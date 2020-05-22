Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд). Деньги пойдут на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. В ближайшие недели соглашение должно рассмотреть руководство фонда.

Украина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд

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