Экономика

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйУкраина и Россия подписали 10-летний договор по транзиту нефти

Россия и Украина подписали 10-летний контракт о предоставлении услуг по транзиту нефти по территории Украины, сообщает украинская компания на своей странице в facebook.
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