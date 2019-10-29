Армия и оружие
РИА НовостиУкраина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Ополченцы ЛНР и украинские силовики начали отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе города Золотое в Донбассе, заявил представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
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Армия и оружие
ЦПВС: Россия выполнила мероприятия российско-турецкого меморандума
Россия в полном объёме выполнила мероприятия, предусмотренные российско-турецким меморандумом от 22 октября, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Экономика
РБК: Минэкономики предложило расширить количество экспортеров СПГ
Заместитель экономического развития Вадим Живулин предложил увеличить число экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) с помощью Арктики, внеся изменения в закон «Об экспорте газа».
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
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Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Армия и оружие
Трамп заявил об уничтожении преемника аль-Багдади
Американские военные убили вероятного преемника главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.
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Настя Каменских показала горячее фото в бикини
На своей странице в Instagram артистка опубликовала кадр, на котором она позирует в раздельном купальнике черного цвета, обмотав вокруг талии разноцветное парео.
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Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Экономика
Бюджет Универсиады-2023 в Екатеринбурге может измениться
Расходы областного бюджета на Универсиаду (40 млрд рублей в ближайшие три года) будут компенсированы федеральным правительством, добавил Куйвашев.
Экономика
Сбербанк планирует купить долю Mail.ru Group
«Решение о потенциальной продаже Газпромбанком своей доли в МФТ Сбербанку не относится к операционной деятельности компании, однако со своей стороны мы были бы рады укрепить наше взаимодействие с таким сильным игроком на рынке, как Сбербанк»,— заявил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.
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Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Общество
Медведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
Кино
Вышел новый сериал «Война миров» по роману Герберта Уэллса
Шоу-бизнес
Максим Фадеев рассказал о самочувствии после сердечного приступа
Продюсер Максим Фадеев сообщил, что после сердечного приступа его состояние стабилизировалось.
Шоу-бизнес
Собчак отомстила Харламову, высмеяв постельную сцену его жены
Телеведущая Ксения Собчак ответила юмористу Гарику Харламову, который ранее в своем шуточном произведении высмеял тогда еще начинающийся роман Собчак с ее мужем, режиссером Константином Богомоловым.
Общество
Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов
77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Армия и оружие
Стрелков заявил о сотнях ополченцев ДНР, погибших в Сирии
В ответ на реплику экс-главы Минобороны ДНР ведущий программы заявил, что Стрелков, выступая с такими резкими заявлениями, должен предоставить списки погибших.
Армия и оружие
Украинский полковник разъяснил ситуацию с разведением войск в Донбассе
Борщевский уточнил, что «как такового разведения войск нет», поскольку украинские войска не оставили ни одного населенного пункта.
Футбол
«Гранада» обыграла «Бетис» и вышла на первое место в Примере
Политика
Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве
Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
Технологии
В России создали одноразовую посуду из крахмала
Культура
На ТНТ показали пародию на Соловьева
Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.
Гаджеты
Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Происшествия
Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР
Погибли водитель такси и его пассажир. Анализ мочи обвиняемого показал, что он не был под действием наркотиков.