Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина и Россия договорились продолжать переговоры по газу

Делегации Украины и России на «нормандском саммите» договорились продолжать переговоры относительно поставок газа. Об этом заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает ТАСС.
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«Нафтогаз» сообщил о продолжении переговоров по транзиту газа с Россией

РБК16:31

Украина и Россия договорились продолжать переговоры по газу

Lenta.ru16:22

«Нафтогаз» назвал переговоры в Париже конструктивными

Коммерсантъ16:01

«Нафтогаз» назвал переговоры в Париже конструктивными

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«Нафтогаз» назвал переговоры с Россией по газу конструктивными

РИА Новости16:08

Переговоры России и Украины по газу продолжатся, заявили в «Нафтогазе»

REGNUM16:50

Украина и Россия договорились в Париже продолжать переговоры по газовому вопросу

ТАСС16:17
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Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.
Известия 19:20
Политика

Зеленский назвал вероятность продления транзита газа высокой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает высокой вероятность продления контракта на транзит газа из России в ЕС через Украину после 1 января.
РИА Новости 19:23
Здоровье

Шесть случаев кори зарегистрировано среди взрослых в Якутске

В Минздраве республики отметили, что плановая госпитализация пациентов в медучреждения будет проводиться при наличии сведений о вакцинации против кори.
Якутия 24 08:48
Происшествия

Власти Забайкалья заказали очередной 31 новый автобус для Читы

Чита.Ру вчера в 20:40
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Политика

В Париже сегодня пройдёт первая за три года встреча в так называемом «нормандском формате»

На саммите нормандской четвёрки впервые лично встретятся президенты России и Украины.
Эхо Москвы вчера в 16:01
Происшествия

В Приморье неизвестный с пистолетом ограбил отделение Сбербанка

Грабитель, вооруженный пистолетом, ограбил отделение Сбербанка в городе Находка, сообщил представитель УМВД по Приморскому краю.
NewInform 08:28
Общество

Мобильная связь в России возрастет в цене

Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Газета.Ru 05:16
Наука

В Австралии создали материал, способный заменить кожу и мускулы

Австралийские ученые разработали особый материал, который имитирует биологические ткани и способен самовосстанавливаться после повреждений.
МИР 24 04:24
Общество

Власти Китая откажутся от использования зарубежных компьютеров и ПО

Власти Китая откажутся от использования зарубежных компьютеров и программных обеспечений (ПО) в государственных учреждениях и общественных организациях, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на иностранные СМИ.
Вечерняя Москва 03:48
Политика

Глава МВД Украины позитивно оценил переговоры Зеленского с Путиным

Украинская сторона позитивно оценивает прошедшие в Париже переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Rambler News Service 16:01
Общество

Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело.
RT на русском 13:09
Авто

General Motors выйдет из совместного предприятия с «АвтоВАЗом»

Американская General Motors (GM) выйдет из совместного предприятия (СП) с «АвтоВАЗом», сообщает РБК.
Retailer.ru 09:00
Политика

Опубликован текст документа «нормандской встречи»

Читайте: "Нормандская четверка" в Париже, Путин, Зеленский: онлайн-трансляция встречи Лидеры указывают на необходимость обмена пленными по формуле "все для всех".
Московский Комсомолец 18:08
Волейбол

Волейболист казанского «Зенита» задержан в Бразилии за домогательства

Волейболист казанского «Зенита» и сборной Франции Эрвин Нгапет задержан полицией Бразилии по обвинению в сексуальном домогательстве.
Известия 18:00
Политика

Путин и Зеленский начали переговоры после «нормандского саммита»

Российская газета 14:06
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском 14:45
Общество

Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 миллиарда

Россия требует от Украины по делу о долге порядка 4,5 миллиарда долларов, заявили в Минфине.
РИА Новости 10:54
Политика

Путин прокомментировал убийство в Берлине

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
RT на русском 18:34
Футбол

Валерий Карпин: «Если буду говорить о судействе, меня на всю жизнь отстранят от футбола»

Sports.ru 14:23
Наука

Изменение черт лица связано с «самоприручением» человека

В результате научного исследования было доказано, что BAZ1B играет значительную роль в контроле перемещения клеток нервного гребня по организму и влияет на облик современного человека.
Дилетант 07 декабря в 06:26
Здоровье

Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина

Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Газета.Ru вчера в 00:31
Политика

Зеленский не видит проблемы в использовании русского языка на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не видит проблемы в использовании русского языка в стране и выразил готовность общаться на нем сам, заявив, что является русскоязычным человеком.
ТАСС 18:48
Экономика

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 09:30
Общество

Медведев назвал регионы, не приступившие к расселению аварийного жилья

В ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам Медведев заметил, что на крупный проект по переселению граждан из аварийного жилья выделяются огромные средства - свыше 0,5 трлн рублей.
Интерфакс 09:02
Хоккей

СКА победил московское «Динамо» и одержал 11-ю победу подряд в КХЛ

ТАСС Спорт 14:07
Общество

В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
РБК 10:10
Политика

Трамп встретится с Лавровым в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым во вторник, 10 декабря, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.
Коммерсантъ 18:33
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Анонсирована новая часть BioShock

Издательство 2K Games создало студию Cloud Chambers. Она разрабатывает новую часть серии BioShock.
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Футбол

«Зенит» отправился на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»

«Зенит» вылетел в Лиссабон на поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».
Bookmaker-ratings.ru 03:42
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