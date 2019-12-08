с чего всё началось

Международный валютный фонд (МВФ) достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов, сообщила глава фонда Кристалина Георгиева. По ее словам, она провела телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украина и МВФ договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов

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