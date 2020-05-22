Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о предоставлении Киеву резервного кредита на 18 месяцев. Кредит даст доступ украинской стороне к 3,6 млрд SDR, это эквивалентно $5 млрд.

Украина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите

Здоровье 38 медиков заразились коронавирусом в Алтайском крае У 38 медиков и 11 пациентов Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи подтверждены положительные результаты на коронавирус. 15

Общество Курские школьники получат аттестаты до 15 июня Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что выдача документов об образовании выпускникам девятых и одиннадцатых классов должна быть завершена к середине июня. 7

Общество Мэр Москвы подписал указ о первом этапе смягчения ограничений Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции. 1,9K

Общество 22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому 22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России. 4

Экономика Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год «Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков. 17

Происшествия В Приамурье задержали полицейского за получение крупной взятки В Амурской области следователи возбудили уголовное дело против дознавателя МО МВД "Тындинский", обвиняемого в получении взятки (часть пятая статьи 290 УК РФ).

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 1,1K

Общество На Алтае 396 тысяч детей смогут получить «президентские» деньги На днях стартует перечисление и ежемесячных пяти тысяч на детей в возрасте до 3 лет, чьи семьи не имеют права на материнский капитал.

Футбол В РФС назвали возможные даты старта нового сезона РПЛ На брифинге Российского футбольного союза (РФС) были названы даты начала нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) при условии, что нынешний будет возобновлён.

Общество Госдума одобрила поправку об удвоении выплат семьям с детьми С 1 июня, пояснил председатель ГД Вячеслав Володин, минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 752 рублей. 115

Происшествия В городском совете Красноярска прошли обыски В городском совете Красноярска силовики провели обыски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. 16

Общество Стали известны особенности проведения ЕГЭ Об особенностях проведения экзамена стало известно «Известиям».

Шоу-бизнес Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой. 3

Общество В Приморье выявили еще 47 зараженных коронавирусом Еще 47 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Приморье за сутки, общее число заболевших выросло до 1542 человек, сообщает правительство региона. 1

Происшествия В Чите задержали подстрекавшего к беспорядкам из-за COVID-19 мужчину Мужчина разместил видео в соцсетях, где призывал не соблюдать режим самоизоляции и подстрекал к беспорядкам «с применением насилия в отношении представителей власти», рассказали в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. 39

Общество СКР проверит информацию о двойном гражданстве сенатора Мизулиной Следственный комитет России (СКР) начал расследование в связи с информацией о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной, сообщил Telegram-канал Baza. 106