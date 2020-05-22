Международный валютный фонд и Украина достигли договоренности о выделении Киеву резервного кредита в размере 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, сумма эквивалентна 5 млрд долларов). Об этом сообщает пресс-служба МВФ. Программа рассчитана на 18 месяцев.

Украина и МВФ договорились о кредите в 5 млрд долларов

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