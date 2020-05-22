Экономика
КоммерсантъУкраина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд
Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд). Деньги пойдут на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. В ближайшие недели соглашение должно рассмотреть руководство фонда.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 04:37, Ашберн
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Кино
Создатели «Великолепного века» займутся новым историческим сериалом
Режиссеры популярного сериала «Великолепный век» братья Ягмур и Дурул Тайлан намерены снять фильм о вельможе Хайреддине Барбароссе, который в XVI веке был известным флотоводцем и одним из самых могущественных людей Османской империи.
Городовой 04:23
Интернет
Роскачество предупредило кинолюбителей об опасности пиратских сайтов
Использование пиратских интернет-ресурсов для просмотра и скачивания фильмов несет опасность заражения компьютера вредоносной программой, а также потерей персональных данных, говорится в сообщении Роскачества.
ПРАЙМ 01:12
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM вчера в 12:51
Экономика
Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет
Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. До этого он несколько лет был её председателем совета директоров.
Интерфакс 20 мая в 06:57
Экономика
МФО зарабатывают на невнимательности клиентов
МФО зарабатывают на невнимательности клиентов МФО нашли способ увеличивать полную стоимость кредитов для заемщиков, несмотря на ограничения ЦБ.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Здоровье
Врачи из Углича Ярославской области записали обращение к Путину
Ярославль, 22 мая 2020, 09:43 — REGNUM Сотрудники станции скорой помощи в Угличе Ярославской области записали видеообращение к президенту Владимиру Путину.
REGNUM 02:43
Общество
Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля
Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 03:55
Общество
Жириновский предложил продать мумию Ленина
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил продать мумию Владимира Ленина, находящуюся в Мавзолее на Красной площади.
РБК вчера в 22:50
Происшествия
В Москве задержали издателя журнала «Флирт» за организацию проституции
Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что среди задержанных скандально известный издатель журнала "Флирт" Дмитрий Зяблицев.
РИА Новости 04:26
Игры
Разработчик выпустил новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition
Компания 2K Games выпустила новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition. Игра выйдет 28 августа, уже доступен предзаказ.
Чемпионат 19 мая в 14:34
Шоу-бизнес
Иван Ургант пристыдил Собчак, которая ходит «без всего»
Территория новостей 04:16
Здоровье
Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе
Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы.
РБК 02:12
Общество
Мэр Алушты грубо выругалась в прямом эфире
В ответ на услышанную информацию Галина Огнева, которая является педагогом с серьезным стажем, грубо выругалась.
Krym.News вчера в 08:14
Происшествия
В Красноярском крае коронавирус выявлен почти у 3 тысяч человек
Красноярск, 22 мая 2020, 10:46 — REGNUM За минувшие сутки в Красноярском крае подтверждено 150 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 22 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 03:46
Общество
Попова рассказала о жизни после снятия ограничений по коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о жизни в России после снятия ограничений по коронавирусу.
МедиаПоток 03:27
Здоровье
Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило три тысячи человек
От коронавирусной инфекции выздоровели 1764 человека, в том числе 120 - за последние сутки. Возраст заболевших - от двух лет до 91 года.
Московский Комсомолец Краснодар 03:58
Экономика
«Роснефть» оценила ущерб от заголовка в РБК в 43 миллиарда рублей
Компания потребовала взыскать с медиахолдинга 43 миллиарда рублей в качестве компенсации репутационного вреда.
Форпост Северо-Запад вчера в 11:05
Армия и оружие
Турецкий флот в Ливии мешает ЛНА бороться с террористами
Народные новости вчера в 20:33
Общество
Число смертей от коронавируса за сутки побило новый рекорд
В России за сутки от коронавирусной инфекции умерли 150 человек, сообщает оперативный штаб.
РБК 03:40
Шоу-бизнес
Жена Эмина Агаларова впервые высказалась после расставания с ним
Недавно певец Эмин Агаларов и модель Алена Гаврилова сообщили о разводе.
ФАН вчера в 17:32
Армия и оружие
Корабли США прибыли в Арктику с антироссийской операцией
Соединенные Штаты начали проведение операции FONOTOP в Арктике, направленной против Российской Федерации.
Discover24 02:35
Единоборства
Джон Джонс сделал заявление о следующем поединке
Jan I guess you’re next in line #badbusiness #shocked — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 22, 2020 Ранее Джонс рассказал о неудачном завершении переговоров с UFC по поводу поединка в тяжелом весе против Фрэнсису Нганну, за который лучшему в мире бойцу предложили стандартный гонорар.
FightTime.ru 03:03
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Общество
Обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург добавил, что при начале всеобщей вакцинации в сентябре — октябре есть шанс избежать второй волны эпидемии.
Lenta.ru 01:14
Здоровье
Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области
Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com вчера в 13:35