Экономика

КоммерсантъКоммерсантъУкраина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд

Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд). Деньги пойдут на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. В ближайшие недели соглашение должно рассмотреть руководство фонда.
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МВФ и Украина достигли предварительного соглашения о кредите на $5 млрд на 1,5 года

ТАССвчера в 19:31

Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о резервном кредите

РИА Новостивчера в 18:44

Украина договорилась с МВФ о новом кредите из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 19:19

Украина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите

RT на русскомвчера в 19:08

Украина и МВФ договорились об эквивалентном $5 млрд кредите

Газета.Ruвчера в 19:00

Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о кредите stand-by на $5 млрд

Известиявчера в 18:48

МВФ и Украина договорились о кредите на $5 млрд

РБКвчера в 19:28
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Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о гражданах РФ

Госдума сегодня, 21 мая, приняла закон о создании единого федерального информационного регистра сведений о населении России, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 07:16
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Происшествия

В Дагестане нейтрализовали шесть боевиков

В Дагестане нейтрализовали шесть боевиков, которые планировали совершить теракты. Об этом заявили в пресс-службе НАК.
RT на русском 10:29
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Футбол

Семин высказался об интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе

Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об интервью гендиректора "железнодорожников" Василия Кикнадзе, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:34
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Политика

Путин назвал сроки новой волны коронавируса в России

По последним данным, в России уже на протяжении семи дней регистрируется менее десяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:48
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Происшествия

Пакистанский Airbus A320 упал на жилые дома недалеко от города Карачи

Самолёт авиакомпании «Пакистанские авиалинии» потерпел крушение в пятницу, 22 мая, недалеко от города Карачи (провинция Синд).
RT на русском 09:20
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Общество

В России заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19

В ближайшее время в НИЦЭМ рассчитывают начать официальные испытания вакцины на добровольцах, сообщил директор центра академик РАН Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 02:48
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Армия и оружие

Пушилин разрешил войскам ДНР отвечать на обстрелы ВСУ

Войскам ДНР отдан приказ открывать ответный огонь.
ИА Новороссия вчера в 15:27
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Происшествия

Сотрудниками ФСБ в Новосибирской области изъят арсенал оружия

Неплохой арсенал оружия и боеприпасов предстал перед глазами сотрудников ФСБ.
Аргументы недели 10:30
Технологии

В WhatsApp появится новая функция

В бета-версии WhatsApp для iOS появилась функция распознавания QR-кодов, пишет Wabetainfo.
РИА Новости вчера в 09:58
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Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
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Экономика

«Роснефть» требует с РБК 43 млрд рублей за ущерб от заголовка

В «Роснефти» считают, что заголовок одного из материалов РБК, посвященный рязанскому частному охранному предприятию, нанес ущерб госкорпорации в размере 43 млрд рублей.
REGNUM вчера в 10:06
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Происшествия

ЕСПЧ зарегистрировал жалобу блогера Синицы, осужденного за твит о детях силовиков

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу на российкое правосудие от блогера Владислава Синицы, получившего реальные 5 лет заключения за экстремизм в интернете.
ЗакC.Ру 08:22
Хоккей

Каблуков и Карпов перейдут из СКА в «Магнитку»

Metaratings 08:01
Биатлон

Касперович и Норицын получили работу в сборной Болгарии

Задача была объединить сборную, а не наоборот, поскольку так мы продолжали бы расходовать лишние деньги.
Vprognoze.ru вчера в 09:12
Общество

Доля подростков среди инфицированных коронавирусом в России растет

Доля подростков 15-17 лет среди инфицированных коронавирусом в России в последние дни растет.
ТАСС 09:01
Культура

Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на госканале

В пресс-службе ВГТРК отказались от комментариев. Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:02
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
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Политика

Путин внёс в Думу поправки о воспитательной работе в сфере образования

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки в закон об образовании, направленные на укрепление воспитательной составляющей.
RT на русском вчера в 09:36
4
Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
1,4K
Политика

Путин провел видеоконференцию с губернатором Краснодарского края

Владимир Путин посоветовал Вениамину Кондратьеву полагаться в этом вопросе не на интуицию, а на мнение специалистов.
Радио Маяк вчера в 12:22
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Общество

В Петербурге разрешили прощание с умершими

Как сообщает администрация Петербурга, сейчас проведение церемонии прощания возможно, но только в тех случаях, когда достоверно известно, что у умершего не было COVID-19.
Российская газета 10:28
9
Общество

Экс-глава НПО «Космос» Черняков освобожден из СИЗО

Бывший владелец и глава НПО "Космос" Андрей Черняков, обвиняемый в мошенничестве почти на 17 млрд рублей, освобожден из следственного изолятора, так как истек срок давности его уголовного дела.
ТАСС 09:12
Здоровье

В Петербурге ищут добровольцев для исследования вакцин против COVID-19

НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России объявил о наборе добровольцев для клинических исследований вакцин против коронавируса, сроки проведения этих исследований пока не определены, сообщает медучреждение.
РИА Новости 09:23
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Общество

Попова назвала первых кандидатов на вакцинацию от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прививать от коронавируса сначала начнут тех россиян, кто находится в группе риска.
vtomske.ru 01:45
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Происшествия

Под Житомиром произошло массовое убийство бойцов нацгвардии Украины

Погибшие были военнослужащими Национальной гвардии Украины и батальона имени Кульчицкого.
Газета.Ru 07:50
Армия и оружие

Запущенный с Плесецка военный спутник выведен на орбиту

Разгонный блок «Фрегат» вывел на расчетную орбиту военный спутник, который был запущен с космодрома Плесецк (Архангельская область), сообщают информагентства со ссылкой на Минобороны России.
Коммерсантъ 09:12
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Футбол

Заболевший коронавирусом Федун скоро будет выписан из больницы

Владелец «Спартака» Леонид Федун в ближайшее время будет выписан из больницы, где проходит лечение от коронавируса.
Нева Спорт 08:05
Общество

В Швеции оценили эксперимент по формированию коллективного иммунитета

Результаты эксперимента по формированию коллективного иммунитета обнародовали в Швеции, 22 мая передает CNN.
ИА Красная Весна 06:55
5
Общество

Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

Lenta.ru вчера в 10:38
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