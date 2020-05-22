Коронавирус
RT на русскомУкраина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о предоставлении Киеву резервного кредита на 18 месяцев. Кредит даст доступ украинской стороне к 3,6 млрд SDR, это эквивалентно $5 млрд.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 22:59, Ашберн
Здоровье
38 медиков заразились коронавирусом в Алтайском крае
У 38 медиков и 11 пациентов Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи подтверждены положительные результаты на коронавирус.
Катунь 24 03:13
Происшествия
На Камчатке выявили вспышку COVID-19 на станции скорой помощи
Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба краевого правительства.
РИА Новости 22:46
Общество
Курские школьники получат аттестаты до 15 июня
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что выдача документов об образовании выпускникам девятых и одиннадцатых классов должна быть завершена к середине июня.
ТАКТ-Новости 10:22
Общество
Мэр Москвы подписал указ о первом этапе смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Известия 18:36
Шоу-бизнес
Попавший в больницу экс-супруг Лолиты рассказал о своем состоянии
Бывший муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов впервые прокомментировал свое состояние после госпитализации.
ФАН 18:54
Шоу-бизнес
Полина Гагарина оставит мужа без недвижимости при разводе
Одна из самых популярных современных певиц России Полина Гагарина разводится со своим супругом, светским фотографом Дмитрием Исхаковым.
Городовой 02:59
Общество
22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому
22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.
Российская газета 17:20
Экономика
Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год
«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков.
REGNUM 08:11
Происшествия
В Приамурье задержали полицейского за получение крупной взятки
В Амурской области следователи возбудили уголовное дело против дознавателя МО МВД "Тындинский", обвиняемого в получении взятки (часть пятая статьи 290 УК РФ).
Российская газета 22:09
Общество
Путин похвалил систему образования за устойчивость в условиях эпидемии
Система образования достойно справилась с работой в условиях эпидемии коронавируса.
Российская газета 08:06
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Общество
На Алтае 396 тысяч детей смогут получить «президентские» деньги
На днях стартует перечисление и ежемесячных пяти тысяч на детей в возрасте до 3 лет, чьи семьи не имеют права на материнский капитал.
Вести Алтай 01:00
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип российской группы Little Big на песню Uno стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала «Евровидения».
Lenta.ru 19:51
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Общество
Власти Кубани продлевают карантин до 6 июня
В Краснодарском крае решено продлить карантин по коронавирусной инфекции до 6 июня.
Вести.Ru 06:57
Футбол
В РФС назвали возможные даты старта нового сезона РПЛ
На брифинге Российского футбольного союза (РФС) были названы даты начала нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) при условии, что нынешний будет возобновлён.
RT на русском 12:57
Общество
Госдума одобрила поправку об удвоении выплат семьям с детьми
С 1 июня, пояснил председатель ГД Вячеслав Володин, минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 752 рублей.
Российская газета 06:30
Происшествия
В городском совете Красноярска прошли обыски
В городском совете Красноярска силовики провели обыски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Российская газета 08:15
Общество
Стали известны особенности проведения ЕГЭ
Об особенностях проведения экзамена стало известно «Известиям».
Lenta.ru 19:01
Здоровье
Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 22 мая 2020 года: Амурские медики рассказали подробности о лечении COVID-19
Человек может относительно легко перенести COVID-19, но заразить другого, кому «повезет» гораздо меньше, ведь болезнь у него может протекать серьезнее.
КП - Благовещенск 21:30
Экономика
ЦБ сообщил о возможности подать на кредитные каникулы через госуслуги
Россияне смогут подать заявку на оформление кредитных каникул через портал госуслуг. Об этом в своем пресс-релизе сообщил Банк России.
РБК 08:40
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM 12:51
Происшествия
В Красноярске умер рабочий Олимпиадинского ГОКа с коронавирусом
Российская газета 05:42
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru 08:55
Общество
В Приморье выявили еще 47 зараженных коронавирусом
Еще 47 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Приморье за сутки, общее число заболевших выросло до 1542 человек, сообщает правительство региона.
РИА Новости 22:52
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит два новых кроссовера до 2028 года
«АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому относится LADA Granta.
Автоновости дня 13:12
Происшествия
В Чите задержали подстрекавшего к беспорядкам из-за COVID-19 мужчину
Мужчина разместил видео в соцсетях, где призывал не соблюдать режим самоизоляции и подстрекал к беспорядкам «с применением насилия в отношении представителей власти», рассказали в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Известия 22:03
Общество
СКР проверит информацию о двойном гражданстве сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал расследование в связи с информацией о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной, сообщил Telegram-канал Baza.
Компания 05:50
Общество
Жириновский предложил продать мумию Ленина
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил продать мумию Владимир Ленина, находящуюся в мавзолее на Красной площади.
РБК 22:50