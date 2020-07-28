Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина и Польша объединились против «Северного потока-2»

Представители Польши и Украины особо подчеркнули, что российский проект «Северный поток-2» представляет угрозу для безопасности Европы в энергетической сфере, и договорились помешать его реализации.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Киев и Варшава намерены препятствовать запуску «Северного потока—2»

Московский Комсомолецвчера в 20:28

Украина и Польша намерены препятствовать запуску «Северного потока—2»

Коммерсантъвчера в 19:31

МИД Украины: мы и Польша продолжим борьбу против «Северного потока — 2»

REGNUMвчера в 16:58

Украина и Польша договорились мешать строительству «Северного потока — 2»

Life.ruвчера в 18:36

Украина и Польша объединились против «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 18:08

Украина и Польша договорились о совместных действиях против «Северного потока-2»

ТК Звездавчера в 19:02

Киев и Варшава намерены помешать реализации проекта «Северный поток 2»

Интерфаксвчера в 16:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:45, Ашберн
Происшествия

Найден пропавший в Бурятии неделю назад самолет Ан-2

Российская газета 02:29
27
Экономика

Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия вчера в 20:00
212
Происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Газета.Ru вчера в 10:03
306
Здоровье

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

В Минздраве намерены поэтапно увеличивать объемы прививок от коронавирусной инфекции. При этом их будут делать только с согласия граждан.
Evo-rus.com 02:24
832
Общество

Кравцов рассказал о мерах безопасности в школах в начале учебного года

Первые две недели грядущего учебного года в каждой школе России будет находиться медицинский работник, в школах проведут дезинфекцию, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 14:27
22
Технологии

Суперконденсатор GS Group успешно прошел испытания в лаборатории «ТЕСТПРИБОР»

GS Group разрабатывает и производит суперконденсаторы и накопители с двойным электрическим слоем в инновационном кластере «Технополис GS» (инвестиционный проект холдинга в г. Гусеве Калининградской обл.).
Telesputnik.ru вчера в 09:26
Шоу-бизнес

Актриса из «Игры престолов» Софи Тернер родила первенца

Актриса Софи Тернер, известная зрителям по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», родила ребенка.
Известия вчера в 16:59
1
Общество

В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

Правоохранительные органы разработали проект новой статьи в Уголовный кодекс «Налоговое мошенничество».
Моя Москва.онлайн вчера в 01:52
804
Путешествия

В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами

Lenta.ru вчера в 07:56
96
Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Семьи, в которых оба родителя остались без работы, а детям не исполнилось 18 лет, получат по 3 000 рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе.
Evo-rus.com 02:34
284
Политика

Памятник сексуальным рабыням в Южной Корее в Японии назвали неэтичным

Токио, 28 июля 2020, 07:34 — REGNUM Открытие в южнокорейском Пхёнчхане нового памятника женщинам — жертвам сексуального рабства времён Второй мировой войны, одна из фигур которого похожа на премьер-министра Японии, нарушает международный этикет и может повлиять на отношения двух стран.
REGNUM 00:34
Общество

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

Астероид обнаружили 14 августа 2009 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть тех, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли.
РИА Новости вчера в 20:07
322
Наука

Количество осадков на Аляске может угрожать вечной мерзлоте

Хотя физические механизмы арктического усиления хорошо изучены, до сих пор очень мало известно о том, как оно может повлиять на вечную мерзлоту, занимающую большую часть Аляски.
Индикатор вчера в 14:04
Общество

Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии

Сотрудники Роспотребнадзора, посетившие туристические объекты в Абхазии, признали эпидемиологическую ситуацию в стране благополучной.
ФАН вчера в 12:33
73
Кино

Изображение Александра Друзя появилось на заставке сериала «Друзья»

Александра Друзя появилось на заставке проекта под названием «Друзи», в основе которого лежит американский сериал «Друзья».
Культуромания 26 июля в 12:10
3
Финансы

Россияне продолжают забирать валюту из крупных банков

Россияне продолжили забирать валюту из крупных банков даже после пика кризиса и пандемии.
Газета.Ru 02:31
3
Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости вчера в 12:16
21
Происшествия

В Алтайском крае выявили 121 новый случай заражения коронавирусом

Сто двадцать один человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за сутки, число заражённых составило 8786, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 01:52
815
Здоровье

Минздрав РТ объяснил резкий рост смертности в Набережных Челнах

За полгода смертность выросла на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года Первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев подтвердил рост смертности в Набережных Челнах.
Челны-ТВ вчера в 09:00
27
Политика

В Австрии заявили, что Запад сам «присоединил» Крым к России

Австрийский политический аналитик и публицист Марко Майер заявил, что европейские политики, выступающие за конфронтацию с Россией, имеют прямое отношение к США.
ФАН вчера в 23:51
1
Общество

Россиян предупредили об опасной геомагнитной буре 28 июля

На Земле во вторник, 28 июля, ожидается опасная магнитная буря.
Вечерняя Москва вчера в 17:07
Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
1,3K
Политика

Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
177
Общество

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
267
Общество

Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом

Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram.
RT на русском 01:56
13
Футбол

Клопп получил награду имени сэра Алекса Фергюсона

Чемпионат вчера в 15:31
Общество

Правоохранители изъяли у митингующих в Хабаровске топор и ножи

Газета.Ru 01:45
1,6K
Происшествия

В «Шереметьево» сел Ту-204 с неработающим навигационным оборудованием

ИА Красная Весна 02:24
Игры

Разработчики ремейка Mafia: «Миссия с гонкой будет сложной»

Президент студии Hangar 13 Хейден Блэкмен рассказал, сохранится ли сложность миссии с гонкой в Mafia: Definitive Edition.
CyberSport.ru 25 июля в 16:20
Финансы

Рубль начал дешеветь к доллару и усилил темпы падения к евро

Курс рубля на Московской бирже вечером в понедельник после роста утром начал умеренно падать по отношению к паре доллар-евро, причем к европейской валюте рубль теряет быстрее.
ИА Красная Весна вчера в 13:59
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное