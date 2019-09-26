Политика

News.ruNews.ruУкраина не договорилась с МВФ о новом кредите

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила работу на Украине. Киеву так и не удалось договориться с организацией о новой программе кредитования. Причин такого развития событий несколько.
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СМИ: МВФ не договорился с Киевом о предоставлении нового кредита Украине

Российская газета10:34

СМИ: МВФ не договорился с Киевом о предоставлении нового кредита Украине

ТАСС08:52

Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ

РИА Новости06:42

МВФ может оставить Украину без нового кредита, узнали СМИ

Газета.Ru07:56

СМИ: Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе

RT на русском07:56

Украина и МВФ не будут договариваться о новой кредитной программе

Известия07:22

СМИ: МВФ и Киев не договорились о выделении нового кредита Украине

Коммерсантъ08:31
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Футбол

РФС: меры ограничения для болельщиков «Спартака» были недопустимыми

РИА Новости 11:18
Общество

Объяснено появление «Царь-асфальта» на российской дороге

Один из сотрудников «Росавтодора» раскритиковал пользователей социальных сетей, которые упрекнули дорожников в том, что они уложили асфальт толщиной в полметра и с крутым откосом на трассе «Колыма».
Lenta.ru 10:26
Общество

В России запретят курить на балконах

В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Политика

Сенцов назвал Россию более комфортной для крымчан

На вопрос, чувствовал ли он симпатии крымчан к России, Сенцов сказал, что «к сожалению, это было всегда».
Lenta.ru вчера в 10:06
Происшествия

Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло

Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета 11:01
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк составила завещание

Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания вчера в 06:01
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

РИА Новости 24 сентября в 08:00
Политика

Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
РБК вчера в 16:31
Общество

В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку

Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Общество

Илон Маск отреагировал на билборд с приглашением на форум в Краснодар

Билборд установили 24 сентября в городе Хоторн (США) возле офиса компании SpaceX как приглашение бизнесмену на форум малого и среднего бизнеса «Дело за малым», который пройдет в Краснодаре.
Деловая газета. Юг 02:39
Политика

Лавров назвал ЕС ненадежным партнером

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Евросоюз - это ненадежный партнер для российской стороны, который игнорирует ее желание наладить равноправное общение.
Газета.Ru вчера в 22:45
Политика

США расширили санкции против РФ

Как утверждает Минфин США, американские власти таким образом ликвидировали "схему обхода [американских] санкций", направленную на содействие "доставке авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии".
ТАСС 10:59
Политика

В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД

Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости вчера в 22:41
Происшествия

По делу оренбургского священника потерпевшими признаны семь детей

По уголовному делу настоятеля Саракташской церкви Николая Стремского, которого обвиняют в применении насилия к своим приёмным детям, потерпевшими признаны семь несовершеннолетних, заявили в пресс-службе СК России.
RT на русском 09:31
Происшествия

Число пострадавших после ЧП с самолетом в Барнауле возросло

Количество пострадавших из-за жесткой посадки самолета, у которого загорелась стойка шасси в барнаульском аэропорту, увеличилось.
Газета.Ru вчера в 15:28
Общество

Умер космонавт Геннадий Манаков

Космонавт Геннадий Манаков, совершивший два космических полета, умер на 70-м году жизни.
ТАСС 10:00
Политика

Лукашенко назвал закрытым вопрос возвращения Крыма в состав Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможность возвращения Крыма, вошедшего в состав России в 2014 году, Украине.
РБК 06:52
Общество

В России с октября по март ожидается аномальная погода

Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Шоу-бизнес

Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо

Кристина Асмус внезапно перестала носить обручальное кольцо.
OAnews 23 сентября в 13:21
Политика

Лавров выступил за возобновление авиасообщения между Россией и Грузией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает возможным возобновить прямое авиасообщение с Грузией, приостановленное по инициативе российской стороны с июля 2019 года.
REGNUM вчера в 15:50
Культура

Полиглот Дмитрий Петров создал курс по изучению татарского языка

ГТРК Татарстан 10:31
Происшествия

В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота

В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Политика

Умер бывший президент Франции Жак Ширак

Коммерсантъ 06:24
Экономика

Сбербанк заявил о намерении банкротить «Метрострой»

ПАО Сбербанк намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ОАО «Метрострой» банкротом.
Gazeta.SPb 10:58
Происшествия

Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском

По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
REGNUM 07:53
Здоровье

В куркуме обнаружили ядовитый свинец

Ученые Стэнфордского университета в ходе проведенных исследований обнаружили, что куркума, используемая при изготовлении приправы карри и являющаяся лекарственным растением, может содержать свинец, который обладает нейротоксичным действием.
Inc-news.ru вчера в 13:56
Политика

Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским

В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 09:16
Футбол

Черчесов назвал Дасаева и Акинфеева лучшими вратарями в истории России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кого считает лучшими голкиперами страны, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:41
Политика

Глава ДНР отверг предложение Лукашенко о миротворцах в Донбассе

Московский Комсомолец 09:21
Экономика

На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей

В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».
Ведомости 06:32
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