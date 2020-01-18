Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье

Украина и Грузия направили в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO) жалобу на "неправомерную деятельность" России, которая якобы мешает поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях.
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Украина и Грузия обвинили Россию в препятствовании морским поисково-спасательным операциям

ТАССвчера в 16:01

Украина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье

РИА Новостивчера в 18:48

Украина и Грузия обвинили Россию в помехах навигации в Причерноморье

РБКвчера в 20:10

Украина и Грузия обвинили Россию в препятствовании морским поисково-спасательным операциям

RT на русскомвчера в 18:30

Грузия и Украина пожаловались на Россию в Международную морскую организацию

Эхо Москвы01:30

Грузия и Украина обвинили Россию в препятствовании морским спасательным операциям

Коммерсантъвчера в 20:16

Украина и Грузия обвинили Россию в препятствовании морским спасательным операциям

Газета.Ruвчера в 17:56
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Политика

Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
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Политика

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского удовлетворить его прошение об отставке.
РИА Новости 01:43
Политика

Сергей Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД

Сергей Лавров дал ответ на вопрос относительно наличия у него желания остаться на посту главы МИД после формирования нового правительства.
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Авто

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В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия

Газета.Ru вчера в 16:39
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«Ювентус» предложил «Барселоне» обмен игроками

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Русская Планета 16 января в 06:04
Политика

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
REGNUM вчера в 04:28
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Россиянки не попали в топ-10 биатлонной эстафеты этапа в Рупольдинге

Pravda.Ru вчера в 09:57
Общество

Парковка еще на 80 московских улицах станет платной

РБК вчера в 15:51
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В Москве повторился температурный рекорд почти вековой давности

Российская газета 16 января в 07:13
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Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни

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РИА Новости вчера в 18:28
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Россия снова увеличила вложения в госбумаги США

Россия четвертый месяц подряд увеличила вложения в госбумаги США. В ноябре этот показатель достиг $11,491 миллиардов, сообщает РБК.
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Украинский клуб расстался с футболистом из-за его поездки в Россию

Команда второго украинского дивизиона «Агробизнес» из города Волочиска Хмельницкой области в одностороннем порядке расторгла контракт с нападающим Игорем Сикорским.
РБК вчера в 13:19
Политика

Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне

Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Российская газета вчера в 02:44
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 18:53
Армия и оружие

МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы

РИА Новости вчера в 15:14
Общество

Индия приостановила реализацию проекта Hyperloop

Заместитель главного министра индийского штата Махараштра Аджит Павар заявил, что власти приняли решение приостановить участие в реализации проекта системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop.
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Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

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Православные активисты потребовали лишить Урганта гражданства

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Вода может помочь в борьбе с лишним весом

Регулярное употребление воды натощак и сбалансированная питание в течение дня поможет постепенно снизить вес, а также нормализовать давление и уровень сахара в крови.
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Экономика

Отечественные операторы сотовой связи подняли цены

В России стремительно выросли тарифы сотовых операторов. Об этом, со ссылкой на источник, сообщает информационный портал Лента.ру.
Vologda-poisk.ru 02:28
Энергетика

Украина отказалась строить газопровод для СПГ из США

Строить новый газопровод в Польшу для поставок регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину не имеет смысла.
Lenta.ru 16 января в 20:00
Футбол

Пеп Гвардиола: «Если „Сити“ не уволит, то я точно останусь»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подтвердил, что не собирается покидать команду по окончании сезона.
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Политика

РБК: Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

Константин Чуйченко и Ольга Голодец, исполняющие обязанности вице-премьеров, не войдут в состав нового правительства Михаила Мишустина.
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