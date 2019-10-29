Ополченцы ЛНР и украинские силовики начали отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе города Золотое в Донбассе, заявил представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого

Экономика РБК: Минэкономики предложило расширить количество экспортеров СПГ Заместитель экономического развития Вадим Живулин предложил увеличить число экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) с помощью Арктики, внеся изменения в закон «Об экспорте газа».

Политика Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".

Экономика Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Армия и оружие Трамп заявил об уничтожении преемника аль-Багдади Американские военные убили вероятного преемника главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.

Шоу-бизнес Настя Каменских показала горячее фото в бикини На своей странице в Instagram артистка опубликовала кадр, на котором она позирует в раздельном купальнике черного цвета, обмотав вокруг талии разноцветное парео.

Экономика Бюджет Универсиады-2023 в Екатеринбурге может измениться Расходы областного бюджета на Универсиаду (40 млрд рублей в ближайшие три года) будут компенсированы федеральным правительством, добавил Куйвашев.

Экономика Сбербанк планирует купить долю Mail.ru Group «Решение о потенциальной продаже Газпромбанком своей доли в МФТ Сбербанку не относится к операционной деятельности компании, однако со своей стороны мы были бы рады укрепить наше взаимодействие с таким сильным игроком на рынке, как Сбербанк»,— заявил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Шоу-бизнес Собчак отомстила Харламову, высмеяв постельную сцену его жены Телеведущая Ксения Собчак ответила юмористу Гарику Харламову, который ранее в своем шуточном произведении высмеял тогда еще начинающийся роман Собчак с ее мужем, режиссером Константином Богомоловым.

Общество Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов 77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.

Политика Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.