Экономика
КоммерсантъУкраина и МВФ договорились о кредите на $5 млрд
Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) на предоставление кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд). Деньги пойдут на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. В ближайшие недели соглашение должно рассмотреть руководство фонда.
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Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
Общество
Челябинская область может выйти из режима ограничений
Челябинская область в ближайшие дни может выйти из режима ограничений из-за коронавирусной инфекции.
АиФ Челябинск вчера в 21:07
Общество
Попова рассказала о жизни после снятия ограничений из-за COVID-19
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о запуске первого этапа смягчения ограничений, связанных с коронавирусом.
News.ru 02:19
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о роли нового Бэтмена
Премьера фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли запланирована на сентябрь 2021 года.
SM News 20 мая в 08:48
Политика
Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным
Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией слухи о том, что дистанционное образование придет на замену очному.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 07:29
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Кино
Мэрилин из «Брата-2» рассказала, как готовилась к роли
Петербургский дневник вчера в 09:19
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Происшествия
Бывшего начальника ГИБДД Новокузнецкого района отправили в колонию строгого режима
Центральный районный суд приговорил Павла Масленникова к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 2 миллиона 500 тысяч рублей.
Город новостей 00:39
Единоборства
Джон Джонс выдвинул ультиматум UFC
Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, решил поставить на паузу свою карьеру в ММА после провального завершения переговоров о поединке с Фрэнсисом Нганну.
FightTime.ru 01:43
Общество
"Мы уже в России?": житель Риги возмутился русским языком в транспорте
Житель Риги возмутился из-за объявлений на русском языке в общественном транспорте.
РИА Новости вчера в 20:33
Шоу-бизнес
Борис Моисеев перестал узнавать друзей
Paparazzi.ru вчера в 03:37
Происшествия
Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот
Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 10:51
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
Наука
Потепление позволит зеленым водорослям продвинуться вглубь Антарктиды
Ученые под руководством Эндрю Грея (Andrew Gray) из Кембриджского университета создали первую карту распространения зеленых снежных водорослей на Антарктическом полуострове, используя спутниковые снимки Sentinel 2A и 2B с 2017 по 2019 год и данные полевых наблюдений.
N+1 вчера в 04:11
Политика
США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу
Госсекретарь США Майкл Помпео назвал сроки выхода страны из Договора по открытому небу (ДОН).
Lenta.ru вчера в 16:02
Общество
Мэр Алушты грубо выругалась в прямом эфире
В ответ на услышанную информацию Галина Огнева, которая является педагогом с серьезным стажем, грубо выругалась.
Krym.News вчера в 08:14
Футбол
Стадион «Сан-Сиро» в Милане могут снести
В ближайшем будущем стадион «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане могут снести. Об этом 21 мая сообщает издание La Republica.
ИА Красная Весна вчера в 14:52
Происшествия
Суд в Красноярске отклонил жалобу на арест бизнесмена Быкова
Красноярский краевой суд отклонил апелляцию на арест бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства в 1994 году.
ТАСС 01:53
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Здоровье
В Кузбассе выявили 14 новых случаев заболевания коронавирусом
Как сообщает региональный Роспотребнадзор, 8 новых случаев заболевания выявлено в Новокузнецке, 3 — в Междуреченске, по 1 случаю зафиксировано в Кемерово, Юрге и Осинниках.
RuNews24.ru 02:31
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории Евровидения
Клип российской группы Little Big на песню "UNO" стал самым быстрорастущим в истории YouTube канала Евровидения-2020, говорится на официальном сайте песенного конкурса.
Радио Sputnik вчера в 12:07
Кино
Создатели сериала «Великолепный век» готовят новый проект о Барбароссе
Вестник Кавказа вчера в 19:45
Общество
16 новых случаев коронавируса выявили в Карелии за сутки
Сразу 16 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии, сообщает официальный телеграм-канал Правительства.
ГТРК Карелия 02:03
Общество
Обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России
Обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России. Об этом журналиста ТАСС рассказал инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.
Piter.tv 01:45
Шоу-бизнес
Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разводе
Эмин Агаларов несколько дней назад объявил о разводе со своей супругой Аленой Гавриловой, свадьба с которой состоялась всего лишь 2 года назад.
Bimru.ru вчера в 11:54