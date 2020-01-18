Украина и Грузия направили в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO) жалобу на "неправомерную деятельность" России, которая якобы мешает поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях.

Украина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье

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