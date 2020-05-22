Коронавирус

RT на русскомRT на русскомУкраина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о предоставлении Киеву резервного кредита на 18 месяцев. Кредит даст доступ украинской стороне к 3,6 млрд SDR, это эквивалентно $5 млрд.
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Украина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите

RT на русском19:08

МВФ и Украина договорились о кредите на $5 млрд

РБК19:28

Украина договорилась с МВФ о новом кредите из-за коронавируса

Lenta.ru19:19

МВФ и Украина достигли предварительного соглашения о кредите на $5 млрд на 1,5 года

ТАСС19:31

Украина и МВФ договорились об эквивалентном $5 млрд кредите

Газета.Ru19:00

Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о кредите stand-by на $5 млрд

Известия18:48

Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о резервном кредите

РИА Новости18:44
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Общество

Минкультуры: стоимость театральных билетов не поднимется

Общественное телевидение России 16:15
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Армия и оружие

Российскую РЛС для обнаружения гиперзвуковых целей отправят на экспорт

Госкомпания «Рособоронэкспорт» начинает продвигать на международный рынок радиолокационную станцию (РЛС), которая способна обнаруживать множество воздушных объектов, в том числе гиперзвуковые цели.
News.ru 04:28
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Общество

Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
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Футбол

«Оренбург» объявил имя нового президента клуба

Генеральный директор "Газпром добыча Оренбург" по корпоративной защите Василий Еремякин назначен на пост президента "Оренбурга", сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 08:42
Космос

Специалисты NASA обнаружили в Антарктике следы параллельной вселенной

Ученые NASA смогли обнаружить в Антарктике следы параллельной вселенной. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:55
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Общество

Путин похвалил систему образования за устойчивость в условиях эпидемии

Система образования достойно справилась с работой в условиях эпидемии коронавируса.
Российская газета 08:06
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Происшествия

Нарушения в выплатах надбавок медикам нашли на Сахалине

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что 14 медиков города Долинск не получили выплаты за апрель на общую сумму 415 тысяч рублей из-за отсуствия специального образования, указано в сообщении.
Газета.Ru 20:59
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Политика

Ширвиндт объяснил Дмитрию Гордону, чей Крым

Художественный руководитель столичного Академического театра сатиры Михаил Ширвиндт, во время своего интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, кому принадлежит Крым.
ИнфоСМИ 06:20
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Шоу-бизнес

Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
28
Происшествия

Семья Джамаля Хашогги простила убийц журналиста

Сын саудовского журналиста Джамаля Хашогги, убитого в октябре 2018 года в генконсульстве своей страны в Стамбуле, написал в Twitter, что семья погибшего прощает виновных в совершении этого преступления.
Вести.Ru 21:12
Происшествия

Личность женщины, прыгавшей с детьми на льдинах, установлена

SakhaPress.ru 21:40
Экономика

Только малый и средний бизнес смогут разрывать договоры аренды

Документ позволяет компаниям малого и среднего бизнеса разрывать договора аренды с собственниками помещений фактически без штрафных санкций.
Ведомости 09:57
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
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Кино

Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II

Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
URA.Ru 06:43
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Общество

Совфед предлагает ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты

Сенатор Анатолий Артамонов выступил с инициативой ввести в стране уголовную ответственность за «серые» зарплаты, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 04:36
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Политика

Небензя рассказал, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России

Украина сама открыла путь к референдуму по вопросу о воссоединении Крыма и России в 2014 году, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по формуле Арриа.
РИА Новости 20:19
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Космос

NASA ищет добровольцев для восьмимесячной самоизоляции в России

Космическое агенство NASA и Институт медико-биологических проблем РАН открыли набор добровольцев для симуляции полета на Марс.
Собака.ru 11:12
1
Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 17:15
20
Общество

Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам

Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня.
Вести.Ru 10:49
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Футбол

Сегодня «Герта» встретится с «Унионом» в матче Бундеслиги

Обе команды являются соседями в турнирной таблице Бундеслиги. «Герта» располагается на одиннадцатом месте с 31 очков в активе.
ГЛАС.RU 22:28
Политика

В Белом доме обвинили Россию в слежке за Трампом

Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен утверждает, что Россия во время полетов над США в рамках Договора об открытом небе следила за местонахождением президента США Дональда Трампа.
РИА Новости 20:06
Происшествия

В Бурятии выявили 34 новых случая заражения коронавирусом

Улан-Удэ, 22 мая 2020, 05:06 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 22:06
80
Политика

В России возобновили подготовку голосования по конституции

Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru 14:21
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Здоровье

Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области

Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com 13:35
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Общество

Глава Алушты извинилась за слова про собак

Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
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Общество

В Пекине началась сессия собрания народных представителей

В Пекине началась ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), сообщает РИА «Новости».
МИР 24 21:42
3
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
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Политика

Украина выразила протест Болгарии из-за вмешательства в дела страны

МИД Украины в ответ на принятие Болгарией декларации заявил, что «вопросы административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины» и попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела страны «совершенно неприемлемы».
Известия вчера в 18:02
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Происшествия

В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»

Газета.Ru 03:59
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Политика

Американский самолет доставил в Москву аппараты ИВЛ

Интерфакс 09:57
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