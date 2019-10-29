По словам главы украинского МИД Вадима Пристайко, разведение войск в пилотных участках, которыми являются населённые пункты Петровское и Золотое, считаются обязательным условием для проведения очередной встречи в рамках «нормандского формата».

Украина и ЛНР начали разведение войск в Золотом

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