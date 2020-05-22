Коронавирус
RT на русскомУкраина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о предоставлении Киеву резервного кредита на 18 месяцев. Кредит даст доступ украинской стороне к 3,6 млрд SDR, это эквивалентно $5 млрд.
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Армия и оружие
МИД РФ считает опасными заявления США о ядерном оружии в Польше
Москва, 19 мая 2020, 15:57 — REGNUM Заявления США о возможном перемещении ядерного оружия из Германии в Польшу носят опасный характер, они обостряют отношения России и НАТО.
REGNUM 19 мая в 08:57
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 20:24
Общество
22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому
22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.
Российская газета 17:20
Технологии
Разработан первый в мире генетический тест на коронавирус
Бразильская клиника «Альберт Эйнштейн» разработала первый в мире генетический тест для определения коронавируса.
Lenta.ru 21:50
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Происшествия
Нарушения в выплатах надбавок медикам нашли на Сахалине
Прокуратура Сахалинской области выявила нарушения в выплатах медицинским работникам надбавок за работу с пациентами с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 20:59
Политика
ЦИК РФ разморозил средства на подготовку к голосованию по Конституции
Москва, 22 мая 2020, 00:35 — REGNUM Центральная избирательная комиссия РФ приняла решение разморозить средства на подготовку к всенародному голосованию по поправкам к Конституции России.
REGNUM 17:35
Общество
Образ тульского медика в купальнике начали рисовать художники
Образ прославившейся тульской медсестры в просвечивающемся защитном костюме уже распространился на весь интернет.
Центр 71 05:54
Авто
Интерьер обновленного Honda WR-V показали на снимках до начала поставок в салоны
Honda предложит новый WR-V с модернизированными BS6-версиями 1,2-литрового бензинового двигателя i-VTEC SOHC старой модели и 1,5-литровым дизельным двигателем i-DTEC DOHC.
Car.ru 04:36
Наука
В Южной Африке обнаружен «затерянный древний мир»
Археологи нашли в ЮАР равнину Палео-Агульяс, которая сейчас затоплена морем, а тысячи лет назад она была «безопасной гаванью» для древних людей.
TV BRICS 19 мая в 11:14
Кино
Режиссерскую версию «Лиги справедливости» покажет HBO Max
После не слишком убедительного проката картины "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", студия решила сделать продолжение не столь мрачным.
Kinonews.ru вчера в 14:37
Общество
Служивший при 11 президентах США дворецкий умер от коронавируса
В США жертвой коронавируса стал служивший при 11 президентах государства бывший дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман.
Комсомольская правда 20:46
Здоровье
Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области
Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com 13:35
Происшествия
Личность женщины, прыгавшей с детьми на льдинах, установлена
SakhaPress.ru 21:40
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru вчера в 13:18
Политика
Советник Трампа анонсировал переговоры с Россией по СНВ
Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайан заявил о предстоящих переговорах с Россией по контролю над вооружениями.
РЕН ТВ 19:57
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Армия и оружие
Турецкий флот в Ливии мешает ЛНА бороться с террористами
Турецкий флот расчищает путь летательным аппаратам, которые Турция регулярно направляет боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.
Народные новости 20:33
Экономика
Только малый и средний бизнес смогут разрывать договоры аренды
Документ позволяет компаниям малого и среднего бизнеса разрывать договора аренды с собственниками помещений фактически без штрафных санкций.
Ведомости 09:57
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала архивные фото
Анна Семенович всегда старается публиковать в соцсетях свои настоящие фото и игнорирует нападки хейтеров, которым что-то не нравится.
RuNews24.ru 19 мая в 14:33
Гаджеты
На карантине россияне перешли на более дешёвые смартфоны
Эксперты сервиса отметили, что в феврале текущего года наибольшим спросом у жителей России пользовались дорогие модели смартфонов.
MobiDevices 05:49
Экономика
Совфед предложил ввести налог на потребителей цифровой продукции
В Совете Федерации предлагают кабмину рассмотреть вопрос о введении цифрового налога, предусматривающего налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции, следует из предложений Совфеда по подготовке правительством общенационального плана действий в связи с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 11:01
Кино
Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа сыграют в фильме о Ван Хельсинге
Питеру Динклэйджу досталась роль охотника на вампиров Ван Хельсинга, последнего в этом роду.
Piter.tv 08:29
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Экономика
ЦБ сообщил о возможности подать на кредитные каникулы через госуслуги
Россияне смогут подать заявку на оформление кредитных каникул через портал госуслуг. Об этом в своем пресс-релизе сообщил Банк России.
РБК 08:40
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40