В населенном пункте Золотое во вторник, 29 октября, начался отвод сил Украины и самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР). Ранее об этом сообщил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, информацию подтвердили в ЛНР.

Украина и ЛНР начали отвод сил в Золотом

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