Политика
News.ruУкраина не договорилась с МВФ о новом кредите
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила работу на Украине. Киеву так и не удалось договориться с организацией о новой программе кредитования. Причин такого развития событий несколько.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 11:26, Вашингтон
Общество
Объяснено появление «Царь-асфальта» на российской дороге
Один из сотрудников «Росавтодора» раскритиковал пользователей социальных сетей, которые упрекнули дорожников в том, что они уложили асфальт толщиной в полметра и с крутым откосом на трассе «Колыма».
Lenta.ru 10:26
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Политика
Сенцов назвал Россию более комфортной для крымчан
На вопрос, чувствовал ли он симпатии крымчан к России, Сенцов сказал, что «к сожалению, это было всегда».
Lenta.ru вчера в 10:06
Происшествия
Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло
Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета 11:01
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания вчера в 06:01
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости 24 сентября в 08:00
Политика
Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
РБК вчера в 16:31
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Общество
Илон Маск отреагировал на билборд с приглашением на форум в Краснодар
Билборд установили 24 сентября в городе Хоторн (США) возле офиса компании SpaceX как приглашение бизнесмену на форум малого и среднего бизнеса «Дело за малым», который пройдет в Краснодаре.
Деловая газета. Юг 02:39
Политика
Лавров назвал ЕС ненадежным партнером
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Евросоюз - это ненадежный партнер для российской стороны, который игнорирует ее желание наладить равноправное общение.
Газета.Ru вчера в 22:45
Политика
США расширили санкции против РФ
Как утверждает Минфин США, американские власти таким образом ликвидировали "схему обхода [американских] санкций", направленную на содействие "доставке авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии".
ТАСС 10:59
Политика
В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД
Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости вчера в 22:41
Происшествия
По делу оренбургского священника потерпевшими признаны семь детей
По уголовному делу настоятеля Саракташской церкви Николая Стремского, которого обвиняют в применении насилия к своим приёмным детям, потерпевшими признаны семь несовершеннолетних, заявили в пресс-службе СК России.
RT на русском 09:31
Происшествия
Число пострадавших после ЧП с самолетом в Барнауле возросло
Количество пострадавших из-за жесткой посадки самолета, у которого загорелась стойка шасси в барнаульском аэропорту, увеличилось.
Газета.Ru вчера в 15:28
Общество
Умер космонавт Геннадий Манаков
Космонавт Геннадий Манаков, совершивший два космических полета, умер на 70-м году жизни.
ТАСС 10:00
Политика
Лукашенко назвал закрытым вопрос возвращения Крыма в состав Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможность возвращения Крыма, вошедшего в состав России в 2014 году, Украине.
РБК 06:52
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Шоу-бизнес
Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо
Кристина Асмус внезапно перестала носить обручальное кольцо.
OAnews 23 сентября в 13:21
Политика
Лавров выступил за возобновление авиасообщения между Россией и Грузией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает возможным возобновить прямое авиасообщение с Грузией, приостановленное по инициативе российской стороны с июля 2019 года.
REGNUM вчера в 15:50
Культура
Полиглот Дмитрий Петров создал курс по изучению татарского языка
ГТРК Татарстан 10:31
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ 06:24
Экономика
Сбербанк заявил о намерении банкротить «Метрострой»
ПАО Сбербанк намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ОАО «Метрострой» банкротом.
Gazeta.SPb 10:58
Происшествия
Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском
По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
REGNUM 07:53
Здоровье
В куркуме обнаружили ядовитый свинец
Ученые Стэнфордского университета в ходе проведенных исследований обнаружили, что куркума, используемая при изготовлении приправы карри и являющаяся лекарственным растением, может содержать свинец, который обладает нейротоксичным действием.
Inc-news.ru вчера в 13:56
Политика
Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским
В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 09:16
Футбол
Черчесов назвал Дасаева и Акинфеева лучшими вратарями в истории России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кого считает лучшими голкиперами страны, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:41
Политика
Глава ДНР отверг предложение Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Московский Комсомолец 09:21
Экономика
На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей
В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».
Ведомости 06:32