Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиУкраина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого

Ополченцы ЛНР и украинские силовики начали отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе города Золотое в Донбассе, заявил представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
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Без предварительных объявлений. Стороны конфликта в Донбассе начали отвод войск в Золотом

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На вес Золотого: Киев пытается вытеснить радикалов из Петровского

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