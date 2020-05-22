Экономика
КоммерсантъУкраина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд
Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд). Деньги пойдут на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. В ближайшие недели соглашение должно рассмотреть руководство фонда.
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Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Общество
В США арестовали двух организаторов побега Карлоса Гона из Японии
По словам помощника прокурора Стива Хассинка, Япония еще не подала официальное заявление об экстрадиции организаторов побега Гона, на это у нее есть 45 дней.
Ведомости 20 мая в 22:09
Игры
В Epic Games Store можно бесплатно забрать Civilization VI
Чемпионат вчера в 11:08
Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Массовое тестирование на антитела к коронавирусу было запущено 18 мая во всей сети, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов.
РИА Новости 01:06
Политика
Помпео уточнил сроки выхода США из Договора по открытому небу
Решение о выходе США из Договора по открытому небу вступает в силу через шесть месяцев. Об этом заявил госсекретарь США Майкла Помпео.
Росбалт вчера в 15:13
Футбол
Кикнадзе: осенью были вопросы к Семину в плане травм игроков
Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе заявил, что в концовке осенней части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) были вопросы к главному тренеру Юрию Семину относительно травм игроков.
РИА Новости 04:53
Общество
На Украине вновь продлили сроки строительства стены на границе с РФ
Киев, 22 мая 2020, 11:37 — REGNUM Государственная пограничная служба Украины обратилась к центральным органам исполнительной власти страны с проектом постановления о продлении сроков строительства так называемой «Стены Яценюка» до 2025 года, сообщило издание «Украинская правда».
REGNUM 04:37
Общество
Путин объявил о выдаче школьных аттестатов независимо от сдачи ЕГЭ
Аттестаты об окончании школы получат все выпускники 11-х классов вне зависимости от того, будут они сдавать ЕГЭ или нет, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в системе образования.
РБК вчера в 08:07
Киберспорт
Valorant от Riot Games выйдет уже 2 июня
Riot Games объявила дату выхода Valorant — релиз соревновательного шутера состоится уже 2 июня.
Игромания.ру вчера в 11:22
Гаджеты
Core i9-10900K обрушил цены на Ryzen 9 3900X
Компания Intel начала продажи процессоров линейки Comet Lake-S, в том числе и топовой модели Core i9-10900K.
Актуальные Новости 00:05
Происшествия
Под Хасавюртом спецназ начал преследование группы боевиков
Российская газета 03:40
Игры
Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam
Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
Piter.tv 20 мая в 14:40
Религия
Сегодня Церковь вспоминает Николая Чудотворца
Саратов 24 01:44
Авто
Новый седан Acura TLX получит «заряженную» версию
Японская компания Acura определилась с датой дебюта своего нового седана TLX.
CarsWeek.ru вчера в 00:14
Киберспорт
Sea of Thieves выйдет 3 июня в Steam
Игромания.ру вчера в 11:55
Игры
В продажу поступили переиздание Mafia III и ремастер Mafia II
МонаВиста 20 мая в 13:35
Общество
В Steam началась «Весенняя уборка»
В Steam стартовала акция «Весенняя уборка», в рамках которой Valve предложит пользователям пройти игры, которые накопились у них в библиотеках.
Cyber.sports.ru 01:50
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров
Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф, как и в 2019 году, возглавил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes.
Rambler News Service вчера в 08:06
Общество
В России 53% малых и средних компаний заявили о «катастрофе» и кризисе
Москва, 22 мая 2020, 10:16 — REGNUM Более половины — 53% — российских предприятий малого и среднего бизнеса полагают, что переживают кризис или «катастрофу».
REGNUM 03:16
Общество
СКР проверит информацию о двойном гражданстве сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал расследование в связи с информацией о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной, сообщил Telegram-канал Baza.
Компания вчера в 05:50
Происшествия
888 человек заразились коронавирусом в Архангельской области
Архангельск, 21 мая 2020, 13:58 — REGNUM За сутки в Архангельской области выявлено 30 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 06:58
Экономика
Россияне смогут подать заявку на кредитные каникулы через Госуслуги
Граждане смогут сэкономить время, а кредитные организации – быстро получить верифицированные документы Справку по форме 2-НДФЛ и выписку со счета в Пенсионном фонде России, необходимые для подачи заявки на предоставление "кредитных каникул", теперь можно сформировать и отправить напрямую через личный кабинет на Едином портале госуслуг.
SM News вчера в 05:56
Музыка
Пятый клип Little Big преодолел отметку в 100 миллионов просмотров
Российская группа Little Big снова удивила публику. Клип на песню Uno собрал свыше ста миллионов просмотров на YouTube-канале «Евровидения».
Городовой 03:37
Игры
Разработка The Witcher 3: боевая сцена с Цири на коньках, забавные баги и смена лошадей
3DNews 19 мая в 07:35
Армия и оружие
С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель с военным спутником
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником успешно стартовала с архангельского космодрома Плесецк.
Вести.Ru 04:30
Экономика
Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций
Выросшие расходы для поддержки населения и экономики увеличат сумму размещения гособлигаций. Часть средств пойдет на национальные проекты.
Вести.Ru вчера в 08:54
Гаджеты
Redmi 10X получил 4-кратный оптический зум и систему оптической стабилизации изображения
Новые изображения подтверждают, что серия Redmi 10X оснащена 4-кратным оптическим и 30-кратным цифровым зумом, а также системой оптической стабилизации изображения.
iXBT.com вчера в 23:44
Кино
Вышел трейлер второго сезона сериала «Алиенист» с Дакотой Фаннинг
Канал TNT опубликовал трейлер второго сезона «Алиениста». Главную роль в сериале играет американка Дакота Фэннинг.
News.ru 04:55