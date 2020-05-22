Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд). Деньги пойдут на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. В ближайшие недели соглашение должно рассмотреть руководство фонда.

Украина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд

Происшествия В Дагестане нейтрализовали шесть боевиков В Дагестане нейтрализовали шесть боевиков, которые планировали совершить теракты. Об этом заявили в пресс-службе НАК.

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 673

Политика Путин назвал сроки новой волны коронавируса в России По последним данным, в России уже на протяжении семи дней регистрируется менее десяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом. 1,3K

Происшествия Сотрудниками ФСБ в Новосибирской области изъят арсенал оружия Неплохой арсенал оружия и боеприпасов предстал перед глазами сотрудников ФСБ.

Экономика России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19 Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации. 760

Происшествия ЕСПЧ зарегистрировал жалобу блогера Синицы, осужденного за твит о детях силовиков Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу на российкое правосудие от блогера Владислава Синицы, получившего реальные 5 лет заключения за экстремизм в интернете.

Биатлон Касперович и Норицын получили работу в сборной Болгарии Задача была объединить сборную, а не наоборот, поскольку так мы продолжали бы расходовать лишние деньги.

Общество Доля подростков среди инфицированных коронавирусом в России растет Доля подростков 15-17 лет среди инфицированных коронавирусом в России в последние дни растет.

Политика Путин провел видеоконференцию с губернатором Краснодарского края Владимир Путин посоветовал Вениамину Кондратьеву полагаться в этом вопросе не на интуицию, а на мнение специалистов. 27

Общество В Петербурге разрешили прощание с умершими Как сообщает администрация Петербурга, сейчас проведение церемонии прощания возможно, но только в тех случаях, когда достоверно известно, что у умершего не было COVID-19. 9

Общество Экс-глава НПО «Космос» Черняков освобожден из СИЗО Бывший владелец и глава НПО "Космос" Андрей Черняков, обвиняемый в мошенничестве почти на 17 млрд рублей, освобожден из следственного изолятора, так как истек срок давности его уголовного дела.

Здоровье В Петербурге ищут добровольцев для исследования вакцин против COVID-19 НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России объявил о наборе добровольцев для клинических исследований вакцин против коронавируса, сроки проведения этих исследований пока не определены, сообщает медучреждение. 20

Происшествия Под Житомиром произошло массовое убийство бойцов нацгвардии Украины Погибшие были военнослужащими Национальной гвардии Украины и батальона имени Кульчицкого.

Армия и оружие Запущенный с Плесецка военный спутник выведен на орбиту Разгонный блок «Фрегат» вывел на расчетную орбиту военный спутник, который был запущен с космодрома Плесецк (Архангельская область), сообщают информагентства со ссылкой на Минобороны России. 6