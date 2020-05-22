Коронавирус
RT на русскомУкраина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о предоставлении Киеву резервного кредита на 18 месяцев. Кредит даст доступ украинской стороне к 3,6 млрд SDR, это эквивалентно $5 млрд.
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Музыка
Клип «Uno» группы Little Big набрал сто миллионов просмотров
РИА Новости 18:26
Футбол
Билялетдинов возглавит «Долгопрудный» после объединения с «Олимпом»
Главный тренер подмосковного клуба «Олимп» Ринат Билялетдинов возглавит «Долгопрудный» после объединения этих двух клубов.
Metaratings 08:16
Политика
НАТО проведет заседание из-за выхода США из Договора по открытому небу
Североатлантический совет НАТО 22 мая соберет экстренное заседание в связи с выходом США из Договора по открытому небу.
РБК 17:55
Общество
Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня
Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru 07:39
Экономика
«Роснефть» требует с РБК 43 млрд рублей за ущерб от заголовка
В «Роснефти» считают, что заголовок одного из материалов РБК, посвященный рязанскому частному охранному предприятию, нанес ущерб госкорпорации в размере 43 млрд рублей.
REGNUM 10:06
Политика
Сенат США намерен ввести санкции против Китая из-за Гонконга
Как сообщает газета Wall Street Journal, в Сенате США идет подготовка законопроекта о введении ограничительных мер в отношении членов Коммунистической партии Китая и организаций страны, задействованных в разработке новых законов в Гонконге.
Московский Комсомолец 18:59
Общество
От коронавируса умер дворецкий, служивший при 11 президентах США
На 92-м году жизни от коронавируса скончался экс-дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман, служивший при 11 президентах.
Online47.ru 18:03
Общество
BCG рассказала о новой реальности после COVID-19
Возникли и новые модели поведения, характеризующиеся большим вниманием к здоровью, готовностью пожертвовать личной свободой на благо себя и общества.
ПРАЙМ 17:16
Происшествия
В Брянске взят под стражу полковник МВД
Бывшему исполняющему обязанности начальника следственного подразделения регионального управления МВД Советским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Новости Брянска 13:30
Путешествия
Хорватия пускает туристов без справок и тестов
Как рассказал Profi.Travel, глава представительства Хорватского национального офиса по туризму в России и странах СНГ Райко Ружичка, «все туристы прибывают по земле, никаких справок о здоровье и тестов от них не требуется, кроме стандартной анкеты, в которую надо вписать цель поездки и место проживания».
Profi.travel 12:09
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
Экономика
Госдума одобрила в I чтении налоговые меры поддержки граждан и бизнеса
Госдума приняла в первом чтении законопроект о мерах налоговой поддержки, рассчитанных на широкий круг лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:10
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат 07:00
Общество
Глава администрации Алушты извинилась за слова о собаках
Глава администрации Алушты Галина Огнева извинилась за свои неосторожные слова о собаках, передает "Крыминформ".
Газета.Ru 17:02
Политика
В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
По словам Хинштейна, к регистру предоставят разный уровень доступа.
РИА Новости 13:54
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит два новых кроссовера до 2028 года
«АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому относится LADA Granta.
Автоновости дня 13:12
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Политика
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей, с таким призывом выступил депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.
RT на русском 18:20
Армия и оружие
Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии
Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ 12:48
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
Политика
В Пекине заявили, что не скрывают данных о военных расходах
Китай ежегодно предоставляет в ООН отчёт о своих военных расходах, в КНР нет скрытых военных расходов, заявил на пресс-конференции в четверг официальный представитель 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжан Есуй.
РИА Новости 10:44
Общество
Губернатор Сахалина подал в суд заявление об отстранении мэра Охи
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подал в Охинский районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий мэра Сергея Гусева в связи с утратой доверия.
Ведомости вчера в 23:07
Путешествия
Греция с 1 июля откроется для туристов из большинства стран
Как писал NEWS.ru, российские санатории и отели с коттеджным размещением откроются с 1 июня для внутренних туристов в большинстве регионов.
News.ru вчера в 14:54
Футбол
РФС назвал сроки начала нового сезона чемпионата России
Российский футбольный союз (РФС) рассматривает 2 и 5 августа в качестве возможных дат начала нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Известия 18:17
Наука
Ученые рассказали о простом способе защититься от рака молочной железы
В публикации говорится, что омега-3 вообще полезны для многих систем организма, но ученые из США выяснили, что они еще и предупреждают рак молочной железы.
Что происходит 08:39
Происшествия
В Москве трагически погиб несовершеннолетний сын актрисы Юлии Дробот
В Москве трагически погиб сын актрисы Юлии Дробот. Трагедия произошла в ночь на 21 мая, когда 15-летний юноша находился в гостях у бабушки.
Вести.Ru 11:31
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы
Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи.
Bimru.ru вчера в 08:22
Общество
В Краснодарском крае продлили карантин до 6 июня
Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 6 июня, заявил в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 06:27
Экономика
Эксперт спрогнозировал падение доходов россиян более чем на 25%
Падение доходов населения по итогам 2020 года может составить 13,4% и 25,5% соответственно.
Клопс 15:48
Общество
Мясников развеял новые слухи о медицинских масках
Александр Мясников Врач отметил, что маску можно носить на любой стороне, следя за тем, чтобы она плотно прилегала к носу через регулировку фиксатора.
REGNUM вчера в 23:30