Украина и Грузия обвинили Россию в неких незаконных действиях в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, и подали жалобу в Международную морскую организацию. По заверению истца, Россия создает негативные последствия для поисково-спасательных операций.

Украина и Грузия пожаловались на действия России в Черном море

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