Коронавирус
RT на русскомУкраина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о предоставлении Киеву резервного кредита на 18 месяцев. Кредит даст доступ украинской стороне к 3,6 млрд SDR, это эквивалентно $5 млрд.
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Общество
Минкультуры: стоимость театральных билетов не поднимется
Общественное телевидение России 16:15
Армия и оружие
Российскую РЛС для обнаружения гиперзвуковых целей отправят на экспорт
Госкомпания «Рособоронэкспорт» начинает продвигать на международный рынок радиолокационную станцию (РЛС), которая способна обнаруживать множество воздушных объектов, в том числе гиперзвуковые цели.
News.ru 04:28
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
Футбол
«Оренбург» объявил имя нового президента клуба
Генеральный директор "Газпром добыча Оренбург" по корпоративной защите Василий Еремякин назначен на пост президента "Оренбурга", сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 08:42
Космос
Специалисты NASA обнаружили в Антарктике следы параллельной вселенной
Ученые NASA смогли обнаружить в Антарктике следы параллельной вселенной. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:55
Общество
Путин похвалил систему образования за устойчивость в условиях эпидемии
Система образования достойно справилась с работой в условиях эпидемии коронавируса.
Российская газета 08:06
Происшествия
Нарушения в выплатах надбавок медикам нашли на Сахалине
В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что 14 медиков города Долинск не получили выплаты за апрель на общую сумму 415 тысяч рублей из-за отсуствия специального образования, указано в сообщении.
Газета.Ru 20:59
Политика
Ширвиндт объяснил Дмитрию Гордону, чей Крым
Художественный руководитель столичного Академического театра сатиры Михаил Ширвиндт, во время своего интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, кому принадлежит Крым.
ИнфоСМИ 06:20
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
Происшествия
Семья Джамаля Хашогги простила убийц журналиста
Сын саудовского журналиста Джамаля Хашогги, убитого в октябре 2018 года в генконсульстве своей страны в Стамбуле, написал в Twitter, что семья погибшего прощает виновных в совершении этого преступления.
Вести.Ru 21:12
Происшествия
Личность женщины, прыгавшей с детьми на льдинах, установлена
SakhaPress.ru 21:40
Экономика
Только малый и средний бизнес смогут разрывать договоры аренды
Документ позволяет компаниям малого и среднего бизнеса разрывать договора аренды с собственниками помещений фактически без штрафных санкций.
Ведомости 09:57
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Кино
Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II
Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
URA.Ru 06:43
Общество
Совфед предлагает ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты
Сенатор Анатолий Артамонов выступил с инициативой ввести в стране уголовную ответственность за «серые» зарплаты, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 04:36
Политика
Небензя рассказал, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России
Украина сама открыла путь к референдуму по вопросу о воссоединении Крыма и России в 2014 году, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по формуле Арриа.
РИА Новости 20:19
Космос
NASA ищет добровольцев для восьмимесячной самоизоляции в России
Космическое агенство NASA и Институт медико-биологических проблем РАН открыли набор добровольцев для симуляции полета на Марс.
Собака.ru 11:12
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 17:15
Общество
Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня.
Вести.Ru 10:49
Футбол
Сегодня «Герта» встретится с «Унионом» в матче Бундеслиги
Обе команды являются соседями в турнирной таблице Бундеслиги. «Герта» располагается на одиннадцатом месте с 31 очков в активе.
ГЛАС.RU 22:28
Политика
В Белом доме обвинили Россию в слежке за Трампом
Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен утверждает, что Россия во время полетов над США в рамках Договора об открытом небе следила за местонахождением президента США Дональда Трампа.
РИА Новости 20:06
Происшествия
В Бурятии выявили 34 новых случая заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 22 мая 2020, 05:06 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 22:06
Политика
В России возобновили подготовку голосования по конституции
Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru 14:21
Здоровье
Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области
Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com 13:35
Общество
Глава Алушты извинилась за слова про собак
Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
Общество
В Пекине началась сессия собрания народных представителей
В Пекине началась ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), сообщает РИА «Новости».
МИР 24 21:42
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Политика
Украина выразила протест Болгарии из-за вмешательства в дела страны
МИД Украины в ответ на принятие Болгарией декларации заявил, что «вопросы административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины» и попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела страны «совершенно неприемлемы».
Известия вчера в 18:02
Происшествия
В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Газета.Ru 03:59
Политика
Американский самолет доставил в Москву аппараты ИВЛ
Интерфакс 09:57