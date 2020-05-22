Экономика
КоммерсантъУкраина и МВФ договорились о кредите на $5 млрд
Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) на предоставление кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд). Деньги пойдут на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. В ближайшие недели соглашение должно рассмотреть руководство фонда.
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Общество
22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому
22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.
Российская газета вчера в 17:20
Общество
Доктор Мясников объяснил низкую смертность от COVID-19 в России
Москва, 22 мая 2020, 06:40 — REGNUM Для России и других стран бывшего СССР характерна низкая смертность от коронавирусной инфекции, что можно объяснить по-разному, заявил 21 мая главврач столичной больницы №71 Александр Мясников в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале.
REGNUM вчера в 23:40
Общество
В Кузбассе выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом
Кемерово, 21 мая 2020, 07:25 — REGNUM В Кемеровской области за прошедшие сутки выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 00:25
Общество
Владимир Путин объявил дату проведения ЕГЭ во время пандемии
Глава государства заявил, что ЕГЭ, который и школьники, и многие учителя называют лотереей, стал эффективным механизмом объективной оценки знаний.
Ярновости вчера в 08:04
Общество
Мэр Москвы подписал указ о первом этапе смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 18:36
Происшествия
Французский телеканал обвинили в дестабилизации социальной обстановки в России
Позицию телеканала France24, выпустившего в эфир репортаж о бунте в исправительной колонии №15 города Ангарска, следует рассматривать как лживую и направленную на дестабилизацию социальной обстановки в России.
Lenta.ru вчера в 16:32
Экономика
Совфед предложил ввести налог на потребителей цифровой продукции
В Совете Федерации предлагают кабмину рассмотреть вопрос о введении цифрового налога, предусматривающего налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции, следует из предложений Совфеда по подготовке правительством общенационального плана действий в связи с коронавирусом.
РИА Новости 20 мая в 11:01
Общество
Массово сажать за серые зарплаты предложили в России
С предложением ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты выступил сенатор Анатолий Артамонов.
LentaChel.ru вчера в 22:28
Политика
Помпео назвал дату выхода США из Договора по открытому небу
Глава Госдепа Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что решение о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН) вступает в силу через шесть месяцев, начиная с пятницы, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 16:31
Здоровье
Врач предостерегла больных с COVID-19 от приема анальгина и аспирина
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости вчера в 23:18
Политика
Небензя назвал настоящего инициатора воссоединения Крыма и России
Нью-Йорк, США, 22 мая 2020, 07:12 — REGNUM Запуск референдума по вопросу о воссоединении Крыма и России в 2014 году обеспечила Украина вместе с захватившей власть в Киеве оппозицией, заявил 21 мая постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по формуле Арриа.
REGNUM 00:12
Общество
Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском вчера в 15:06
Культура
Дэвид Линч выложил анимационную короткометражку про пожар
ИА InterMedia вчера в 07:14
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru вчера в 15:10
Наука
Фитнес помогает бороться с болезнью Альцгеймера
Сайт интересных новостей вчера в 09:46
Политика
Ширвиндт объяснил Дмитрию Гордону, чей Крым
Художественный руководитель столичного Академического театра сатиры Михаил Ширвиндт, во время своего интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, кому принадлежит Крым.
ИнфоСМИ вчера в 06:20
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Общество
Госдума одобрила поправку об удвоении выплат семьям с детьми
С 1 июня, пояснил председатель ГД Вячеслав Володин, минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 752 рублей.
Российская газета вчера в 06:30
Кино
Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа сыграют в фильме о Ван Хельсинге
Питеру Динклэйджу досталась роль охотника на вампиров Ван Хельсинга, последнего в этом роду.
Piter.tv вчера в 08:29
Шоу-бизнес
Жена Эмина Агаларова впервые высказалась после расставания с ним
Недавно певец Эмин Агаларов и модель Алена Гаврилова сообщили о разводе.
ФАН вчера в 17:32
Авто
Renault рассекретил обновленный Kaptur для России
Компания Renault официально представила обновленный кроссовер Kaptur для российского рынка.
Коммерсантъ вчера в 12:50
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК вчера в 17:00
Армия и оружие
Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии
Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ вчера в 12:48
Политика
Китай признал ошибки в реагировании на эпидемию коронавируса
Китай признал допущенные ошибки в реагировании на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:59
Киберспорт
Просьбы игроков услышаны: из Doom Eternal уберут Denuvo
Вашингтон, 21 мая 2020, 11:03 — REGNUM После многочисленных жалоб со стороны игроков из Doom Eternal уберут защиту Denuvo.
REGNUM вчера в 04:03
Здоровье
Симптомы недоверия: почему Дагестан тяжело переживает эпидемию
Республика Дагестан стала единственным российским регионом, эпидемическая ситуация в котором потребовала прямого вмешательства президента: 18 мая Владимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности республики, где было признано, что эпидемиологическая обстановка в регионе критическая и нужна помощь со стороны федерального центра.
РБК вчера в 08:22
Шоу-бизнес
Новое фото Дженнифер Лопес встревожило подписчиков. И вот почему
На днях 50-летняя Дженнифер Лопес опубликовала в своем Инстаграме новое фото из спортзала, где она проводит довольно много времени.
Grazia 20 мая в 23:12
Происшествия
Жертвами COVID-19 стали ещё трое жителей Забайкалья
Как уже сообщалоИА REGNUM, на утро 21 мая в Забайкальском крае было зарегистрировано 684 лабораторно подтвержденных случая SARS-CoV-2, носителями вируса стали 103 ребёнка.
REGNUM вчера в 23:45
Экономика
Госдума одобрила в I чтении налоговые меры поддержки граждан и бизнеса
Госдума приняла в первом чтении законопроект о мерах налоговой поддержки, рассчитанных на широкий круг лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 08:10