Коронавирус

RT на русскомRT на русскомУкраина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о предоставлении Киеву резервного кредита на 18 месяцев. Кредит даст доступ украинской стороне к 3,6 млрд SDR, это эквивалентно $5 млрд.
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МВФ и Украина достигли предварительного соглашения о кредите на $5 млрд на 1,5 года

ТАСС19:31

Украина и МВФ договорились об эквивалентном $5 млрд кредите

Газета.Ru19:00

Украина договорилась с МВФ о новом кредите из-за коронавируса

Lenta.ru19:19

Украина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите

RT на русском19:08

МВФ и Украина договорились о кредите на $5 млрд

РБК19:28

Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о кредите stand-by на $5 млрд

Известия18:48

Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о резервном кредите

РИА Новости18:44
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Космос

Ученые рассказали, что означает обнаружение углерода на Луне

РИА Новости 19 мая в 08:41
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Игры

Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam

Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
Piter.tv вчера в 14:40
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Экономика

Госдума одобрила в первом чтении меры налоговой поддержки

Госдума в первом чтении приняла законопроект о мерах поддержки граждан, бизнеса и НКО на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 09:30
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Футбол

Стам назначен главным тренером «Цинциннати»

Напомним, что ранее Стам работал Рединге, Зволле и Фейенорде, который он покинул в конце октября 2019 года.
Советский спорт 14:42
Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
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Происшествия

В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей

17 октября начальник отдела был задержан с поличным при получении 1,1 миллиона рублей.
Российская газета вчера в 06:23
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Наука

Впервые зафиксированы связанные спиновые состояния ядра и электрона

Индикатор вчера в 13:38
Общество

Глава Алушты извинилась за слова про собак

Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
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Общество

Рособрнадзор опубликовал предварительный график ЕГЭ-2020

Москва, 21 мая 2020, 17:34 — REGNUM ЕГЭ в России пройдет с 29 июня по 20 июля. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
REGNUM 10:34
99
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре населения России

Москва, 21 мая 2020, 12:48 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о едином регистре населения России, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
REGNUM 05:48
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Кино

Аронова отреагировала на критику Тарасовой фильма «Лед»

Ранее заслуженный тренер Советского Союза Татьяна Тарасова раскритиковала художественный фильм «Лед» за несоответствие реалиям фигурного катания, бездарность и тупость, как выразилась сама Тарасова.
NewInform вчера в 06:18
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Экономика

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
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Шоу-бизнес

Названа причина развода Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози

Super.ru вчера в 11:28
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Общество

В Москве скончались ещё 73 пациента с коронавирусом

В Москве скончались ещё 73 пациента с подтверждённой пневмонией и коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе по ситуации с COVID-19.
RT на русском 18:36
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Кино

Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу

Игромания.ру вчера в 07:31
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Происшествия

В Якутии нашли тела двух охотников

В Мирнинском районе Якутии возбуждено уголовное дело об убийстве по факту обнаружения в тайге тел двух мужчин с огнестрельными ранениями.
Российская газета 02:18
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Финансы

Курс доллара опустился ниже 71 рубля

Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
Российская газета 03:35
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Общество

Тульская медсестра работала в прозрачном защитном костюме

Сотрудница клинической больницы в Тульской области стала известной на всю страну после того как появилась на работе в прозрачном спецкостюме, под которым виднелся купальник.
ИнфоСМИ вчера в 05:41
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Культура

Меган Фокс стала любовницей Machine Gun Kelly

В ролике режиссера Майкла Гарсии снялась предполагаемая подруга Колсона Бэйкера (настоящее имя Machine Gun Kelly) Меган Фокс.
ИА InterMedia вчера в 16:14
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Политика

Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма

Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
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Здоровье

В Свердловской области от коронавируса скончалось еще 2 пациента

Как сообщил в оперштабе, за прошедшие сутки скончалось еще два пациента с COVID-19, таким образом, с начала пандемии на Среднем Урале скончалось 10 человек с подтвержденным коронавирусом.
Правда УрФО 03:47
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Общество

Министр культуры заявила о планах ввести шахматную рассадку в театрах

РБК 17:59
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Происшествия

Российских полицейских задержали за избиение педофила

В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40
203
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
2,1K
Общество

ОСК расторгла контракт по модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов»

Ранее, 3 апреля, Рахманов заявил, что пожар на «Адмирале Кузнецове» нанес ущерб в 500 млн рублей.
Известия 08:33
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Космос

Члены экипажа Crew Dragon прибыли на космодром на мысе Канаверал

Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен прибыли в среду на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида) за неделю до запланированного на 27 мая пилотируемого запуска к Международной космической станции (МКС) космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.
ТАСС вчера в 19:06
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Футбол

Лукаку: «Я никогда не прощу Виллаш-Боаша»

Евро-футбол.ру 10:14
Общество

Парад Победы и голосование по Конституции могут устроить в один день

Парад Победы и голосование по Конституции могут пройти в один и тот же день. Над этим сейчас думают российские власти.
КМВ Новости вчера в 04:56
5,1K
Общество

Петербургским льготникам начислили единовременную выплату

Петербуржцам льготных категорий начислена единовременная выплата, заявил губернатор Александр Беглов в ходе заседания координационного штаба при полномочном представителе президента по борьбе с коронавирусом на территории Северо-Западного федерального округа.
Телеканал Санкт-Петербург 16:33
Общество

Путин похвалил систему образования за устойчивость в условиях эпидемии

Система образования достойно справилась с работой в условиях эпидемии коронавируса.
Российская газета 08:06
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