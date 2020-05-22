Экономика
КоммерсантъУкраина и МВФ договорились о кредите на $5 млрд
Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) на предоставление кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд). Деньги пойдут на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. В ближайшие недели соглашение должно рассмотреть руководство фонда.
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Общество
Собянин сообщил о смягчении ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о возможности начать первый этап смягчения введённых из-за коронавируса ограничений и продолжить постепенное «открытие» городской экономики.
RT на русском вчера в 15:04
Общество
СКР проверит информацию о двойном гражданстве сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал расследование в связи с информацией о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной, сообщил Telegram-канал Baza.
Компания вчера в 05:50
Общество
Рособрнадзор опубликовал предварительный график ЕГЭ-2020
Москва, 21 мая 2020, 17:34 — REGNUM ЕГЭ в России пройдет с 29 июня по 20 июля. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
REGNUM вчера в 10:34
Шоу-бизнес
Киркоров раскрыл детали об умершем с коронавирусом сыне Моргуновой
Народные новости 01:47
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 20 мая в 03:42
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Экономика
Минэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года
Минэкономразвития ожидает плавного ослабления курса рубля до 75-76 рублей за доллар, сказал глава министерства Максим Решетников.
Российская газета вчера в 16:05
Общество
Гидрометцентр: Сроки возвращения тепла в Москву сдвинулись
Ранее в Гидрометцентре рассказали, что погода в первый месяц лета будет вполне благоприятной.
Российская газета 20 мая в 22:00
Футбол
Чемпионат Испании возобновится 12 июня севильским дерби
Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что 12 июня является ориентировочной датой возобновления чемпионата Испании.
Soccer.ru вчера в 20:54
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Экономика
В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов
Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы до 2 млн рублей и до 7 лет лишения свободы за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют.
Газета.Ru вчера в 03:31
Игры
Инсайдер: Konami продолжает работу над переосмыслением Silent Hill
CyberSport.ru вчера в 09:12
Здоровье
Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области
Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com вчера в 13:35
Политика
Осенний призыв выпускников школ в этом году отложен
Президент Владимир Путин сообщил об отсрочке военного призыв для выпускников школ этого года.
BFM.ru вчера в 07:38
Технологии
В Бразилии разработали первый в мире генетический тест на коронавирус
Бразильские ученые из клиники «Альберт Эйнштейн» разработали первый в мире генетический тест для определения COVID-19.
Известия вчера в 23:45
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Корсар» испытали на Украине
В Черниговской области прошли испытания ПТРК украинского производства «Корсар» с использованием тепловизора, сообщил генштаб вооруженных сил Украины.
Взгляд.ру вчера в 22:23
Политика
Идею амнистии к 75-летию Победы одобрили менее половины жителей России
Москва, 22 мая 2020, 07:53 — REGNUM Менее половины (44%) жителей России одобрили бы идею амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, говорится в результатах опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
REGNUM 00:53
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у 14% сдавших тест в «Инвитро»
Всего за первые четыре дня анализ на качественное определение антител класса G (IgG) к коронавирусу в "Инвитро" сдали более 40 тыс. человек.
ТАСС 01:18
Экономика
Разблокировка счетов муниципалитетов поможет расчитаться с предпринимателями Хакасии
Заместитель главы Хакасии Ирина Войнова рассказала о разблокировке счетов муниципалитетам, что поможет городам и районам рассчитаться по долгам с предпринимателями.
ИА Хакасия 00:34
Происшествия
В Одессе произошло частичное обрушение жилого дома
"В Одессе по улице Среднефонтанская, 29 21 мая произошло частичное обрушение деревянной веранды (галереи) двухэтажного жилого дома (1920 года застройки, аварийный, частично выселен) на 22 квартиры", - говорится в сообщении.
РИА Новости 01:31
Экономика
Только малый и средний бизнес смогут разрывать договоры аренды
Документ позволяет компаниям малого и среднего бизнеса разрывать договора аренды с собственниками помещений фактически без штрафных санкций.
Ведомости вчера в 09:57
Общество
Обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России
Обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России. Об этом журналиста ТАСС рассказал инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.
Piter.tv 01:45
Энергетика
Турции оказался не нужен российский газ
Российский газ оказался не нужен Турции из-за резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Lenta.ru 20 мая в 04:02
Происшествия
На Камчатке выявили вспышку COVID-19 на станции скорой помощи
Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба краевого правительства.
РИА Новости вчера в 22:46