

Дарья Жукова и Ставрос Ниархос Инсайдер, знакомый с ситуацией также рассказал таблоиду, что свадьба, на которую будет потрачено несколько миллионов фунтов, станет отличной рекламой для курорта.
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РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина

Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Газета.Ru вчера в 09:17
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Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства

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Павел Дуров был допрошен американским судом

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Василевский стал 4-м вратарем в истории НХЛ по числу побед подряд

Россиянин стал четвертым вратарем в истории НХЛ, который одержал десять и более побед подряд в двух сезонах кряду.
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Таиланд усилил меры предосторожности из-за нового вида пневмонии

Министерство здравоохранения Таиланда распорядилось принять меры предосторожности в аэропортах и больницах для предотвращения вспышки коронавируса нового типа в период празднования китайского Нового года, сообщает газета Bangkok Post.
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Ирландский боец Конор Макгрегор заработает $3 млн за бой с американцем Дональдом Серроне, сообщает портал MMAFighting со ссылкой на Атлетическую комиссию штата Невада (NSAC).
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Беспилотник США провёл разведку у границ Крыма

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Трамп призвал духовного лидера Ирана быть осторожнее в словах

Духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи следует быть очень осторожным со своими словами.
Российская газета вчера в 18:27
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