Коронавирус

RT на русскомRT на русскомУкраина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о предоставлении Киеву резервного кредита на 18 месяцев. Кредит даст доступ украинской стороне к 3,6 млрд SDR, это эквивалентно $5 млрд.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Украина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите

RT на русском19:08

МВФ и Украина договорились о кредите на $5 млрд

РБК19:28

Украина договорилась с МВФ о новом кредите из-за коронавируса

Lenta.ru19:19

МВФ и Украина достигли предварительного соглашения о кредите на $5 млрд на 1,5 года

ТАСС19:31

Украина и МВФ договорились об эквивалентном $5 млрд кредите

Газета.Ru19:00

Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о кредите stand-by на $5 млрд

Известия18:48

Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о резервном кредите

РИА Новости18:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 22:59, Ашберн
Здоровье

38 медиков заразились коронавирусом в Алтайском крае

У 38 медиков и 11 пациентов Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи подтверждены положительные результаты на коронавирус.
Катунь 24 03:13
15
Происшествия

На Камчатке выявили вспышку COVID-19 на станции скорой помощи

Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба краевого правительства.
РИА Новости 22:46
1
Общество

Курские школьники получат аттестаты до 15 июня

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что выдача документов об образовании выпускникам девятых и одиннадцатых классов должна быть завершена к середине июня.
ТАКТ-Новости 10:22
7
Общество

Мэр Москвы подписал указ о первом этапе смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Известия 18:36
1,9K
Шоу-бизнес

Попавший в больницу экс-супруг Лолиты рассказал о своем состоянии

Бывший муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов впервые прокомментировал свое состояние после госпитализации.
ФАН 18:54
76
Шоу-бизнес

Полина Гагарина оставит мужа без недвижимости при разводе

Одна из самых популярных современных певиц России Полина Гагарина разводится со своим супругом, светским фотографом Дмитрием Исхаковым.
Городовой 02:59
17
Общество

22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому

22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.
Российская газета 17:20
4
Экономика

Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год

«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков.
REGNUM 08:11
17
Происшествия

В Приамурье задержали полицейского за получение крупной взятки

В Амурской области следователи возбудили уголовное дело против дознавателя МО МВД "Тындинский", обвиняемого в получении взятки (часть пятая статьи 290 УК РФ).
Российская газета 22:09
Общество

Путин похвалил систему образования за устойчивость в условиях эпидемии

Система образования достойно справилась с работой в условиях эпидемии коронавируса.
Российская газета 08:06
80
Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
1,1K
Общество

На Алтае 396 тысяч детей смогут получить «президентские» деньги

На днях стартует перечисление и ежемесячных пяти тысяч на детей в возрасте до 3 лет, чьи семьи не имеют права на материнский капитал.
Вести Алтай 01:00
Хоккей

Умер олимпийский чемпион по хоккею, семикратный чемпион СССР Герасимов

Sport24.ru 06:32
Музыка

Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»

Клип российской группы Little Big на песню Uno стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала «Евровидения».
Lenta.ru 19:51
780
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
3,4K
Общество

Власти Кубани продлевают карантин до 6 июня

В Краснодарском крае решено продлить карантин по коронавирусной инфекции до 6 июня.
Вести.Ru 06:57
932
Футбол

В РФС назвали возможные даты старта нового сезона РПЛ

На брифинге Российского футбольного союза (РФС) были названы даты начала нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) при условии, что нынешний будет возобновлён.
RT на русском 12:57
Общество

Госдума одобрила поправку об удвоении выплат семьям с детьми

С 1 июня, пояснил председатель ГД Вячеслав Володин, минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 752 рублей.
Российская газета 06:30
115
Происшествия

В городском совете Красноярска прошли обыски

В городском совете Красноярска силовики провели обыски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Российская газета 08:15
16
Общество

Стали известны особенности проведения ЕГЭ

Об особенностях проведения экзамена стало известно «Известиям».
Lenta.ru 19:01
Здоровье

Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 22 мая 2020 года: Амурские медики рассказали подробности о лечении COVID-19

Человек может относительно легко перенести COVID-19, но заразить другого, кому «повезет» гораздо меньше, ведь болезнь у него может протекать серьезнее.
КП - Благовещенск 21:30
Экономика

ЦБ сообщил о возможности подать на кредитные каникулы через госуслуги

Россияне смогут подать заявку на оформление кредитных каникул через портал госуслуг. Об этом в своем пресс-релизе сообщил Банк России.
РБК 08:40
3
Политика

Трамп: США выходят из Договора по открытому небу

Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM 12:51
837
Происшествия

В Красноярске умер рабочий Олимпиадинского ГОКа с коронавирусом

Российская газета 05:42
8
Шоу-бизнес

Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко

Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru 08:55
3
Общество

В Приморье выявили еще 47 зараженных коронавирусом

Еще 47 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Приморье за сутки, общее число заболевших выросло до 1542 человек, сообщает правительство региона.
РИА Новости 22:52
1
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит два новых кроссовера до 2028 года

«АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому относится LADA Granta.
Автоновости дня 13:12
44
Происшествия

В Чите задержали подстрекавшего к беспорядкам из-за COVID-19 мужчину

Мужчина разместил видео в соцсетях, где призывал не соблюдать режим самоизоляции и подстрекал к беспорядкам «с применением насилия в отношении представителей власти», рассказали в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Известия 22:03
39
Общество

СКР проверит информацию о двойном гражданстве сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал расследование в связи с информацией о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной, сообщил Telegram-канал Baza.
Компания 05:50
106
Общество

Жириновский предложил продать мумию Ленина

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил продать мумию Владимир Ленина, находящуюся в мавзолее на Красной площади.
РБК 22:50
9
Как работают Яндекс.Новости?
Главное