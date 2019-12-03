Россия и Украина подписали 10-летний контракт о предоставлении услуг по транзиту нефти по территории Украины, сообщает украинская компания на своей странице в facebook.

Украина и Россия подписали 10-летний договор по транзиту нефти

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