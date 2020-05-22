Экономика
КоммерсантъУкраина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд
Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд). Деньги пойдут на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. В ближайшие недели соглашение должно рассмотреть руководство фонда.
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Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
WomanHit.ru вчера в 08:55
Армия и оружие
ДНР и ЛНР привели милицию в боевую готовность
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что подразделения Народной милиции ДНР приведены в боевую готовность.
Коммерсантъ 20 мая в 12:32
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский самолет
По предварительным данным, на борту находились 98 человек. Самолет разбился рядом с аэропортом Карачи, число жертв уточняется.
BFM.ru 06:54
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Общество
Беглов объяснил сохранение почти всех ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 13:28 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что тенденции к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге пока не наблюдается, поэтому почти все введенные запреты и ограничения продолжат действовать по 31 мая.
REGNUM 06:28
Общество
Собянин заявил о необходимости продления режима изоляции в Москве
Ограничения, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом COVID-19, следует продлить, заявил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:33
Общество
Путин объявил о выдаче школьных аттестатов независимо от сдачи ЕГЭ
Аттестаты об окончании школы получат все выпускники 11-х классов вне зависимости от того, будут они сдавать ЕГЭ или нет, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в системе образования.
РБК вчера в 08:07
Общество
Назвали самые популярные факультеты у российских абитуриентов
Второе место — у медицинского факультета, который выбрали 12% опрошенных школьников.
MOS.news 01:13
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Общество
Уникальная плавучая АЭС введена в эксплуатацию на Чукотке
Москва, 22 мая 2020, 15:38 — REGNUM В России введена в промышленную эксплуатацию уникальная и не имеющая аналогов в мире плавучая атомная теплоэлектростанция.
REGNUM 08:38
Религия
РПЦ назвала свое финансовое положение чрезвычайно сложным
В Русской православной церкви заявили о тяжелой финансовой ситуации, к которой привели ограничительные меры во время эпидемии коронавируса, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 07:00
Хоккей
Губерниев рассказал о том, что Юрий Семин витает в облаках
Губерниев для «Матч ТВ» сказал о том, что Юрий Семин витает в облаках, и признан лучшим тренером России, тогда как в стране есть такие представители тренерского цеха, как Этери Тутберидзе (фигурное катание), Александр Немытрев (плавание), Геннадий Габрилян (легкая атлетика).
ProstoProSport 01:15
Игры
Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam
Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
Piter.tv 20 мая в 14:40
Политика
США официально уведомили РФ о выходе из Договора по открытому небу
Ранее США заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе.
Газета.Ru 07:54
Общество
Половина малых и средних компаний назвали свое положение катастрофой
Свыше половины предприятий малого и среднего бизнеса (53%) охарактеризовали свое положение как «катастрофа» или «кризис», следует из данных мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова (есть в распоряжении РБК).
РБК 01:00
Экономика
Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций
20 мая Министерство финансов России провело рекордный аукцион по продаже облигаций федерального займа ОФЗ-ПД с погашением в октябре 2027 года: инвесторам были проданы бумаги на 112 миллиардов руб. Предыдущий рекорд был поставлен 13 мая 2020 года, когда Минфин продал максимальный объем ОФЗ за год - на 92 миллиарда.
Вести.Ru вчера в 08:54
Авто
В России за сутки раскупили все MINI John Cooper Works GP
Компания MINI начала передачу российским клиентам своего самого быстрого автомобиля - John Cooper Works GP.
За рулем Кубань 08:59
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны эпидемии коронавируса
Президент Владимир Путин предупредил о возможности второй волны эпидемии коронавируса в стране и попросил Минздрав приготовиться к ней.
РБК 08:53
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Lenta.ru вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Экономика
Китай пошел на беспрецедентный шаг из-за коронавируса
Как пишет Lenta.ru, на такие меры Пекин пошёл из-за пандемии коронавируса, которая вызвала «большую неопределённость в мировой экономике и торговле».
ForPost 08:57
Происшествия
В Дагестане спецназ вступил в перестрелку с группой боевиков
Российская газета 07:36
Политика
Третий этап снятия ограничений в России может начаться в июне
Директор противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев рассказал о послаблениях ограничений, вызванных коронавирусом, в России.
Экономика сегодня 08:43
Происшествия
Жителю Волгограда предъявили обвинение за фото нациста в День Победы
Волгоград, 22 мая 2020, 15:02 — REGNUM Обвинение в реабилитации нацизма предъявлено жителю Волгограда.
REGNUM 08:02
Футбол
Семин высказался об интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе
Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об интервью гендиректора "железнодорожников" Василия Кикнадзе, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:34
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Происшествия
Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru 08:54