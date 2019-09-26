с чего всё началось

Миссия Международного валютного фонда 10 сентября начала свою работу на Украине. Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.

Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ

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