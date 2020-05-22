Экономика

КоммерсантъКоммерсантъУкраина и МВФ договорились о кредите на $5 млрд

Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) на предоставление кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд). Деньги пойдут на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. В ближайшие недели соглашение должно рассмотреть руководство фонда.
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Украина и МВФ договорились об эквивалентном $5 млрд кредите

Газета.Ruвчера в 19:00

МВФ и Украина договорились о кредите на $5 млрд

РБКвчера в 19:28

Украина договорилась с МВФ о новом кредите из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 19:19

Украина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите

RT на русскомвчера в 19:08

МВФ и Украина достигли предварительного соглашения о кредите на $5 млрд на 1,5 года

ТАССвчера в 19:31

Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о кредите stand-by на $5 млрд

Известиявчера в 18:48

Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о резервном кредите

РИА Новостивчера в 18:44
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Общество

Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru вчера в 15:10
1K
Общество

В Кузбассе выявили ещё 14 случаев заражения коронавирусом

Шесть пациентов выздоровели и были выписаны. Таким образом, после заражения коронавирусом вылечились уже 130 кузбассовцев.
REGNUM 00:35
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Авто

Renault представила обновленный Kaptur

Renault Россия представила обновленную версию кроссовера Kaptur.
Ведомости вчера в 15:18
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Происшествия

На Камчатке выявили вспышку COVID-19 на станции скорой помощи

Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба краевого правительства.
РИА Новости вчера в 22:46
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Кино

Новый трейлер фильма «Довод» показали в игре Fortnite

Twitter Новый трейлер фильма "Довод" Кристофера Нолана впервые продемонстрировали всему миру в популярной онлайн-игре Fortnite.
РЕН ТВ вчера в 22:19
Общество

Владимир Путин назвал дату старта ЕГЭ

В связи со снижением распространения COVID-19 в стране, сдача ЕГЭ начнется с 29 июня.
ПроТуймазы 00:53
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Политика

Ким Чен Ын не появлялся на публике три недели

Лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике с 1 мая.
Коммерсантъ вчера в 23:31
Кино

Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу

Игромания.ру 20 мая в 07:31
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Общество

Доктор Мясников объяснил низкую смертность от COVID-19 в России

Москва, 22 мая 2020, 06:40 — REGNUM Для России и других стран бывшего СССР характерна низкая смертность от коронавирусной инфекции, что можно объяснить по-разному, заявил 21 мая главврач столичной больницы №71 Александр Мясников в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале.
REGNUM вчера в 23:40
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию

Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подтвердил свою госпитализацию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Lenta.ru вчера в 12:45
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Экономика

Подсчитаны потери Москвы из-за нерабочего апреля

Налоговые платежи граждан и компаний в бюджет столицы снизились на 68 миллиардов рублей год к году в апреле из-за нерабочих дней и ограничительных мер, подсчитали в московском департаменте финансов.
Lenta.ru 00:04
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Экономика

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК вчера в 17:00
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Происшествия

Российских полицейских задержали за избиение педофила

В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru вчера в 12:40
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Шоу-бизнес

Меган Фокс стала любовницей Machine Gun Kelly

В ролике режиссера Майкла Гарсии снялась предполагаемая подруга Колсона Бэйкера (настоящее имя Machine Gun Kelly) Меган Фокс.
ИА InterMedia 20 мая в 16:14
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Армия и оружие

Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии

Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ вчера в 12:48
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Общество

В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса

Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости вчера в 06:59
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Общество

В Москве скончались ещё 73 пациента с коронавирусом

В Москве скончались ещё 73 пациента с подтверждённой пневмонией и коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе по ситуации с COVID-19.
RT на русском вчера в 18:36
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Общество

Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
1,2K
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева запустила новое шоу

Лариса Гузеева запустила новое шоу — «На даче». Телеведущая рассказала об этом в своем профиле в Instagram.
Пятый канал вчера в 07:56
7
Общество

Жириновский предложил продать мумию Ленина

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил продать мумию Владимир Ленина, находящуюся в мавзолее на Красной площади.
РБК вчера в 22:50
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Общество

Челябинская область может выйти из режима ограничений

Челябинская область в ближайшие дни может выйти из режима ограничений из-за коронавирусной инфекции.
АиФ Челябинск вчера в 21:07
7
Экономика

Силуанов исключил отмену бюджетного правила

Отмена бюджетного правила не обсуждается, благодаря ему у России есть возможность сильно не сокращать расходы и оказывать поддержку пострадавшим от распространения коронавируса, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Ведомости вчера в 11:18
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Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
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Хоккей

Умер чемпион по хоккею Александр Герасимов

РИАМО вчера в 11:06
Армия и оружие

США развернули в Арктике антироссийскую операцию FONOTOP

Актуальные Новости 00:49
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Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Газета.Ru вчера в 17:15
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Общество

22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому

22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.
Российская газета вчера в 17:20
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Политика

Что случилось этой ночью: четверг, 21 мая

С 23:00 часов 20 мая до конца суток 21 мая ожидается местами сильный дождь, в отдельных районах - мокрый снег.
Интерфакс вчера в 00:30
Политика

Трамп: США выходят из Договора по открытому небу

Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM вчера в 12:51
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