Экономика

КоммерсантъКоммерсантъУкраина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд

Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд). Деньги пойдут на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. В ближайшие недели соглашение должно рассмотреть руководство фонда.
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Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о кредите stand-by на $5 млрд

Известиявчера в 18:48

МВФ и Украина договорились о кредите на $5 млрд

РБКвчера в 19:28

Украина договорилась с МВФ о новом кредите из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 19:19

Украина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите

RT на русскомвчера в 19:08

Украина и МВФ договорились об эквивалентном $5 млрд кредите

Газета.Ruвчера в 19:00

МВФ и Украина достигли предварительного соглашения о кредите на $5 млрд на 1,5 года

ТАССвчера в 19:31

Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о резервном кредите

РИА Новостивчера в 18:44
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Футбол

Футболист Погребняк сдал положительный тест на коронавирус

Известия 04:21
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Происшествия

На Украине пьяный охотник застрелил в лесу семь человек

Lenta.ru 02:55
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Кино

Создатели «Великолепного века» займутся новым историческим сериалом

Режиссеры популярного сериала «Великолепный век» братья Ягмур и Дурул Тайлан намерены снять фильм о вельможе Хайреддине Барбароссе, который в XVI веке был известным флотоводцем и одним из самых могущественных людей Османской империи.
Городовой 04:23
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Интернет

Роскачество предупредило кинолюбителей об опасности пиратских сайтов

Использование пиратских интернет-ресурсов для просмотра и скачивания фильмов несет опасность заражения компьютера вредоносной программой, а также потерей персональных данных, говорится в сообщении Роскачества.
ПРАЙМ 01:12
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Религия

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

РИА Новости 01:00
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
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Политика

Трамп: США выходят из Договора по открытому небу

Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM вчера в 12:51
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Экономика

Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет

Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. До этого он несколько лет был её председателем совета директоров.
Интерфакс 20 мая в 06:57
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Экономика

МФО зарабатывают на невнимательности клиентов

МФО зарабатывают на невнимательности клиентов МФО нашли способ увеличивать полную стоимость кредитов для заемщиков, несмотря на ограничения ЦБ.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Здоровье

Врачи из Углича Ярославской области записали обращение к Путину

Ярославль, 22 мая 2020, 09:43 — REGNUM Сотрудники станции скорой помощи в Угличе Ярославской области записали видеообращение к президенту Владимиру Путину.
REGNUM 02:43
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Общество

Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля

Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 03:55
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Общество

Жириновский предложил продать мумию Ленина

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил продать мумию Владимира Ленина, находящуюся в Мавзолее на Красной площади.
РБК вчера в 22:50
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Происшествия

В Москве задержали издателя журнала «Флирт» за организацию проституции

Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что среди задержанных скандально известный издатель журнала "Флирт" Дмитрий Зяблицев.
РИА Новости 04:26
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Игры

Разработчик выпустил новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition

Компания 2K Games выпустила новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition. Игра выйдет 28 августа, уже доступен предзаказ.
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Шоу-бизнес

Иван Ургант пристыдил Собчак, которая ходит «без всего»

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Здоровье

Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе

Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы.
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Общество

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В ответ на услышанную информацию Галина Огнева, которая является педагогом с серьезным стажем, грубо выругалась.
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Происшествия

В Красноярском крае коронавирус выявлен почти у 3 тысяч человек

Красноярск, 22 мая 2020, 10:46 — REGNUM За минувшие сутки в Красноярском крае подтверждено 150 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 22 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 03:46
Общество

Попова рассказала о жизни после снятия ограничений по коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о жизни в России после снятия ограничений по коронавирусу.
МедиаПоток 03:27
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Здоровье

Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило три тысячи человек

От коронавирусной инфекции выздоровели 1764 человека, в том числе 120 - за последние сутки. Возраст заболевших - от двух лет до 91 года.
Московский Комсомолец Краснодар 03:58
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Экономика

«Роснефть» оценила ущерб от заголовка в РБК в 43 миллиарда рублей

Компания потребовала взыскать с медиахолдинга 43 миллиарда рублей в качестве компенсации репутационного вреда.
Форпост Северо-Запад вчера в 11:05
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Армия и оружие

Турецкий флот в Ливии мешает ЛНА бороться с террористами

Народные новости вчера в 20:33
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Общество

Число смертей от коронавируса за сутки побило новый рекорд

В России за сутки от коронавирусной инфекции умерли 150 человек, сообщает оперативный штаб.
РБК 03:40
Шоу-бизнес

Жена Эмина Агаларова впервые высказалась после расставания с ним

Недавно певец Эмин Агаларов и модель Алена Гаврилова сообщили о разводе.
ФАН вчера в 17:32
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Армия и оружие

Корабли США прибыли в Арктику с антироссийской операцией

Соединенные Штаты начали проведение операции FONOTOP в Арктике, направленной против Российской Федерации.
Discover24 02:35
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Единоборства

Джон Джонс сделал заявление о следующем поединке

Jan I guess you’re next in line #badbusiness #shocked — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 22, 2020 Ранее Джонс рассказал о неудачном завершении переговоров с UFC по поводу поединка в тяжелом весе против Фрэнсису Нганну, за который лучшему в мире бойцу предложили стандартный гонорар.
FightTime.ru 03:03
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Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
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Общество

Обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург добавил, что при начале всеобщей вакцинации в сентябре — октябре есть шанс избежать второй волны эпидемии.
Lenta.ru 01:14
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Здоровье

Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области

Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com вчера в 13:35
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