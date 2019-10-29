Армия и оружие

Мир новостейМир новостейУкраина и ЛНР начали разведение войск в Золотом

По словам главы украинского МИД Вадима Пристайко, разведение войск в пилотных участках, которыми являются населённые пункты Петровское и Золотое, считаются обязательным условием для проведения очередной встречи в рамках «нормандского формата».
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Без предварительных объявлений. Стороны конфликта в Донбассе начали отвод войск в Золотом

ТАСС09:02

Развод войск возобновился в Донбассе. Но Украина опять хитрит

Телеканал 360°09:41

ЛНР обвинила Киев в размещении военной техники в Золотом вместо ее отвода

Интерфакс03:53

Военные Украины и ЛНР запустили сигнальные ракеты в Донбассе

РБК07:40

ЛНР предложила Киеву открыть дополнительные пункты пропуска

РИА Новости11:25

ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого

RT на русском06:21

Ряд ополченцев ЛНР покинул участок разведения сил в районе Золотого

Известия09:14
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Общество

Горничная отеля выставила на аукцион забытое платье Леди Гаги

РИА Новости 09:59
Общество

Преподаватель ВШЭ назвал русский язык убогим и клоачным

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей Школы Экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов назвал русский язык убогим, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:51
Авто

Опытную партию новых Lada 4х4 собрали на «АвтоВАЗе»

Опытная партия новой версии внедорожника Lada 4х4 была выпущена на автозаводе "ВАЗ" в Тольятти.
РЕН ТВ 11:52
Кино

Сценаристы «Игры престолов» признали свои ошибки в работе над сериалом

Сценаристы популярного сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс признались в своей некомпетентности.
Life.ru вчера в 18:46
Политика

Киев заявил о начале разведения сил в Золотом

RT на русском 05:27
Политика

Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве

Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
REGNUM 08:23
Авто

Топ-5 привычек, которые помогут продлить жизнь мотора

Двигатель является «сердцем» автомобиля, и от того, как к нему относится водитель, зависит степень износа мотора и срок его службы.
Тарантас Ньюс вчера в 04:28
Происшествия

Под Новосибирском произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло во вторник в трех километрах от населенного пункта Харин в Искитимском районе Новосибирской области.
ТАСС вчера в 23:30
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Происшествия

Пять человек отравились угарным газом в Башкирии

В жилом доме города Нефтекамска из-за отравления газом погибла одна женщина, еще четыре человека, в том числе двое детей, были госпитализированы.
РБК 06:06
Экономика

«Магнит» объяснил финансовые результаты влиянием погоды и распродаж

Чистая розничная выручка второго по обороту ретейлера — "Магнита" — в июле — сентябре выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 333 млрд руб. Это следует из опубликованных операционных и неаудированных финансовых результатов по МСФО.
РБК 03:06
Происшествия

Полицейский Максидов, свидетель по делу Самариддина Раджабова, отказался признавать себя потерпевшим и уволился

Полицейский Максидов, проходивший свидетелем по делу фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова, отказался признавать себя потерпевшим и уволился.
Эхо Москвы 11:31
Происшествия

В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины

РБК 04:10
Общество

Белгородский губернатор призвал отменить домашние задания в школах

Коммерсантъ 07:58
Политика

В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос

Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
Красная весна вчера в 13:04
Общество

Медведев поручил повысить доверие бизнеса к судам и силовикам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономики, МВД, ФСБ и Росгвардии с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, СКР, уполномоченного по защите прав предпринимателей, Генпрокуратуры и Верховного суда представить в правительство предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
Коммерсантъ 11:26
Шоу-бизнес

Фадеев перенес сердечный приступ

Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Рамблер вчера в 05:34
Общество

Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей

Истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 млн рублей.
Российская газета 08:41
Армия и оружие

Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии

Ведомости 11:43
Авто

В Skoda рассказали подробнее о новой Octavia

Чешский концерн Skoda презентовал первые официальные снимки универсала Octavia Combi новой генерации.
Новые автомобили 07:34
Энергетика

Правительство выставит на торги участок с запасами 1 трлн куб. м газа

Компания уже собрала почти 60 лицензий в ЯНАО, доказанные запасы газа по категории SEC на 2018 год оцениваются в 2,2 трлн куб. м, доказанные и вероятные по категории PRMS — 4 трлн куб. м, говорится в ее материалах.
РБК 10:51
Происшествия

СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка

РИА Новости 09:36
Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa вчера в 13:27
Происшествия

Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР

REGNUM 10:03
Футбол

Ибрагимович заявил, что возвращается в Испанию

REGNUM 09:00
Шоу-бизнес

Постаревшая Алиса Фрейндлих поучаствовала в крестинах своей правнучки

Фото, выложенные в социальные сети с крестин маленькой Софии, правнучки легенды советского и отечественного кино Алисы Фрейндлих, вызвали массу эмоций у почитателей таланта актрисы.
Millionaire.ru 09:54
Происшествия

В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна роддома

В Екатеринбурге из окна роддома городской больницы №40 выпала женщина, которая несколько дней назад родила ребёнка.
REGNUM вчера в 23:28
Музыка

Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз

Газета.Ru 10:50
Политика

В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Армия и оружие

Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы

Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия 05:59
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