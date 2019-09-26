Политика
РИА НовостиУкраина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ
Миссия Международного валютного фонда 10 сентября начала свою работу на Украине. Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.
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с чего всё началось
Миссия МВФ после двухнедельной работы покинет Киев без оснований рекомендовать совету директоров фонда заключить с Украиной новую программу кредитования из-за трех проблемных моментов - ситуация вокруг Приватбанка, вопросы к проекту госбюджета на 2020 год и возможная смена руководства Нацбанка, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на источники, знакомые с предварительными итогами работы миссии.РИА Новости06:42
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