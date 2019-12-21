Экономика
ГЛАС.RUУкраина и Россия могут подписать контракты до 1 января
Украинская сторона надеется, что контракты с Россиией на поставку газа удастся подписать до 1 января. Об этом заявил Алексей Оржель, являющийся главой Министерства энергетики Украины, в рамках брифинга в субботу.
Читать в источнике
Оценить83
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава Минэнерго Украины заявил, что в транзитном контракте с РФ есть опция продления
Газета.Ruвчера в 06:08
На Украине заявили, что соглашения по газу нужно реализовать до 1 января
Московский Комсомолецвчера в 05:46
В Минэнерго Украины заявили о пролонгации нового транзитного договора с Россией
Национальная служба новостейвчера в 07:22
Минэнерго Украины уточнило детали нового контракта на транзит российского газа
Rambler News Serviceвчера в 06:51
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 20:53, Ашберн
Здоровье
Врачи рассказали о влиянии бокала шампанского на здоровье
Один бокал шампанского в новогоднюю ночь не нанесет существенного вреда здоровью человека, но от крепкого спиртного лучше отказаться и не злоупотреблять даже слабоалкогольными напитками, так как полностью безопасной дозы алкоголя не существует, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Здоровье
Профессор объяснил, когда потливость предупреждает об онкологии
Общество
Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России
В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Хоккей
«Рейнджерс» победил «Анахайм». Панарин продлил результативную серию
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Политика
Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»
Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Гаджеты
Смартфоны Samsung и Apple признаны очень опасными для здоровья
В связи с обнародованными результатами юридическая фирма FeganScott подготовила иск в суд на Samsung и Apple в связи с угрозой здоровья потребителей.
Спорт
Сборная России выиграла молодёжный чемпионат мира по хоккею с мячом
Мужская сборная России обыграла команду Швеции со счётом 7:1 в финальном матче чемпионата мира по хоккею с мячом среди игроков не старше 21 года.
Наука
Собачий мозг настроен на грубый подсчёт
Собачий мозг и впрямь реагировал на изменения количества, то есть, к примеру, если на смену трёх маленьких точек десятью большими он реагировал сильнее, чем если три маленькие точки сменялись тремя же большими.
Армия и оружие
«Севмаш» в 2020 году поставит флоту четыре атомные подлодки
В интервью ТАСС глава «Севмаша» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко сообщил о планах предприятия передать в 2020 Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Кино
На Netflix вышел первый сезон сериала «Ведьмак»
Политика
Два кандидата вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии
Лидер Социал-демократической партии Зоран Миланович и действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии.
Авто
Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
Портал "АвтоВзгляд" поделился с автомобилистами практическими советами по остановке машины в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Происшествия
В аварии в Алтайском крае погибли пять человек
«РИА Новости» со ссылкой на региональный главк МВД сообщает, что в результате погибли пять человек — два водителя и три пассажира.
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Происшествия
Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Футбол
«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ
Здоровье
В Барнауле объединят две городские больницы
Планируется строительство объединенного приемно-диагностического корпуса, который соединит между собой оба медучреждения.
Космос
Новая карта кратеров рассказала о геологической эволюции Рюгу
Космос
Появилось видео посадки космического корабля Starliner в Нью-Мексико
В сети появилось видео посадки космического корабля Starliner на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.
Здоровье
Реконструкцию городской детской больницы скорой помощи ускорят по поручению губернатора
Глава региона поддержал планы по проведению реконструкции и дал поручение министерству здравоохранения Новосибирской области как можно скорее открыть финансирование для того, чтобы эти работы провести оперативно.
Футбол
«Лестер» к чемпионству не готов. Гвардьола победил Роджерса
«Манчестер Сити» победил «Лестер» в матче 18-го тура премьер-лиги (3:1). Чемпионат Англии.
Здоровье
Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
Армия и оружие
ВС Сирии отбили атаку боевиков в Идлибе
ВС Сирии отбили атаку боевиков в Идлибе в Сирии, которые пытались прорваться к населенному пункту Карратин-Эль-Кебира.
Общество
«Японский квартал» появится в Южно-Сахалинске
На рабочем совещании, которое состоялось накануне, обсуждалось создание в островном регионе медицинского кластера, нефтегазового индустриального парка и развитие Южно-Сахалинска.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Наука
Обнаружен вызывающий рак сибирский червь
Проведя опыты, российские исследователи подтвердили свою гипотезу о том, что Opisthorchis felineus действительно может способствовать развитию рака желчных протоков человека.
Армия и оружие
Турецкий парламент одобрил отправку турецких войск в Ливию
Как сообщает ТАСС, в субботу турецкий парламент ратифицировало меморандум о сотрудничестве в военной сфере с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии.