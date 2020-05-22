Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о предоставлении Киеву резервного кредита на 18 месяцев. Кредит даст доступ украинской стороне к 3,6 млрд SDR, это эквивалентно $5 млрд.

Украина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите

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