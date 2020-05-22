Экономика
НТВУкраина и МВФ договорились о кредите в 5 млрд долларов
Международный валютный фонд и Украина достигли договоренности о выделении Киеву резервного кредита в размере 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, сумма эквивалентна 5 млрд долларов). Об этом сообщает пресс-служба МВФ. Программа рассчитана на 18 месяцев.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 08:07, Ашберн
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Народная милиция ДНР за последние сутки уничтожила позиции ВСУ, с которых велись обстрелы населенного пункта Верхнеторецкое, передает оперативное командование самопровозглавшенной республики.
Российская газета 07:16
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский самолет
Самолет «Пакистанских международных авиалиний» (PIA) потерпел крушение в Карачи, сообщил телеканал Geo.
Ведомости 06:42
Здоровье
В Саратовской области от коронавируса скончались 16 человек
В Саратовской области по состоянию на 21 мая от коронавируса скончались 16 человек.
Регион 64 вчера в 05:56
Экономика
Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru вчера в 12:09
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Политика
Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
В России в целом стабилизировалась ситуация с коронавирусом, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
Газета.Ru 07:53
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru вчера в 12:40
Игры
Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam
Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
Piter.tv 20 мая в 14:40
Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
Общество
Владимир Путин объявил дату начала сдачи ЕГЭ
21 мая президент страны Владимир Путин в ходе совещания по вопросам образования в условиях непростой эпидобстановки назвал дату начала Единых государственных экзаменов (ЕГЭ).
Пенза-Пресс вчера в 09:55
Общество
Госдума приняла закон о праве пассажира вернуть деньги за билет при ЧС
Государственная дума приняла в третьем чтении закон о праве пассажиров отказаться от поездки и вернуть деньги за билет на самолёт, поезд и водный транспорт в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации либо при режиме повышенной готовности.
RT на русском 05:51
Происшествия
200 свободных инфекционных коек осталось в Архангельской области
Архангельск, 22 мая 2020, 12:35 — REGNUM В Архангельской области развернут дополнительные койки для больных COVID-19 — в медучреждениях осталось только 200 свободных мест.
REGNUM 05:35
Экономика
Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций
20 мая Министерство финансов России провело рекордный аукцион по продаже облигаций федерального займа ОФЗ-ПД с погашением в октябре 2027 года: инвесторам были проданы бумаги на 112 миллиардов руб. Предыдущий рекорд был поставлен 13 мая 2020 года, когда Минфин продал максимальный объем ОФЗ за год - на 92 миллиарда.
Вести.Ru вчера в 08:54
Происшествия
Силовики проводят спецоперацию против боевиков в Дагестане
Коммерсантъ 07:37
Общество
Жириновский предложил выставить на продажу мумию Ленина
В своем «твиттере» политик заявил, что мумию Владимира Ленина следует изъять из мавзолея и выставить на продажу.
Peterburg2.ru 07:12
Политика
США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу
Соединенные Штаты Америки официально уведомили Россию о том, что они вышли из Договора по открытому небу.
Известия 07:50
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию
Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подтвердил свою госпитализацию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Lenta.ru вчера в 12:45
Религия
Православные отмечают праздник Николая Чудотворца
Слово и Дело 06:05
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Интерфакс вчера в 07:26
Происшествия
В Казани по подозрению в мошенничестве задержали проректора КФУ
Расследование уголовного дела продолжается. По данным Inkazan, задержанным проректором оказался Дмитрий Пашин.
Inkazan 07:02
Политика
Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету
RT на русском 05:36
Армия и оружие
В МИД заявили об усилении военной активности НАТО в Арктике
Страны Североатлантического альянса за пять лет вдвое усилили военную активность в северных широтах.
RT на русском 07:09
Энергетика
Цены на нефть снова пошли на спад
Напомним, 20 мая сообщалось о росте цены на нефть в ходе торгов.
ИА Новороссия 02:55
Технологии
Браслет Xiaomi Mi Band 5 сможет оценивать содержание кислорода в крови
Сообщается, что устройство будет оснащено датчиком частоты сердечных сокращений с возможностью измерения уровня содержания кислорода в крови (SpO2).
3DNews 07:38
Политика
Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым
Экономика сегодня 20 мая в 13:32
Здоровье
Больше 48 тысяч липчан сделали тест на коронавирус
За последние сутки обследовано 1909 жителей Липецкой области, по состоянию на 22 мая всего тесты сдали 48700 человек.
ГТРК Липецк 06:16
Единоборства
Джон Джонс сделал заявление о следующем поединке
Jan I guess you’re next in line #badbusiness #shocked — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 22, 2020 Ранее Джонс рассказал о неудачном завершении переговоров с UFC по поводу поединка в тяжелом весе против Фрэнсису Нганну, за который лучшему в мире бойцу предложили стандартный гонорар.
FightTime.ru 03:03
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12