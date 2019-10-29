Ополченцы ЛНР и украинские силовики начали отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе города Золотое в Донбассе, заявил представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого

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