Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила работу на Украине. Киеву так и не удалось договориться с организацией о новой программе кредитования. Причин такого развития событий несколько.

Украина не договорилась с МВФ о новом кредите

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