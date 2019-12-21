Украинская сторона надеется, что контракты с Россиией на поставку газа удастся подписать до 1 января. Об этом заявил Алексей Оржель, являющийся главой Министерства энергетики Украины, в рамках брифинга в субботу.

Украина и Россия могут подписать контракты до 1 января

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